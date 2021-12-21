Федун: «Адвокаты Витории требовали, чтобы мы не комментировали уход Руя»

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему в клубе не стали комментировать уход Руя Витории с поста главного тренера.
Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нём есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие.
Ранее в «Спартаке» заявили, что клуб поддерживал Виторию.
Адвокаты Витории потребовали от Спартака не врать, поэтому Спартак решил что адвокаты потребовали ничего не говорить.
Адвокаты Витории потребовали от Спартака не врать, поэтому Спартак решил что адвокаты потребовали ничего не говорить.
Для тех кто не понял. Это минимум желание самого федунчика, максимум обоюдное.тип пытается на опережение действовать уже после того, как сам Виктория сказал , что все подробности увольнения будут в будущем
С точностью на оборот кстати Федя. Так же уволили Отличного тренера Николича в Локо. и обязали не давать комментариев Николичу прессе.
Для тех кто не понял. Это минимум желание самого федунчика, максимум обоюдное.тип пытается на опережение действовать уже после того, как сам Виктория сказал , что все подробности увольнения будут в будущем
С точностью на оборот кстати Федя. Так же уволили Отличного тренера Николича в Локо. и обязали не давать комментариев Николичу прессе.
Вот дожили, адвокаты о т Спартака уже такое требуют...
Вот дожили, адвокаты о т Спартака уже такое требуют...