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Петржела: «Если „Зенит“ отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит»

вчера, 17:17

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию, согласно которой форвард Сердар Азмун покинул расположение клуба и отправился подписывать контракт с «Байером», не уведомив руководство и тренерский штаб.

Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом? Это несерьезно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент... Почему он ничего не сказал?

У игроков, которые уже решили уйти из своего клуба, обычно падает мотивация. Азмун уже решил, где продолжит свою карьеру – это проблема для «Зенита». Если «Зенит» отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит, потому что он еще может принести пользу. Такому качественному футболисту лучше играть.

В «Зените» же знали, что у Сердара истекает контракт. Почему теперь руководство злится? Это ошибка не только Азмуна, но и «Зенита», что не продали его летом.

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Все комментарии
Василий Ефимов
Василий Ефимов
вчера в 23:15
Это менталитет всего российского бизнеса и большинства российских людей. Одним плевать на работников, другие считают, что им все обязаны.... Зенит не смог найти вовремя Азмуну замену, хотя все понимали, что для него Зенит ступенька для перехода на более высокий уровень (и это правильно). И решили, раз замены нет, то пусть играет здесь. жадность еще одна причина. Из за жадности решили, что раз нужен, то купят. На западе бизнесу больше 100 лет, у нас ему 30 ..... там прекрасно понимали, что ближе к концу контракта цена просто упадет. Это как с автомобилем. Если хочешь за него получить адекватные деньги, то продай вовремя, пока он в нужном состоянии. Либо ищи 8... А на западе в спортивном бизнесе лохов нет....
ABir
ABir
вчера в 19:50
Немного поиграет в дубле, а впереди все равно Байер. А вот Зенит может и не получить свои пять 🍋
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:30
Пусть отдадут сейчас в аренду за те же 5 лямов!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:04
Они думают что теперь Азмун на 100,% будет мотивирован? 😄
Futurista
Futurista
вчера в 18:55
Почему не решит?)...Байер летом получит дубль Азмуна...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:51
А принесет ли Азмун с практически подписанным с "Байером" контрактом пользу "Зениту"? В матчах РПЛ можно спокойно с Сергеевым, Дэюбой и Ерохиным отстреляться, а вот в предстоящем матче Лиги Европы Азмун мог бы быть полезен. Но думается, раз вопрос с переходом уже решен - "Байер" согласен забрать игрока, даже если он проведет время до лета в дубле. А вот если будут забирать игрока с травмой - это явно вызовет недовольство будущих работодателей. Поэтому поставь Азмуна в состав -он где не надо ногу уберет, чтобы по ней удар не пришелся и не рванет ускорение лишний раз - есть же риск мышцу потянуть. Так что на месте Семака Азмуна я сейчас бы на решающие игры не ставил.
Capral
Capral
вчера в 17:32
Не думаю, что в преддверии ПО ЛЕ и на финише ЧР, руководство Зенита пойдёт на радикальные меры. Как-то утрясут....
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:26
Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299842/petrzhela-vlastimil-zenit 23.01.2022

Все они знали только не думали что их лоханут!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:26
Нагадить под конец всё же хочется.
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