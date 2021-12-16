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«Арсенал» ворвался в топ-4 АПЛ. Артета хочет добиться успеха в сезоне, который начался с трёх поражений кряду

16 декабря 2021, 12:12
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«Вест Хэм», подвинься.

«Арсенал» сумел прийти в себя после ужасного старта сезона

«Канониры» проиграли во всех трех стартовых матчах нынешнего розыгрыша АПЛ, а общий счет этих встреч будоражил — 0:8. Правда, после сенсационного поражения от «Брентфорда» попали под чемпиона Англии «Манчестер Сити» и победителя Лиги чемпионов «Челси», но фанатам все равно было больно смотреть на таблицу, в которой «Арсенал» был последним, а «Тоттенхэм» — первым. И как же все поменялось в течение осени.

Выздоровление «канониров» началось со скромных побед по 1:0 над «Норвичем» и «Бернли», потом была воодушевляющая победа в дерби Северного Лондона над «Тоттенхэмом», который недолго продержался на вершине, а вскоре вынужден был пойти на тренерскую рокировку. «Арсенал» тем временем собирал очки и полз вверх по турнирной таблице, а после вчерашней победы над «Вест Хэмом» поменялся с «молотобойцами» местами и ворвался в топ-4.

Четвертое место — это максимум, на который может рассчитывать «Арсенал» в АПЛ, так что прямо сейчас команда Микеля Артеты занимает лучшее место из возможных. У «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси» свой чемпионат, они разыграют чемпионство, но последняя путевка в Лигу чемпионов будет тоже сродни титулу для МЮ, «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Не скажу, что «канониры» в одночасье стали фаворитами в этой борьбе, но победой над крепкой командой Мойеса они обозначили свои намерения.

«Канониры» обыграли «Вест Хэм» в одну калитку

К сожалению, яркой борьбы с обоюдными шансами во встрече двух лондонских клубов, конкурирующих за попадание в топ-4 АПЛ не получилось. «Арсенал» не оставил шансов «Вест Хэму»: преимущество по ударам трехкратное — 21:7, а если брать только попадания в створ, то счет еще страшнее для «молотобойцев» — 8:1. У «канониров» 2.67 xG, на что ВХ ответил всего лишь 0.27 xG, статистика ожидаемых голов подтверждает, что по смыслу это разгром.

Нули на табло по итогам первого тайма были подарком для «Вест Хэма» с учетом давления на ворота Лукаша Фабьянски, которое организовала команда Микеля Артеты перед перерывом. В паре эпизодов до гола оставались считанные сантиметры или щепотка везения. Зато во втором тайме «Вест Хэм» продержался всего пару минут. Нужно сказать, «молотобойцев» подвел обычно надежный Цоуфал, единственный оставшийся в строю защитник из основной оборонительной четверки Мойеса.

Владимир проспал рывок Мартинелли за первым голом, а в середине второго тайма получил вторую желтую карточку за фол в собственной штрафной. Фабьянски выручил после удара Ляказетта с пенальти и оставил «Вест Хэм» в борьбе за положительный результат матча, однако оставшаяся в меньшинстве команда антирекордсмена Мойеса даже толком не сумела напугать «канониров» и пропустила второй гол в концовке.

«Вест Хэму» нужны трансферы, главные конкуренты «Арсенала» — МЮ и «Тоттенхэм»

Дэвид Мойес в сентябре заявил, что «Вест Хэм» намерен бороться за попадание в Лигу чемпионов, и результаты лондонцев не расходились со словами тренера: до середины декабря держались в топ-4 Премьер-Лиги. Но уже сейчас очевидно, что у «молотобойцев» нет ресурса, чтобы конкурировать с худшей тройкой из «Большой шестерки» на дистанции.

Травмы выкосили основную линию защиты — в лазарете Огбонна, Зума, Крессуэлл, а также Джонсон, который по ходу осени опережал Цоуфала на позиции правого защитника. Футболисты группы атаки выглядят уставшими, и Мойес не спешит давать полноценные шансы честолюбивым дублерам вроде Влашича.

Антонио — единственный центрфорвард в команде, это вообще супернаивная кадровая особенность для претендента на попадание в топ-4. Кстати, в матче с «Арсеналом» именно Майкл четверть часа играл на позиции правого защитника после удаления Цоуфала. Можете себе представить, чтобы Роналду или Кейн в аналогичной ситуации ушли в оборону?

Такие эпизоды напоминают, что ВХ при всем своем характере и сыгранности еще не вырос из штанишек команды, привыкшей жить по средствам и довольствоваться малым. Может быть, зимние трансферы взбодрят «молотобойцев», но пока все идет к тому, что четвертое место разыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». А если кто и вмешается в эту борьбу, так это «Тоттенхэм» с Антонио Конте.

Календарь претендентов на четвертое место в АПЛ

Ближайшие две недели в Премьер-Лиге будут традиционно насыщенными, нередко именно рождественские матчи оказываются судьбоносными, вот и в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов ждем прояснений, ведь до первых чисел января претендентам предстоит провести по 4-5 матчей в чемпионате.

«Арсенал» (17 матчей, 29 очков): «Лидс» (выезд), «Норвич» (выезд), «Вулверхэмптон» (дома), «Манчестер Сити» (дома).

«Вест Хэм» (17 матчей, 28 очков): «Норвич» (дома), «Саутгемптон» (дома), «Уотфорд» (выезд), «Кристал Пэлас» (выезд).

«Манчестер Юнайтед» (16 матчей, 27 очков): «Брайтон» (дома), «Ньюкасл» (выезд), «Бернли» (дома), «Вулверхэмптон» (дома).

«Тоттенхэм» (14 матчей, 25 очков): «Лестер» (выезд), «Ливерпуль» (дома), «Кристал Пэлас» (дома), «Саутгемптон» (выезд), «Уотфорд» (выезд).

Смотрите, какая веселая чехарда получается: «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и опередил «молотобойцев» в таблице, но у «Манчестер Юнайтед» теперь матч в запасе, а победа в нем возносит «красных дьяволов» над «канонирами». А потенциальным лидером этого квартета и вовсе является «Тоттенхэм», опережающий по потерянным очкам и «Арсенал», и МЮ, и «Вест Хэм». Впрочем, ситуация «шпор» и манкунианцев осложняется вспышками ковида в командах, из-за которых таблица АПЛ лишилась стройности, но не утратила интриг.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ dеigandre (раскрыть)
17 декабря 2021 в 19:43
понятно, что не вручают, я про краткосрочные. А может болельщики усыплены этим успехом?)
dеigandre
dеigandre ответ Van Vanovich (раскрыть)
17 декабря 2021 в 16:02
Никаких лавр Артете никто не вручает. Прекрасно видно, что он-0. Еще и трусливый.
Многие болельщики просто ждут, когда он уйдет.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ dеigandre (раскрыть)
17 декабря 2021 в 15:33
))). Да. Вот многие не знают, что в большем это его заслуга, все лавры Артете.
протон
протон
17 декабря 2021 в 02:06
Хвичу не купили, вот и получили xD
zdeniss
zdeniss
16 декабря 2021 в 21:43
Думаю, «Лучшая тройка из шестерки» через несколько туров превратится в «Двойку» и Челси будет конкурировать с худшей четверкой. Арсенал радует, хорошо, что удача и здравый смысл идут рядом с командой. Игра с Ливерпулем показала, насколько мы пока слабы. К сожалению, Ляказета и Обаму пришла пора отпускать, свои лучшие игры они здесь сыграли. Нужен нап, вариант с Ришарлиссоном был хорош, может срастется…
Viduka
Viduka
16 декабря 2021 в 20:22
:)
112910415
112910415
16 декабря 2021 в 18:07
добрый пример для всех угодивших в полосу неудач !
A.S.A
A.S.A
16 декабря 2021 в 17:28, ред.
Да уж, как бы смешно это не звучало, но Арсенал в кой-то веки ворвался в ТОП 4 АПЛ (правда нас еще могут обойти МЮ и тоттенхем), и это уже приятно.
Хочется поблагодарить Эду и Артету за более-менее хорошую трансферную компанию, проведенную в летнее ТО...признаюсь, лично я скептически относился ко всем новичкам подписанным нашим клубом (Тамиясу, Реймсдел, Уайт, Локонга), но все они не только сразу же вписались в основной состав, но и реально усилили его. Сейчас нам нужен хороший забивной форвард, хотелось бы чтоб и тут Эду не промахнулся, и чтобы мы снова были постоянными участниками ЛЧ.
dеigandre
dеigandre ответ Van Vanovich (раскрыть)
16 декабря 2021 в 17:09
Ты про этого Стевьенберга под каждой новостью про Арсенал писать будешь?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 декабря 2021 в 15:12
Митровича подпишут.
Давай ВХ все за тебя
Bensurr
Bensurr
16 декабря 2021 в 13:34, ред.
Четвертое место для Арсенала это как чемпионство.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 декабря 2021 в 13:33
Благодаря помощнику тренера Стевьенбергу. Он классный специалист
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 декабря 2021 в 13:24
Ну канониры разошлись!!!!!
volga.kot
volga.kot
16 декабря 2021 в 13:22
Ход набрали!?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 декабря 2021 в 13:02
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря 2021 в 13:01
Ну наконец то Артета достиг уровня позднего Арсена с его стабильным четвертым местом в АПЛ:
shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 12:43
Спасибо за статью...ну что, возрождение» Арсенала или временное явление...???? .... хорошая победа над прямым конкурентов битве за "легендарную" 4 строчку в таблице....учитывая отсутствие еврокубков у Арсенала, необходимо выжимать максимум из сезона и залетать в топ4..... а так вообще парни Артеты впечатляют (ещё бы больше стабильности.....) ...плюс что состав очищается от бездарей, уже большинство играет в скоростной и волевой футбол и это радует (могли в этом матче и три и четыре забить....) ....и уже никто не вспоминает про 3 поражения на старте, а в РПЛ это стало бы почти катастрофой для клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 декабря 2021 в 12:23
Хорошо живут в АПЛ. Вэст Хэм покупает Влашича за 30 млн на лавку. А Крал даже не поднимается с лавки. И это наши бывшие звезды РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 декабря 2021 в 12:15
Впереди ещё много матчей...
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