Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем с «Лионом»

Форвард ПСЖ Лионель Месси может пропустить матч с «Лионом» в 20-м туре чемпионата Франции.
BFC со ссылкой на RMC Sport сообщает, что аргентинский игрок не присутствовал на тренировке команды перед этой встречей, о причине пропуска не известно.
Недавно Месси переболел коронавирусом и вернулся во Францию.
Матч ПСЖ с «Лионом» состоится в воскресенье, 9 января, начало — в 22:45 мск.
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