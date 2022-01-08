У «Спартака» один лишний, у «Краснодара» — четыре (!), а в «Динамо» и ЦСКА есть вакансии. Считаем легионеров клубов РПЛ

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вчера, 16:30

Слава лимиту!

Работая над решением трансферных задач, клубы Российской Премьер-Лиги вынуждены действовать с оглядкой на лимит, ведь заявить больше восьми иностранцев нельзя. «Соккер.ру» отмечает возможности одних и сложности других при формировании команд.

В ладах с лимитом. У «Зенита», «Рубина», «Урала» и «Локо» ровно по 8 легионеров

- Если у вас не больше и не меньше допустимого регламентом количества иностранцев в составе, то ваши движения на трансферном рынке ограничены: нельзя заявить нового легионера, не избавившись от кого-то. Например, «Зенит» и рад бы подписать форварда из-за рубежа, но сумеет провернуть такую сделку только после ухода Азмуна, а пока усиливает атаку Иваном Сергеевым.

- «Рубин» нормализовал количество легионеров, отказавшись от услуг японца Мицуки Сайто, который за год сыграл в общей сложности 53 минуты за казанцев в официальных матчах.

- Состав «Локомотива» соответствует действующей схеме лимита в РПЛ «8+17» с двумя немаловажными оговорками: считаем, что новичок Мампасси будет заявлен как россиянин, а Зе Луиша больше не принимаем в расчет, ведь скоро должны официально объявить о расторжении контракта с форвардом.

- Учитывая, что «железнодорожники» хотят усилить атаку перспективными иностранцами, кто-то из актуального списка легионеров уйдет зимой или не попадает в заявку на вторую часть сезона: Пабло, Едвай, Мурило, Рыбус, Бека-Бека, Анджорин, Камано, Керк.

Девять клубов могут «безнаказанно» усилиться иностранцами

- Больше половины клубов Российской Премьер-Лиги на сегодняшний день не испытывают трудностей с лимитом (в скобках указано количество легионеров): «Сочи» (7), «Арсенал» (7), «Ростов» (7), «Динамо» (7), «Уфа» (7), ЦСКА (6), «Нижний Новгород» (6), «Химки» (5), «Крылья Советов» (3).

- У «Крылья Советов» после расставания с алжирцем Зеффани осталось только три футболиста, которые считаются в РПЛ легионерами: арендованный у «Рубина» хорват Бегич, голландец Бейл и украинец Иванисеня. Есть еще белорус Прищепа и казах Аймбетов, но представители Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии не считаются легионерами в России.

- Возможность для усиления состава иностранными футболистами есть у трех ближайших преследователей лидирующего в турнирной таблице чемпионата России «Зенита»: у «Сочи» и «Динамо» по одной вакансии, у ЦСКА — две.

- «Армейцы» намерены заполнить пробелы в легионерском блоке зимой: достигнута договоренность с 24-летним парагвайцем Хесусом Мединой, чемпион МЛС подпишет контракт с ЦСКА в ближайшие дни и присоединится к новой команде на первом зимнем сборе. Кроме того, «красно-синие» рассчитывают договориться с турецким полузащитником «Лилля» Юсуфом Языджи.

- «Динамо» объявило о расторжении контракта с Сильвестром Игбуном, тем самым освободив место в атаке для Федора Смолова, чье возвращение видится уже решенным вопросом. Но с уходом Слая «бело-голубые» получили еще и право на один трансфер иностранца. Пока об этом ничего не слышно, но Бувач и Шварц наверняка постараются использовать эту возможность, чтобы точечно усилить набравшую ход команду.

У трех клубов переизбыток иностранцев. «Спартак» и «Краснодар» в «красной зоне»

- Вот кому закон не писан: «Ахмат» (9), «Спартак» (9), «Краснодар» (12).

- На самом деле, «Ахмат» в этом списке временный гость. Дело в том, что 31 декабря 2021 года истек срок аренды Раванелли в «Шапекоэнсе», бразилец должен вернуться в Грозный, где и без него 8 легионеров. Впрочем, контракт полузащитника рассчитан до конца сезона. Скорее всего, зимой он покинет «Ахмат» окончательно, избавление от него не станет большой проблемой.

- «Спартаку» давно нужен правый защитник и опорный хавбек, но «красно-белые» в декабре подписали еще одного форварда-иностранца. Вместе с Шамаром Николсоном получается 9 легионеров, и это не считаем разосланных по командировкам Крала, Тиля, Рошу и Урунова, с которыми придется разбираться летом. Но от одного из девяти нужно избавиться прямо сейчас.

- Самым бесполезным легионером в «Спартаке» считается голландец Йоррит Хендрикс, однако не исключено, что «красно-белые» продадут кого-то из форвардов — Эсекеля Понсе, на которого есть спрос в Италии, или Джордана Ларссона, провалившего первую часть сезона.

- Самая веселая ситуация в «Краснодаре», у которого на балансе уже 12 иностранцев. Их было 9 уже в первой части сезона, в результате чего травмированный Вандерсон оказался вне заявки, а теперь вернулся из аренды Намли, и «быки» щедро вложились в трансферы Ботхейма и Алонсо.

- 4 из 12 легионеров не могут быть заявлены на весеннюю часть сезона, и это большая проблема для «Краснодара». Во-первых, нужно выбрать эту четверку. Во-вторых, пристроить неугодных на выгодных для клуба условиях не получится: другие клубы знают о ситуации «Краснодара», так что с удовольствием будут выкручивать «быкам» рога на переговорах. Какое-то очень наивное ведение футбольного бизнеса, хотя кто-то точно нагреет руки на многочисленных трансферных движениях, есть такие специалисты.