«Спартак» впервые назначил спортдиром иностранца. Комиссар Каттани против спартаковского «спрута»

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21 декабря 2021, 21:53

Человек, который изменит всё?

Как мы и обсуждали неделю назад, «Спартак» с легкой руки Заремы взяли под контроль итальянцы. В конце прошлой недели был представлен новый главный тренер Паоло Ваноли, вышел из сумрака серый кардинал Франко Камоцци, а сегодня было официально объявлено о назначении на пост спортивного директора Луки Каттани. И чем же он знаменит, кроме того, что является однофамильцем героя Микеле Плачидо из культового сериала «Спрут»?

- Лука Каттани пришел в «Спартак» из «Пари Сен-Жермен», где с 2018 года занимал должность ведущего скаута. Во Франции пишут, что уход итальянца не стал для ПСЖ новостью, при этом называют Каттани сильным специалистом, чьи способности оставались по большому счету невостребованными из-за спорной манеры управления спортивного директора Леонардо, практически не обращавшегося к наработкам своего скаутского отдела.

- Такое положение ПСЖ вкупе со щедрым предложением «Спартака» и предопределило переход Каттани в российский клуб, где ему предложили стать ключевым менеджером спортивного департамента.

- Каттани — первый иностранный спортивный директор в истории «Спартака». До него эту должность занимали только россияне: Александр Шикунов, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов (дважды) и Сергей Родинов.

- В «Спартаке» к должности спортдира относятся без особого пиетета, очень часто она оставалась вакантной, сменяемости власти не было. Скажем, четыре из последних пяти лет это кресло пустовало, в том числе на протяжении нескольких месяцев, прошедших между августовским уходом Дмитрия Попова и декабрьским назначением Луки Каттани.

- Несмотря на обратную хронологию назначений главного тренера и спортивного директора, кандидатура Паоло Ваноли была одобрена его соотечественником. Каттани и Ваноли знакомы по совместной работе в «Челси» в сезоне 2017/18. Паоло входил в тренерский штаб Антонио Конте, а Лука занимался поиском и вербовкой молодых футболистов в Италии.

- Последние несколько лет Каттани провел в больших клубах на позиции скаута, но у него есть опыт работы спортивным директором в итальянских клубах «Палермо» и «Новара». И тут есть сведения, которые открывают портал во вселенную шуток об «очищении Пердивом»: при спортдире Каттани «Палермо» вылетел в Серию B, а «Новара» — в Серию C.

- Самая большая удача и визитная карточка спортивного функционера Каттани — подписание в «Палермо» Пауло Дибалы, который потом перешел в «Ювентус» и вообще стал звездой Серии A.

- Лука Каттани — болельщик «Ромы», наверное, ему будет интересно узнать, что Генрих Мхитарян в детстве болел за «Спартак», Элдор Шомуродов забивал в ворота «Спартака», Эсекель Понсе пришел в «Спартак» из «Ромы», а Дмитрий Аленичев играл за оба клуба.

Ключевые задачи Луки Каттани в «Спартаке»

1. Продержаться на посту достаточно времени, чтобы успеть что-то изменить

Шутки шутками, но мы обязаны учитывать специфику клуба, о котором говорим. Прежде чем говорить о спортивных задачах, стоящих перед Каттани, нужно пожелать ему не впасть в немилость слишком быстро. Как минимум, хочется посмотреть на «скиллы» итальянца во главе спортивного блока «Спартака», чтобы оценить его по реальным удачам и промахам. Если преждевременно попадет под горячую руку Заремы или Леонида Арнольдовича — так и не узнаем, что он умеет.

2. Оказать всестороннюю поддержку главному тренеру — Паоло Ваноли

Руй Витория — кремень, продержался на тренерском мостике четыре месяца после ухода из клуба человека, который его приглашал. По отношению к португальцу это было некрасиво, но теперь спортивного директора и главного тренера «Спартака» можно считать настоящей связкой. Посмотрим, как далеко они заплывут, синхронно гребя в одном направлении. Такая ситуация в новинку для «Спартака», тот же Тедеско выиграл «серебро» скорее вопреки, ведь его хотели убрать и Газизов, и Попов. Задача Каттани — создать нормальную спортивную структуру в «Спартаке», помочь Ваноли выстроить команду, которая будет побеждать.

3. Безжалостно очистить состав «Спартака» от балласта

Перед тем как купить кого-нибудь нужного, следует избавиться от футболистов, которые обременяются состав. Не время называть конкретные фамилии, но речь о тех, кто своим безучастием или низким уровнем мастерства тянет «Спартак» вниз. Это могут быть и вальяжные воспитанники, и потерявшие мотивацию легионеры, и заслуженные мастера спорта.

4. Погрузиться в реалии российского рынка, найти осведомленных помощников

Делать массовые закупки аргентинцев и надеяться, что кто-то из них выстрелит не получится, ведь «Спартак» существует в условиях лимита. И какими бы классными ни были 8 допустимых легионеров, российский костяк продолжит оказывать решающее влияние на уровень команды РПЛ . Понятно, что Каттани не может лично за всем уследить и должен делегировать часть полномочий, но ключевые решения будут за итальянцем, поэтому он должен с головой нырнуть в российский рынок, если собирается работать в «Спартаке» серьезно, а не пускать пыль в глаза.

5. Покупать дешевле, продавать дороже и делать трансферные успехи

Ну а в остальном — незатейливая магия, которой ждут от любого спортивного директора. «Спартаку» нужны точечные трансферные попадания уже этой зимой, чтобы вернуть команду в чувство, и рейтинг доверия Каттани будет во многом зависеть от того, как сыграют его ставки.