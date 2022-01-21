Хави: «Два потерянных титула стали для „Барсы“ двумя тяжёлыми ударами»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после вылета из Кубка Испании по итогу матча с «Атлетиком» (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала.

Два потерянных титула стали для нас двумя тяжелыми ударами. Мы должны и дальше бороться, другого выхода нет.

Что я думаю о провале «Барселоны»? Мне не нравится это слово. Если подобное и есть, то мы собираемся вынести урок.

У нас осталось еще две войны, которые мы будем вести до конца: Ла Лига и Лига Европы.