«Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора .

«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора.
Им стал Лука Каттани. Он приступает к работе в клубе с сегодняшнего дня.
На протяжении пяти последних сезонов 40-летний специалист возглавлял скаутский отдел ПСЖ. До работы в парижском клубе Каттани занимал пост спортивного директора в «Палермо» и «Новаре», а также трудился в службе скаутов «Челси».
Очень интересно чем руководствовался и что так повлияло на Лука Каттани о его решении перейти из одного самого богатого и успешного клуба Франции , перейти в российский не самый успешный клуб последних лет. Человек с большим опытом работы в топ клубах Европы Челси и ПСЖ, вдруг бросает всё своё благополучие и бросается в неизвестность. С большой вероятностью что всё о клбе Спартак он осведомлён и скорее всего, знает больше чем мы с вами . Быть в Спартаке спортивным директором сроднимо как и быть главным тренером и ходить постоянно под дулом пистолета , который может выстрелить в любой момент. И ответственный за курок скорее всего будет сама Селихова, которая беспощадно расправляется с тем кто ей будет перечить .
Очень конечно интересно, что человек который не успел занять свой пост спортивного директора, а без его ведома , и без консультации с главным тренером Ваноли, делаются уже какие-то преобритения . А это как понимать. Я думаю что раз уже Федун или Зарема решились приглосить из ПСЖ спортивного директора в Спартак, то может что-то действительно очень серьёзно хотят поменять всю систему и стратегию развития всего футбольного хозяйства в Спартаке. Незнаю, что из этого всего получится, можно только гадать, но в любом случае пожелаю только Удачи Спартачам и надеяться на лучшее ! Всем Добра !!!
Очень интересно чем руководствовался и что так повлияло на Лука Каттани о его решении перейти из одного самого богатого и успешного клуба Франции , перейти в российский не самый успешный клуб последних лет. Человек с большим опытом работы в топ клубах Европы Челси и ПСЖ, вдруг бросает всё своё благополучие и бросается в неизвестность. С большой вероятностью что всё о клбе Спартак он осведомлён и скорее всего, знает больше чем мы с вами . Быть в Спартаке спортивным директором сроднимо как и быть главным тренером и ходить постоянно под дулом пистолета , который может выстрелить в любой момент. И ответственный за курок скорее всего будет сама Селихова, которая беспощадно расправляется с тем кто ей будет перечить .
Очень конечно интересно, что человек который не успел занять свой пост спортивного директора, а без его ведома , и без консультации с главным тренером Ваноли, делаются уже какие-то преобритения . А это как понимать. Я думаю что раз уже Федун или Зарема решились приглосить из ПСЖ спортивного директора в Спартак, то может что-то действительно очень серьёзно хотят поменять всю систему и стратегию развития всего футбольного хозяйства в Спартаке. Незнаю, что из этого всего получится, можно только гадать, но в любом случае пожелаю только Удачи Спартачам и надеяться на лучшее ! Всем Добра !!!