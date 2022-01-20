Черчесов прокомментировал первое поражение с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался после поражения в товарищеском матче со словацким клубом ДАК (0:2).

Я думаю, что мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути. Было приятно видеть, что сегодня на игру пришло больше болельщиков. В сегодняшней игре было очень важно иметь возможность играть в свою игру на поле, у некоторых игроков должно быть 90 минут.

Мы уже давно не тренируемся в этом составе, это усложняет нашу ситуацию, потому что у нас десять игроков на карантине, трое из них участвуют в Кубке Африки. Были вещи, которыми я был доволен, но было и то, что меня не устраивало. У нас есть еще одна неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не вызовет никаких проблем.