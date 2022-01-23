Петржела: «Если „Зенит“ отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал информацию, согласно которой форвард покинул расположение клуба и отправился подписывать контракт с «Байером», не уведомив руководство и тренерский штаб.

Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом? Это несерьезно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент... Почему он ничего не сказал?

У игроков, которые уже решили уйти из своего клуба, обычно падает мотивация. Азмун уже решил, где продолжит свою карьеру – это проблема для «Зенита». Если «Зенит» отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит, потому что он еще может принести пользу. Такому качественному футболисту лучше играть.

В «Зените» же знали, что у Сердара истекает контракт. Почему теперь руководство злится? Это ошибка не только Азмуна, но и «Зенита», что не продали его летом.