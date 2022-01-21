Волевая победа «Реала» в меньшинстве и футбольный блокбастер в Бильбао. Кубок Испании попрощался с «Барсой» и «Атлетико»

1642756632

вчера, 12:17

А Икер Муньяин провел великий матч.

Событие №1. Великая игра и заслуженная победа «Атлетика» над «Барселоной»

На прошлой неделе «Атлетик» и «Барселона» принимали участие в розыгрыше Суперкубка Испании, где стали жертвами мадридского «Реала»: каталонцы проиграли в полуфинале, затащив «сливочных» в дополнительное время, а баски уступили в решающей схватке. Хави и его футболисты после поражения от «Мадрида» были обнадежены своей игрой и сопротивлением, которое оказали лидеру Ла Лиги. Кроме того, у «Барсы» было 8 дней на подготовку к матчу Кубка Короля, в то время как «Атлетик» играл поздним вечером в воскресенье, после чего у басков еще был непростой перелет из Саудовской Аравии.

Однако ожидаемого преимущества в свежести «Барселона» не получила, более того, команда Марселино в плане «физики» доминировала на поле все 120 минут. По игре в футбол расклад сил был примерно таким же: «Атлетик» душил гостей сумасшедшим высоким прессингом, заставляя каталонцев ошибаться и возвращать мячи хозяевам. Счет 1:1 к перерыву стал незаслуженным подарком для измочаленной «Барселоны», ведь по ударам баски вели со счетом 10:1. Нелогичным выглядело и дополнительное время, ведь «Атлетик» абсолютно заслужил победу в основное.

Если бы футбол был справедлив, то гол Иньиго Мартинеса остался бы последним в матче, хотя стоит признать, что ответ Педро за полторы минуты до финального свистка и после чудо-ассиста Дани Алвеса (неудавшийся удар бразильца через себя обернулся голевой передачей) придал сюжету драматическую глубину. Тем более, справедливость в итоге восторжествовала, а решающий гол с пенальти забил Муньяин — не только лучший игрок матча с «Барселоной», но и лучший футболист вчерашнего дня на всей планете.

Кроме шуток, если бы Икер выдал 30 таких перформансов за год, то претендовал бы на «Золотой мяч». Капитан «Атлетика» забил два гола сам и поучаствовал в третьем, он отчаянно шел в высокий прессинг даже на исходе второго часа игры, а через несколько секунд мог забрать мяч бесстрашным подкатом у своего углового флажка. Муньяин продемонстрировал уникальное сочетание креативных и бойцовских качеств, был великолепен с мячом и примером для подражания, когда этот мяч нужно было отбирать.

What an absolute performance that was from Iker Muniain.



One of LaLiga's genuinely underrated stars. pic.twitter.com/mek2Jdgd29 — Hasan Karim (@TheHasKarim) January 20, 2022

«Атлетик» одержал заслуженную победу, а Хави больше не будет говорить, что его команду превзошла только «Бавария», ведь баски мастерски закатали дорогих гостей в изумрудный газон «Сан Мамеса». Во многом случайные голы «Барселоны» поддерживали интригу и помогли сделать игру по-настоящему незабываемой, но по игре «Атлетик» был на голову выше. Суровые баски безжалостно разгромили появившуюся у «Барсы» надежду после оптимистичного поражения от «Реала», а тут еще очередная травма Ансу Фати.

Событие №2. «Реал» одержал волевую победу вдесятером в овертайме

Если матч на «Сан Мамесе» не отпускал внимание зрителя с первой до последней минуты — даже моргать было страшно, чтобы что-то не пропустить, то в игре «Эльче» и «Реала» ценность для истории представляет только дополнительное время. Анчелотти провел ротацию, но его команда все равно выглядела тяжеловато. У «Реала» по ходу этого сезона постоянно возникают трудности с преодолением массированной обороны, а тут еще и эмоций не хватало после победы в Суперкубке Испании. В итоге «похмельный» футбол в исполнении фаворита, а самый реальный шанс открыть счет в рамках 90 минут упустили футболисты «Эльче»: Гуидо Каррильо еще долго будет сниться его промах.

Из событий основного времени вспоминается еще разве только чудовищное решение арбитра показать желтую карточку Тони Кроосу за самостоятельное падение Тете Моренте в метре от него. Основные события развернулись после 100-й минуты игры. Сначала «Реал» оказался на грани вылета из Кубка Короля после удаления Марсело за фол последней надежды и гола Гонсало Верду с этого же штрафного.

Однако команде Карло Анчелотти удалось не только отыграться, но и забить победный мяч в меньшинстве. «Королевский клуб» спасли футболисты, от которых уже не ждут подвигов: Иско подставил ногу после удара Себальоса, а Эден Азар разобрался с вратарем и поразил пустые ворота. Не испортили юбилей своему тренеру: Карло Анчелотти завершил свой 150-й матч у руля «Реала» с улыбкой на лице.

Событие №3. Победа «Бетиса» в двухдневном севильском дерби

Севильское дерби в 1/8 финала Кубка Короля обернулось скандалом: матч был прерван из-за бутылки, прилетевшей в футболиста «Севильи» Хордана после того, как Фекир сравнял счет. «Севилья» рассчитывала на техническую победу, но футбольные власти Испании решили доиграть матч без зрителей на следующий день, и «Бетис» при пустых трибунах вырвал победу в севильском дерби — 2:1. Будущий соперник «Зенита» по Лиге Европы страшен.

Событие №4. Прощай, «Атлетико»

«Атлетико» переживает самый серьезный кризис за 10 лет правления Диего Симеоне, под угрозой сами идеи «Чолизма», на которых «матрасники» выросли в один из сильнейших клубов Европы. Вылет чемпионов Испании из Кубка Короля — это событие, но не сенсация с учетом формы, которую демонстрирует «Атлетико» в последние недели. Тем более, соперник был серьезный: «Реал Сосьедад» и в турнирной таблице Примере идет вровень с командой Симеоне. Голы Янузая и Серлота вывели басков в четвертьфинал турнира, который они недавно выигрывали.

Четвертьфиналы близко

«Реал», «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Бетис» — фавориты Кубка Короля, хотя «Валенсия» и «Райо Вальекано» тоже будут драться за трофей. Статистами выглядят разве что «Мальорка» и «Кадис», которых все хотят в соперники по четвертьфиналу. Жеребьевка состоится уже сегодня, можем получить еще одно Эль Класико или баскское дерби. Несмотря на вылеты «Атлетико» и «Барселоны», в Кубке Короля по-прежнему есть на кого посмотреть.