Мбаппе и Райс – в основе нового МЮ. Собираем «Юнайтед» для Почеттино

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вчера, 10:21

После окончания сезона Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» — о его гипотетической команде.

Кажется, в 2022 году разговоров о «Манчестер Юнайтед» будет не меньше, чем в предыдущем. Едва начавшийся эксперимент с временщиком Ральфом Рангником у руля команды уже сейчас выглядит сомнительным и вызывает явное отторжение у всех в Англии.

Новый тренер явно не преуспел в налаживании связей внутри команды, породив недовольство своей работой. И ладно бы при этом Рангник давал результат. Ведь часто после смены тренера команды выстреливают автоматически на волне энтузиазма. Здесь не случилось даже этого эффекта. «Юнайтед» сразу стал спотыкаться.

Рангник обыграл с МЮ только «Кристал Пэлас», «Норвич» и «Бернли», увяз в ничьих, а потом вовсе дома уступил «Вулверхэмптону». Если раньше еще были люди, которые думали, что Рангнику после окончания сезона доверят продолжение работы в проекте, то теперь мало кто сомневается, что ему «Олд Траффорд» придется покинуть. А МЮ придется снова начинать все с нуля, как это после ухода сэра Алекса Фергюсона бывало уже не раз.

Слухи активно связывают с «красными дьяволами» бывшего наставника «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, у которого не складываются дела в ПСЖ . Парижане и аргентинец словно мучаются друг с другом, и легко верится, что в конце сезона обе стороны махнут рукой и решат расстаться.

Тогда для Почеттино будет логичным решением вернуться в Англию, где у него отличная репутация. Нужно ее восстанавливать после парижского вояжа. К тому же после неудач с ПСЖ можно лихо взлететь в Англии – Томас Тухель не даст соврать. В связи с этим английские СМИ уже предполагают, основываясь на разнообразных слухах и информации об интересе, как может выглядеть в который раз обновленный МЮ при Почеттино.

Вратарь

Здесь все без изменений. Де Хеа был одним из лучших вратарей в нынешнем сезоне, поддерживая «Юнайтед» в таких матчах, когда соперник доминировал. Давид сделал многое, чтобы результаты МЮ были не хуже, чем есть сейчас. А Хендерсон останется прекрасным дублером. С вратарской линией у Почеттино головной боли быть не должно.

Оборона

Крайние защитники тоже выглядят достаточно убедительно, вряд ли Почеттино захочет тут что-то менять. Алекс Теллес и Люк Шоу составляют приличную пару взаимозаменяемых левых защитников. К тому же с Шоу Почеттино работал еще в «Саутгемптоне» и отлично его знает. На правом фланге тоже у МЮ сформирована пара – Диогу Далот и Аарон Ван-Биссака. Разве что последний не очень подходит по стилю игры, который предпочитает аргентинский тренер. Поэтому Ван-Биссака своего места в команде может лишиться. Но для замены ему не обязательно тратиться.

У Почеттино хороший опыт развития молодых игроков, и у «Юнайтед» есть вариант с Максом Ааронсом, который может как раз прикрыть эту позицию и выстрелить. У него накопился неплохой опыт в Премьер-Лиге за время пребывания в «Норвиче». И если клуб снова вылетит из АПЛ , то заполучить Ааронса будет легко.

В центре защиты много вопросов давно уже вызывает игра Магуайра. Но за него было заплачено слишком много денег, поэтому предыдущие тренеры не рисковали задвинуть его. Продолжающиеся неудачи уже сделают этот шаг менее вопиющим. Если Магуайра сместят, никто не удивится и противиться не будет, скорее всего.

А вот к Рафаэлю Варану пока претензий не накопилось, и этим Почеттино может воспользоваться, воссоздав в центре защиты французскую связку и пригласив с собой из Парижа Преснеля Кимпембе. Тому как раз не помешает новый вызов в карьере для развития.

Полузащита

Вот в средней линии Почеттино предстоит искать решения. Поль Погба в очередной раз близок к уходу, несмотря на стремление клуба выписать ему баснословный контракт, Неманья Матич стареет, ни Фред, ни Мактоминей не могут основательно закрыть позицию в центре полузащиты. Поэтому ее фундамент нужно будет усиливать основательно.

Вероятно, наконец-то снова шанс получит Донни ван де Бек – у голландца большие проблемы с регулярной игрой и выходом на поле. Ему нужно для обретения уверенности вернуть доверие со стороны тренера. Но наилучшим кандидатом на усиление средней линии МЮ в Англии считают Деклана Райса из «Вест Хэма». Правда, «молотобойцы» и сами теперь достаточно амбициозны, чтобы попытаться удержать хавбека, пообещав ему прогресс даже на фоне МЮ .

Если в «Вест Хэме» будут инвестиции, то Райс на год-другой может задержаться. А если уж решит уйти, то «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет для него первым выбором. Ведь к нему большой интерес со стороны других топ-клубов. Тем не менее, магия имени МЮ все еще способна сработать, да и денежные аргументы остаются действенными.

Новый импульс может получить Бруну Фернандеш, который немного угас после выдающегося начала карьеры в МЮ . Почеттино умеет из игроков его позиции выжимать максимум – так было с Деле Алли в «Тоттенхэме». У других тренеров не получалось так эффективно его раскрыть.

Атака

Сон Хын Мин, Харри Кейн и Кристиан Эриксен в «Тоттенхэме», Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе в ПСЖ – Почеттино поработал с очень яркими атакующими троицами. Исходя из нынешних ресурсов МЮ , аргентинец мог бы опереться на тройку в составе Криштиану Роналду, Мейсона Гринвуда и Джейдона Санчо.