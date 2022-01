Волевая победа «Реала» в меньшинстве и футбольный блокбастер в Бильбао. Кубок Испании попрощался с «Барсой» и «Атлетико»

А Икер Муньяин провел великий матч.

Событие №1. Великая игра и заслуженная победа «Атлетика» над «Барселоной»

На прошлой неделе «Атлетик» и «Барселона» принимали участие в розыгрыше Суперкубка Испании, где стали жертвами мадридского «Реала»: каталонцы проиграли в полуфинале, затащив «сливочных» в дополнительное время, а баски уступили в решающей схватке. Хави и его футболисты после поражения от «Мадрида» были обнадежены своей игрой и сопротивлением, которое оказали лидеру Ла Лиги. Кроме того, у «Барсы» было 8 дней на подготовку к матчу Кубка Короля, в то время как «Атлетик» играл поздним вечером в воскресенье, после чего у басков еще был непростой перелет из Саудовской Аравии.

Однако ожидаемого преимущества в свежести «Барселона» не получила, более того, команда Марселино в плане «физики» доминировала на поле все 120 минут. По игре в футбол расклад сил был примерно таким же: «Атлетик» душил гостей сумасшедшим высоким прессингом, заставляя каталонцев ошибаться и возвращать мячи хозяевам. Счет 1:1 к перерыву стал незаслуженным подарком для измочаленной «Барселоны», ведь по ударам баски вели со счетом 10:1. Нелогичным выглядело и дополнительное время, ведь «Атлетик» абсолютно заслужил победу в основное.

Если бы футбол был справедлив, то гол Иньиго Мартинеса остался бы последним в матче, хотя стоит признать, что ответ Педро за полторы минуты до финального свистка и после чудо-ассиста Дани Алвеса (неудавшийся удар бразильца через себя обернулся голевой передачей) придал сюжету драматическую глубину. Тем более, справедливость в итоге восторжествовала, а решающий гол с пенальти забил Муньяин — не только лучший игрок матча с «Барселоной», но и лучший футболист вчерашнего дня на всей планете.

Кроме шуток, если бы Икер выдал 30 таких перформансов за год, то претендовал бы на «Золотой мяч». Капитан «Атлетика» забил два гола сам и поучаствовал в третьем, он отчаянно шел в высокий прессинг даже на исходе второго часа игры, а через несколько секунд мог забрать мяч бесстрашным подкатом у своего углового флажка. Муньяин продемонстрировал уникальное сочетание креативных и бойцовских качеств, был великолепен с мячом и примером для подражания, когда этот мяч нужно было отбирать.

What an absolute performance that was from Iker Muniain.



One of LaLiga's genuinely underrated stars. pic.twitter.com/mek2Jdgd29