Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем с «Лионом»

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вчера, 11:59

Форвард ПСЖ может пропустить матч с «Лионом» в 20-м туре чемпионата Франции.

BFC со ссылкой на RMC Sport сообщает, что аргентинский игрок не присутствовал на тренировке команды перед этой встречей, о причине пропуска не известно.

Недавно Месси переболел коронавирусом и вернулся во Францию.