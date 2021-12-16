«Арсенал» ворвался в топ-4 АПЛ. Артета хочет добиться успеха в сезоне, который начался с трёх поражений кряду

1639645946

16 декабря 2021, 12:12

«Вест Хэм», подвинься.

«Арсенал» сумел прийти в себя после ужасного старта сезона

«Канониры» проиграли во всех трех стартовых матчах нынешнего розыгрыша АПЛ , а общий счет этих встреч будоражил — 0:8. Правда, после сенсационного поражения от «Брентфорда» попали под чемпиона Англии «Манчестер Сити» и победителя Лиги чемпионов «Челси», но фанатам все равно было больно смотреть на таблицу, в которой «Арсенал» был последним, а «Тоттенхэм» — первым. И как же все поменялось в течение осени.

Выздоровление «канониров» началось со скромных побед по 1:0 над «Норвичем» и «Бернли», потом была воодушевляющая победа в дерби Северного Лондона над «Тоттенхэмом», который недолго продержался на вершине, а вскоре вынужден был пойти на тренерскую рокировку. «Арсенал» тем временем собирал очки и полз вверх по турнирной таблице, а после вчерашней победы над «Вест Хэмом» поменялся с «молотобойцами» местами и ворвался в топ-4.

Четвертое место — это максимум, на который может рассчитывать «Арсенал» в АПЛ , так что прямо сейчас команда Микеля Артеты занимает лучшее место из возможных. У «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси» свой чемпионат, они разыграют чемпионство, но последняя путевка в Лигу чемпионов будет тоже сродни титулу для МЮ , «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Не скажу, что «канониры» в одночасье стали фаворитами в этой борьбе, но победой над крепкой командой Мойеса они обозначили свои намерения.

«Канониры» обыграли «Вест Хэм» в одну калитку

К сожалению, яркой борьбы с обоюдными шансами во встрече двух лондонских клубов, конкурирующих за попадание в топ-4 АПЛ не получилось. «Арсенал» не оставил шансов «Вест Хэму»: преимущество по ударам трехкратное — 21:7, а если брать только попадания в створ, то счет еще страшнее для «молотобойцев» — 8:1. У «канониров» 2.67 xG, на что ВХ ответил всего лишь 0.27 xG, статистика ожидаемых голов подтверждает, что по смыслу это разгром.

Нули на табло по итогам первого тайма были подарком для «Вест Хэма» с учетом давления на ворота Лукаша Фабьянски, которое организовала команда Микеля Артеты перед перерывом. В паре эпизодов до гола оставались считанные сантиметры или щепотка везения. Зато во втором тайме «Вест Хэм» продержался всего пару минут. Нужно сказать, «молотобойцев» подвел обычно надежный Цоуфал, единственный оставшийся в строю защитник из основной оборонительной четверки Мойеса.

Владимир проспал рывок Мартинелли за первым голом, а в середине второго тайма получил вторую желтую карточку за фол в собственной штрафной. Фабьянски выручил после удара Ляказетта с пенальти и оставил «Вест Хэм» в борьбе за положительный результат матча, однако оставшаяся в меньшинстве команда антирекордсмена Мойеса даже толком не сумела напугать «канониров» и пропустила второй гол в концовке.

«Вест Хэму» нужны трансферы, главные конкуренты «Арсенала» — МЮ и «Тоттенхэм»

Дэвид Мойес в сентябре заявил, что «Вест Хэм» намерен бороться за попадание в Лигу чемпионов, и результаты лондонцев не расходились со словами тренера: до середины декабря держались в топ-4 Премьер-Лиги. Но уже сейчас очевидно, что у «молотобойцев» нет ресурса, чтобы конкурировать с худшей тройкой из «Большой шестерки» на дистанции.

Травмы выкосили основную линию защиты — в лазарете Огбонна, Зума, Крессуэлл, а также Джонсон, который по ходу осени опережал Цоуфала на позиции правого защитника. Футболисты группы атаки выглядят уставшими, и Мойес не спешит давать полноценные шансы честолюбивым дублерам вроде Влашича.

Антонио — единственный центрфорвард в команде, это вообще супернаивная кадровая особенность для претендента на попадание в топ-4. Кстати, в матче с «Арсеналом» именно Майкл четверть часа играл на позиции правого защитника после удаления Цоуфала. Можете себе представить, чтобы Роналду или Кейн в аналогичной ситуации ушли в оборону?

Такие эпизоды напоминают, что ВХ при всем своем характере и сыгранности еще не вырос из штанишек команды, привыкшей жить по средствам и довольствоваться малым. Может быть, зимние трансферы взбодрят «молотобойцев», но пока все идет к тому, что четвертое место разыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». А если кто и вмешается в эту борьбу, так это «Тоттенхэм» с Антонио Конте.

Календарь претендентов на четвертое место в АПЛ

Ближайшие две недели в Премьер-Лиге будут традиционно насыщенными, нередко именно рождественские матчи оказываются судьбоносными, вот и в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов ждем прояснений, ведь до первых чисел января претендентам предстоит провести по 4-5 матчей в чемпионате.

«Арсенал» (17 матчей, 29 очков): «Лидс» (выезд), «Норвич» (выезд), «Вулверхэмптон» (дома), «Манчестер Сити» (дома).

«Вест Хэм» (17 матчей, 28 очков): «Норвич» (дома), «Саутгемптон» (дома), «Уотфорд» (выезд), «Кристал Пэлас» (выезд).

«Манчестер Юнайтед» (16 матчей, 27 очков): «Брайтон» (дома), «Ньюкасл» (выезд), «Бернли» (дома), «Вулверхэмптон» (дома).

«Тоттенхэм» (14 матчей, 25 очков): «Лестер» (выезд), «Ливерпуль» (дома), «Кристал Пэлас» (дома), «Саутгемптон» (выезд), «Уотфорд» (выезд).