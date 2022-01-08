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Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем с «Лионом»

вчера, 11:59
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Форвард ПСЖ Лионель Месси может пропустить матч с «Лионом» в 20-м туре чемпионата Франции.

BFC со ссылкой на RMC Sport сообщает, что аргентинский игрок не присутствовал на тренировке команды перед этой встречей, о причине пропуска не известно.

Недавно Месси переболел коронавирусом и вернулся во Францию.

Матч ПСЖ с «Лионом» состоится в воскресенье, 9 января, начало — в 22:45 мск.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:30
Да не велика потеря, чего уж там.
Роналду в МЮ на скамейку не могут усадить, а Месси в ПСЖ на поле выгнать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:20
Он теперь большой роли не играет
амурец
амурец
вчера в 12:44
ПСЖ что он есть что нет
ОПС
ОПС
вчера в 12:25
Может немного заболевши.
drug01
drug01
вчера в 12:23
Нужен перерыв
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:15
Лео мыслями в МЛС))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:14
Ничего страшного не произошло.
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