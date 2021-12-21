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Федун: «Адвокаты Витории требовали, чтобы мы не комментировали уход Руя»

вчера, 13:44

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему в клубе не стали комментировать уход Руя Витории с поста главного тренера.

Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нём есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие.

Ранее в «Спартаке» заявили, что клуб поддерживал Виторию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:23
Федун: мы еще не достигли дна, но очень этого хотим
Адвокаты Витории потребовали от Спартака не врать, поэтому Спартак решил что адвокаты потребовали ничего не говорить.
протон
протон
вчера в 17:23
Потому что Виктория не уважает мусор с которым пришлось иметь дело. Норм дядька был похоже, ждем его с кубком ЛЕ в руках.
Для тех кто не понял. Это минимум желание самого федунчика, максимум обоюдное.тип пытается на опережение действовать уже после того, как сам Виктория сказал , что все подробности увольнения будут в будущем
С точностью на оборот кстати Федя. Так же уволили Отличного тренера Николича в Локо. и обязали не давать комментариев Николичу прессе.
cska1948
cska1948
вчера в 17:10
Интересно, кто-нибудь ведёт счёт "сбитых" Федуном "лётчиков"?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:02
Хоть одно разумное решение.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:06
Ты еще скажи что он сам хотел уйти,а вы его удерживали
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:57
А что тут комментировать?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:55
Зная людей в Спартаке и что они могут наговорить, адвокатам ничего не оставалось как требовать не комментировать уход Витории. Надеюсь там и про Зарему указанно, что бы молчала.
Вот дожили, адвокаты о т Спартака уже такое требуют...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:52
Федуну стыдно говорить об основных причинах отставки Витории, скажет и тут же получит по шее от заремы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:51
Ты далеко зашёл, зачем ты вспомнил Кержакова, лучше вспомнить вашего воспитанника рукоблуда, который говорил Эмери "тренеришка".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:46
Респект, не то что Кержаков тогда в спину Спалетти говорил на ТВ, что тот поставил себя выше команды
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