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Хави: «Два потерянных титула стали для „Барсы“ двумя тяжёлыми ударами»

сегодня, 10:36
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после вылета из Кубка Испании по итогу матча с «Атлетиком» (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала.

Два потерянных титула стали для нас двумя тяжелыми ударами. Мы должны и дальше бороться, другого выхода нет.

Что я думаю о провале «Барселоны»? Мне не нравится это слово. Если подобное и есть, то мы собираемся вынести урок.

У нас осталось еще две войны, которые мы будем вести до конца: Ла Лига и Лига Европы.

Также Хави прокомментировал ситуацию с возможным уходом Усмана Дембеле из клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:22
Барса и ЛЕ,дожили!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
сегодня в 11:21
да и в чемпионате шанс только в четвёрке остаться
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:11
Вы и в Лиге Европы теперь не фавориты.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:44
Такая ситуёвина щас в Барсе
cscq2qkz3bjc
cscq2qkz3bjc
сегодня в 10:39
Это только начало
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