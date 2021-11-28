"Ложное доминирование ЦСКА. Армейцы проиграли «Зениту»..."

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28 ноября 2021, 23:20

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА . «Соккер.ру» — о том, как складывался матч.

Тотальное спокойствие

От матча между ЦСКА и «Зенитом» можно было ждать огня, вспышек эмоций и необыкновенного футбола. Можно было ждать, но наши ожидания – это наши проблемы, как сказал теперь уже классик. Игра получилась очень спокойной, очень размеренной. И такой она была с самых первых минут.

«Зенит», утомленный лидерством в РПЛ и наполненный философскими думами после игры Лиги чемпионов в Швеции, не очень-то хотел шевелиться. Даже видя перед собой такого вроде как принципиального соперника. ЦСКА , возможно, пошевелился бы, но у команды не слишком много уверенности в себе после трех подряд матчей без побед.

Тем не менее, ожидалось нечто большее, чем в итоге увидели зрители. «Зенит» держал ситуацию под контролем, даже когда атаки проводил ЦСКА . Сложилось впечатление, что петербуржцев так и не заставили заиграть на пределе или даже около того. Скорости матчу явно недоставало. «Зенит» сыграл по классике экономичного матча команды, обладающей внутренним классом.

Первую треть тайма петербуржцы провели в основном в обороне, выжидая, когда задумка ЦСКА с активным прессингом начнет давать сбои. А затем «Зенит» поймал счастливый случай и открыл счет ударом Клаудиньо, который долгое время казался отрезанным от команды вместе с Азмуном и Малкомом. Поведя в счете, «Зенит» включил режим размеренной экономии сил. А в самом конце добил классической контратакой. И словно это не было принципиальным противостоянием.

Атака длиною в тайм

Но все могло бы сложиться иначе – так скажут поклонники ЦСКА . Действительно, если бы счет был иным, исходя из содержания игры нельзя было бы сказать, что что-то несправедливо сложилось. Да только дело в том, что команды не дали развернуться сценарию. Сюжет развивался линейно и строго в рамках тех условий.

При другом счете и «Зенит» бы играл иначе, поэтому говорить, что исход несправедлив сейчас неверно. Верно указывать на то, что варианты были. И ЦСКА сам ими не воспользовался. Мы не будем брать пару моментов «Зенита» в самом конце встречи – они тоже возникли при условиях, когда армейцы вынуждены были рисковать. Это добивание раненого.

Но раненый к тому моменту мог быть более успешным. «Зенит» забил первый гол не после явного момента – это был дальний удар с рикошетом. Такое всегда особенно обидно для пропустившего. Но кроме этого момента, у «Зенита» в первом тайме ничего острого не было. Более того, ЦСКА раньше имел шанс забить, когда после удара Заболотного Кержаков блестяще среагировал и переправил мяч в штангу.

За первые десять минут второго тайма ЦСКА тоже создал пару голевых шансов. После прорыва Мухин с линии вратарской не попал в створ. Затем Заболотный вывел на убойную позицию Эджуке, но и он пробил мимо. Используй ЦСКА свои явные моменты, и не было бы нужды говорить о несправедливом исходе. У «Зенита» на это был только момент Малкома, который тоже примерно с линии вратарской после отскока от Набабкина зарядил неточно. Все.

Это все явные голевые моменты, если не считать финальных. И их у ЦСКА больше. Разница – в реализации. А винить в ее недостатке судьбу, судью или соперника как-то глупо и неправильно. По большому счету, весь второй тайм стал эдакой затяжной атакой ЦСКА , которая ничем не закончилась.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 9 (3)

Статистически ЦСКА превзошел «Зенит». Как по ударам в целом, так и по точным попыткам. Кержакова в деле мы видели чаще, чем Акинфеева. Про последнего в основном говорили перед началом второго тайма, когда он о чем-то ярко спорил с Карасевым. К судейству вопросы наверняка возникнут, однако только у самых яростных фанатов.

Авторитетная бригада арбитров отработала уверенно. Были отдельные эпизоды по жесткости тех или иных наказаний за фолы, но однозначных ошибок, пожалуй, не было. Все зависит от того, насколько самозабвенный фанат эту работу оценивает. Но вернемся к ударам. Самым бьющим на поле стал Клаудиньо – у него три удара, у большой группы игроков – по два. При этом в первом тайме по этому показателю было абсолютное равенство – по три попытки у обеих команд, по две точных.

Продолжилась голевая засуха у Азмуна, который вышел с первых минут и отыграл 67. Дзюба, который копит злость и агрессию на скамейке запасных, оказался даже эффективнее. Он долго пытался прессинговать армейцев без мяча, а в конце поединка создал два голевых момента своим партнерам. Мостовой пас от Артема в гол воплотил, закрепив лидерство Дзюбы по результативным действиям в чемпионате. У него десять голов и четыре голевые передачи в 15 матчах РПЛ .

Владение мячом (точность передач): 54% (79%) — 46% (77%)

Эти показатели наилучшим образом показывают, как менялся характер игры в зависимости от счета, и подчеркивают переход «Зенита» в экономный режим. В первом тайме «Зенит» владел мячом 58 процентов времени, а точность передач составляла 84 процента. Но на второй тайм он, по сути, отдал мяч противнику и занимался выжиданием контратакующего шанса. Что и сделал.

Здесь ЦСКА ничего не переламывал, он играл в своей манере, прессингуя. И это выполнял старательно. Однако в конечном счете сначала не хватило реализации, а потом и скорости с изобретательностью. Мало просто оказывать давление. Нужно хотя бы немного прибавить в динамике, чтобы обороне соперника была озадаченной.

Но этого ЦСКА не сделал, все больше сваливаясь к забросам в конце матча. Даже небольшой ход с регулярным возникновением Мухина в атаке, справа и в центре, имел больше свежести и выглядел интересным, чем все якобы давление армейцев. Только дальше этого сюрприза ЦСКА не ушел.

Продление серий

ЦСКА вообще в последние годы не особо везет в матчах с «Зенитом». Может быть, поэтому матч оказался слишком будничным. Армейцы уже семь матчей подряд не могут победить «Зенит». В последний раз это случилось в ноябре 2018 года. С тех пор «Зенит» победил шесть раз, один раз случилась ничья. Причем сейчас у петербуржцев серия из пяти побед подряд. Не позволили этим матчем зенитовцы и обострить ситуацию в борьбе за лидерство. Отрыв от «Динамо» снова вырос до четырех очков.