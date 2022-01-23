«Реал» и «Барселона» так и не стали врагами. Разбираем популярный миф

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вчера, 16:21

Перес и Лапорта вообще союзники.

Клубы очень часто сотрудничают

Ссорились из-за 1:11 в пользу «Реала». Из-за трансферов Ди Стефано, Фигу и Неймара, но это было давно и бизнес. Перес и Лапорта развернут войну за Холанда, но подписали «пакт о ненападении». Декларация выгоднее «Барселоне» и касается футболистов, которые уже играют за обе команды.

Каталонцы уязвимы в финансовом плане, а Перес пытался переманить Лапорту на сторону Суперлиги 2.0. Но Педри, Габи или Фати не побегут в «Реал». Винисиус не мечтает играть за «Барселону», как Неймар. Пакт лишь подчеркивает, насколько близки интересы Переса и Лапорты.

Оба понимают, что Ла Лига откатится после эпохи Месси и Роналду. Тех, кого называют «врагами», постоянно сотрудничают. Вместе будут искать инвесторов, давить на Тебаса, обсуждать стратегии развития. Да что там, они постоянно встречаются и ужинают словно друзья.

Перес спокойно фотографируется с Лапортой. Не боится, что ему предложат уйти отставку за милое общение с Жоаном. Фанатов «Барселоны» злит, что их президент так любезен с Флорентино, но понимают – оба держат фигу в кармане.

Между фанатами нет кровавой войны

Речь о стране, где была война и правила хунта Франко. Но сложно найти реальные кровавой войны фанатов, которые видели даже в России. Когда Каталония пару лет назад пыталась провозгласить вялую независимость, то перед Эль Класико фанаты «блаугранас» дрались с полицией, а не с болельщиками «Реала».

Футбольные драки не переходят на трибуны. Гвардиола, как подобает интеллектуалу-романтику в эмиграции, активно топит за независимость родного края. Но в Каталонии есть фанаты «Реала», в Мадриде – фанаты «Барселоны». Смешно называть «войной» забрасывание друг друга бутылками из-под пива.

Игроки «Зенита» на сборах жестче подрались, чем испанцы между собой. Чаще машут белыми платками в честь неодобрения на футболе, чем копируют ультрас и британских хулиганов 70-х и 80-х годов. Нелюбовь есть, но она словесная. Это прекрасно, но разбивает теорию о подлинной вражде.

Футболисты дружат друг с другом

Греки, турки, англичане дадут фору испанцам в плане настоящей вражды фанатов. Футболисты «Селтика» и «Рейнджерс» не могут общаться так мило, как игроки «Реала» и «Барселоны». Хави и Касильяс – друзья. Даже из «вражды» Пике и Рамоса не смогли слепить историю.

Жерар и Серхио вместе запирали новичков сборной Испании в туалете и вели себя в команде словно подростки-хулиганы в школе. Не враждуют футболисты двух клубов между собой. Месси не любит Роналду, но это не повод считать их настоящими врагами.

Настоящим врагом «Реала» в каталонском клубе был лишь Самуэль Это’О, но у камерунца были личные причины. Не понравилось, как с ним обошлись в Мадриде, когда играл за «сливочных» в юности. В двух командах много легионеров, и они не враждуют между собой.

Вспомните, как фанаты «Милана» угрожают Доннарумме за то, что «продался» шейхам из ПСЖ . А Фигу, Савиола, Лаудруп, Просинечки, Шустер и Хаджи спокойно могут ходить улицами обоих городов, им никто ничего не сделает. Бразильца Роналдо любят и уважают.

Политики нелепо используют футбол

«Барселоны» не будет в чемпионате Андорры, даже если Каталония сможет отделиться. И со стороны «Мадрида» нет провокационных заявлений на эту тему. Внутри столицы популярен «Атлетико», неслучайно семья того же Рауля болеет за этот клуб, а сам пытался заиграть именно за «матрасников».

Для Мадрида каталонцы свои, это с басками у них было немало проблем из-за терроризма. Хотя и в этом случае оружие сложили, взрывать мирных людей перестали. С каталонской стороны «Барселону» постоянно приплетают к вопросам сепаратизма, но кто будет воевать за независимость?

Бразильцы, аргентинцы, голландцы из состава Хави? Или Пике бросит Шакиру, станет Че Геварой с кровавыми казнями и военными преступлениями? Политики делают «Барселону» символом сепаратизма, но местные жители банально устали от всей этой возни.

Экономически Каталонии не очень выгодно покидать Испанию. Местные жители ведутся на разговоры о рае, но ничего для его создания не делают. «Барселона» — мировой бренд, а «Реал» — частный клуб, не символ неделимой Испании. Политические разногласия на Эль Класико влияют слабо.

Разделять и властвовать очень выгодно

Хави не отвергли за дружбу с Касильясом. Ни один видный каталонец последних десятилетий не отказался из принципа от вызова в сборную Испании. Видим тесные деловые контакты. «Реал» и «Барселона» вместе выжимали максимум из спонсорских в свою пользу, ведь заработали на Эль Класико.

Хотя никто не отрицает, что вражду пытаются раздуть. Мечтают заработать на разделении и ненависти. Метод удачно применил медиамагнат Руперт Мердок. Понял, что важно поссорить сторонников двух партий в США между собой. Проще захватить умы одной половины, которая бездумно ненавидит.

Важно лишь запретить мнение, что плохой мир лучше горячей войны. А чем нелепее повод для ссоры – тем проще. Но «Реал» и «Барселона» не политические кланы. Перес и футболисты «Мадрида» во главе с Бензема не страшные оккупанты, которые захватили чужую землю, поскольку могут.

Да, каталонцы чаще верят своим политикам, хотя лучше бы относились к ним насторожено. Так стоило относиться к Бартомеу, когда запихнул руки в казну «Барселоны». Но сейчас, когда оба клуба на пороге серьезных финансовых испытаний, никто не играет в нарочитую войну. Плохой сценарий для двух сторон.

«Реал» и «Барселона» или погибнут вместе, или вместе спасутся, чтобы кусать друг друга только на поле. Прекрасно, что эта «вражда» лишь симуляция войны. Человечество опасно для себя самого, и одна из великих задач футбола – утилизировать желание поубивать друг друга без внятной причины.

Эль Класико — идеальный пример. Словесные войны касаются фанатов со всей планеты. Сидит человек в Вологде и злится на незнакомца из Дели за то, что тот написал о клубе Ла Лиги, хотя оба никогда в Испании не побывают. Иронично, особенно с учетом, что стороны в Эль Класико не враги.

Возможно, никогда таковыми не были, больше на уровне легенд. «Реал» и «Барселона» часто союзники, как сейчас. Вражеский статус еще надо заслужить, ведь футболисты Анчелотти явно и высокомерно не считают каталонцев прямым соперником. И пока выигрывают трофеи, мнение не поменяют.