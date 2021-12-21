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«Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора

вчера, 12:49

«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора.

Им стал Лука Каттани. Он приступает к работе в клубе с сегодняшнего дня.

На протяжении пяти последних сезонов 40-летний специалист возглавлял скаутский отдел ПСЖ. До работы в парижском клубе Каттани занимал пост спортивного директора в «Палермо» и «Новаре», а также трудился в службе скаутов «Челси».

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 19:53
ну всё - теперь европейские звезды и звездочки в очередь ломанутся в Спартак
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:31
А что ещё делать коту 🐱 , когда тем более припекает ☝😜
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:26
Согласен. Но почти...) Эта тема муссируется уже месяц...
pomor45
pomor45
вчера в 19:19
Со Спрутом Каттани покончил - теперь примется за Спартак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:01
Помню, когда племянница моей бабки сказала мне:
"Ты походишь на Каттани".
🤣
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:40
комиссар Каттани будет бороться с русской мафией в футболе (новый сезон "Спрута")
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:15
Soccer.ru же не Папа Римский ☝😜
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:12
18:00 по Москве. Соккер:

Холдинг «Ман Сити» может приобрести акции «Спартака» в 2022 году
adrianes
adrianes
вчера в 18:06
Символично. Но "спрут" в лице Федуна и Заремы не победить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:46
Тертый калач....посмотрим , выдержит ли Спартак....)
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:15
Да лишь бы не Ватикана !!!)))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:07
.
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:05
Помню когда Катани убивали, рыдали все у телеэкранов.
протон
протон
вчера в 17:04
В роли адвоката Терразини Франсуа Перрье
Добро пожаловать ,комиссар !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Взял след!
протон
протон
вчера в 17:02
Давай, Коррадо!
Спасибо, любимая наша Зарема!
Ждем когда Салихова уже назначит на должность Труссарди, Гуччи, Дольче и Габбана
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:01
По всей видимости Спартак в ближайшее время перейдет под "юрисдикцию" боссов ПСЖ....
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:51
Круто,таких спорт директоров у нас в России не было!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:50
Хоть Ваноли, хоть Каттани,
Все равно получишь Руй!)
112910415
112910415
вчера в 14:37
Каттани нужен, это точно !
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:28
«Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора .
Очень интересно чем руководствовался и что так повлияло на Лука Каттани о его решении перейти из одного самого богатого и успешного клуба Франции , перейти в российский не самый успешный клуб последних лет. Человек с большим опытом работы в топ клубах Европы Челси и ПСЖ, вдруг бросает всё своё благополучие и бросается в неизвестность. С большой вероятностью что всё о клбе Спартак он осведомлён и скорее всего, знает больше чем мы с вами . Быть в Спартаке спортивным директором сроднимо как и быть главным тренером и ходить постоянно под дулом пистолета , который может выстрелить в любой момент. И ответственный за курок скорее всего будет сама Селихова, которая беспощадно расправляется с тем кто ей будет перечить .
Очень конечно интересно, что человек который не успел занять свой пост спортивного директора, а без его ведома , и без консультации с главным тренером Ваноли, делаются уже какие-то преобритения . А это как понимать. Я думаю что раз уже Федун или Зарема решились приглосить из ПСЖ спортивного директора в Спартак, то может что-то действительно очень серьёзно хотят поменять всю систему и стратегию развития всего футбольного хозяйства в Спартаке. Незнаю, что из этого всего получится, можно только гадать, но в любом случае пожелаю только Удачи Спартачам и надеяться на лучшее ! Всем Добра !!!
vovan32
vovan32
вчера в 14:22
Походу шейхи купили всё же Спартак
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:57
Пришла итальянская мафия наводить порядки в спартаке))
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:55
Уже даже базу академии спартака в Сокольниках продаёт Федун, чтобы нанять этого перца на работу.
sir_Alex
sir_Alex ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:53
Хорошо бы 😉
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
Рад за ПСЖ...
Хоть теперь избавились от чела который отправил два итальянских клуба в низший эшелон...
У Ваноли и Каттани уже есть опыт раскулачивания российских олигархов...оба потусили в Челси...при Конте...видать понравилось...))
Теперь без посредников......без вторых ролей....чисто богатеть напрямую...)))

Удачи этим бравым парням в их нелёгком деле..!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:50
Весь вопрос надолго ли?
makkie
makkie
вчера в 13:49
Итальянская мафия подбирается, Спрут ))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:47
Зареме понравится !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:40
Не вижу радости в словах, федун сделает из спартака то, чего не было в истории, возможно станете чемпионами мира.
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