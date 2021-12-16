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Омикрон буйствует в АПЛ. Тренер «Брентфорда» выступил за перенос всех матчей уикенда, Клопп — за всеобщую вакцинацию

16 декабря 2021, 16:58
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Опять начинается.

Одно из прекрасных качеств человека — умение адаптироваться к обстоятельствам. За почти два года мы научились жить в условиях пандемии, подстроили свой быт и досуг под новую реальность, постарались обезопасить себя правилами и вакцинами, даже нашли островки счастья в океане уныния, который поглотил человечество с первой волной пандемии.

Оптимистичный настрой помогали поддерживать позитивные примеры борьбы с коронавирусом. Английская Премьер-Лига, вернувшая фирменную атмосферу матчей вместе с возвращением болельщиков на трибуны, выглядела прекрасным образцом возвращения к нормальной жизни. Увы, гадкий штамм омикрон не побежденной заразы пробрался в Великобританию и уже изрядно наследил в английском футболе.

«Тоттенхэм» первым объявил о вспышке коронавируса. Дальше — больше

- В прошлую среду стало известно, что 8 футболистов и 5 сотрудников «шпор» получили положительные результаты после тестов на ковид. Матч Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» не состоялся, а назначенная на 12 декабря встреча с «Брайтоном» стала первым перенесенным матчем АПЛ после нашествия омикрона.

- Прошло всего два дня — и новая отмена. 14 декабря согласно расписанию не сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед», в манкунианском клубе на самоизоляции находятся 19 человек, клубу даже пришлось закрывать тренировочную базу в Каррингтоне. Заболевание вспыхнуло в молодежной команде, но меры предосторожности в такой ситуации неизбежны, ведь дубль и первая команда пользовались одними помещениями.

- 15 декабря должны были сыграть «Бернли» и «Уотфорд», но эту встречу отменили практически в последний момент — за 2.5 часа до стартового свистка. Оказалось, что у «Уотфорда» недостаточно здоровых футболистов первой команды, чтобы играть этот матч.

- В начале недели Премьер-Лига объявила неутешительные итоги еженедельного тестирования футболистов (пробы были взяты в период между 6 и 12 декабря): 42 из 3805 тестов дали положительный результат, что оказалось рекордом (или правильнее сказать — антирекордом) с начала введения практики всеобщего тестирования в АПЛ. Очевидно, что на этой неделе ситуация серьезно ухудшилась, несмотря на возвращение чрезвычайных антиковидных мер.

- Массовость заражений в «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорде» привела к переносу матчей с их участием, однако список пострадавших от омикрона куда шире: подтвержденные случаи есть в «Лестере», «Брайтоне», «Арсенале», «Норвиче», «Астон Вилле». При этом клубы предпочитают не объявлять во всеуслышание о единичных инфицированных, а имена заболевших ковидом в АПЛ последовательно скрывают за занавесом медицинской тайны. И с таким подходом согласны далеко не все.

Юрген Клопп — голос разума

Пока некоторые менеджеры и официальные лица рассуждают об условиях переноса матчей — беспокоятся, что конкуренты получат преимущество из-за непрозрачного регламента, Юрген Клопп высказался о действительно важных вещах:

Мы, как и весь мир, обеспокоены происходящим, но мы делаем все, что в наших силах. В моей команде все вакцинированы двумя дозами, и когда они получат право на это, то пройдут ревакцинацию. Для меня вакцинация — это вопрос солидарности, лояльности и единства, у каждого из нас есть все шансы помочь не только себе, но и другим, сделав прививку. Здесь нет двух возможных ответов, только один.

Мои мысли по этому поводу всегда были простыми и ясными: я доверяю экспертам, умным и образованным людям, которые посвятили этому свою жизнь. Для меня нет проблемы в том, чтобы сказать об этом, и я не собираюсь извиняться за свое отношение к вакцинации, каким бы непопулярным оно ни делало меня в определенных слоях общества. В частной жизни я придерживаюсь того же мнения, что и на публике, и делаю все возможное, чтобы убедить тех, кто мне дорог.

Клопп также поддержал введенные меры для команд и болельщиков. Всем сотрудникам клубов теперь необходимо сдавать тест для попадания на тренировочную базу, наряду с этим будет проводиться контрольное тестирование дважды в неделю. Болельщикам для посещения матчей теперь необходимо предъявить паспорт вакцинации или отрицательный тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до похода на стадион. Средства индивидуальной защиты также возвращаются в обязательный обиход.

Томас Франк считает, что все игры ближайшего уикенда нужно перенести

Главный тренер «Брентфорда», чей матч с МЮ был перенесен, настаивает, что АПЛ нужна передышка на время внедрения ковидного протокола:

Премьер-Лиге следует отложить все матчи, запланированные на ближайшие выходные. Случаи заражения Covid зашкаливают, у всех клубов с этим есть проблемы. Клубам нужна неделя или, по крайней мере, 4-5 дней, чтобы привести свои тренировочные базы в соответствие с чрезвычайными мерами и разорвать цепь заражений. Такая возможность появится, если перенести игры 18-го тура и матчи Кубка Лиги на будущей неделе.

Пока у Томаса Франка не слишком много сторонников, но призыв датчанина стоит того, чтобы его обдумать: по сути, он предлагает пожертвовать малым ради решения большой проблемы, с которой АПЛ уже столкнулась в полный рост. Да и не только АПЛ: подтверждена вспышка коронавируса в мадридскому «Реале».

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Все комментарии
протон
протон
17 декабря 2021 в 02:04
Напомню что от омикрона за 6 недель умер только один человек
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Tex (раскрыть)
16 декабря 2021 в 23:27
Дружок, если ты так считаешь
То не сочти за труд, пришли ссылку на информацию из достоверных источников
Где указана статистика в России: сколько вакцинированных умерло, сколько заразились вирусом после вакцинации и сколько действительно приобрело иммунитет и в последующем не заражались
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Dr Quack (раскрыть)
16 декабря 2021 в 23:24
    Dr Quack
    Dr Quack
    16 декабря 2021 в 20:39
    Прежде чем поддерживать решение о всеобщей вакцинации, хорошо бы ознакомиться со статистикой:

    Cмертность игроков ФИФА в 2021 году увеличилась на невозможные 500%! С декабря 2020-го года 183 профессиональных спортсмена и тренера внезапно упали во время игры, после чего 108 из них погибли!

    https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac
    FIFA04_Soundrack
    FIFA04_Soundrack
    16 декабря 2021 в 19:38
    Клопп - образец трезвости мысли. Абсолютно верно, двух мнений об истине не бывает. Выдумывать можно всякое, верить в любую ерунду, но когда-то игра в заговоры заканчивается даже у инфантилов, а в сухом остатке именно то, что говорит господин Клопп. Вся история иммунологии - это история вакцинации. Наша цивилизация не знает более успешного механизма борьбы с эпидемиями чем тотальная вакцинация, это базовый уровень образованности и никакой толерантности к плюрализму мнений здесь быть не может. Весь плюрализм зиждется на недостатке знаний. У мнимой дилеммы "прививка или..." нет рационального и выигрышного с точки зрения биологии "или". Всем здоровья.
    DXTK
    DXTK
    16 декабря 2021 в 19:09
    клопп еще тот жополиз............
    112910415
    112910415
    16 декабря 2021 в 18:15
    и это - увы - ещё цветочки
    Elliada
    Elliada
    16 декабря 2021 в 17:47
    Тренеру Брентфорда может и нужна передышка. А как насчет остальных. Календарь и так забит. Чемпионат, кубки, ЛЧ или ЛЕ, сборные.
    Tex
    Tex ответ liverpool-today (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 17:30
    Xватает инфы и исследований на тему надежности каждой вакцины.
    liverpool-today
    liverpool-today
    16 декабря 2021 в 17:28
    Да никто не против, если бы доказали, что прививка помогает хоть на 90 %. А тут, в каждой стране свой штамм, своя прививка, а человек как с ромашкой, верю не верю.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    16 декабря 2021 в 17:18
    Ну, бл..., началось.
    Верг
    Верг
    16 декабря 2021 в 17:10
    Какие только штаммы не придумают, чтобы бесполезность прививок не оправдать и не продать новую партию штампов на задницу странам
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 декабря 2021 в 17:01
    Клопп молодчик,всё правильно говорит!
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