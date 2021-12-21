Федун: «Адвокаты Витории требовали, чтобы мы не комментировали уход Руя»

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему в клубе не стали комментировать уход Руя Витории с поста главного тренера.

Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нём есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие.