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Черчесов прокомментировал первое поражение с «Ференцварошем»

сегодня, 09:38

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после поражения в товарищеском матче со словацким клубом ДАК (0:2).

Я думаю, что мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути. Было приятно видеть, что сегодня на игру пришло больше болельщиков. В сегодняшней игре было очень важно иметь возможность играть в свою игру на поле, у некоторых игроков должно быть 90 минут.

Мы уже давно не тренируемся в этом составе, это усложняет нашу ситуацию, потому что у нас десять игроков на карантине, трое из них участвуют в Кубке Африки. Были вещи, которыми я был доволен, но было и то, что меня не устраивало. У нас есть еще одна неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не вызовет никаких проблем.

Недавно в «Ференцвароше» рассказали, почему решили пригласить в клуб Черчесова.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 12:09
Верной дорогой идете товарищи ! Но только куда ?????????
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:00
Ээээх ,Стасик ! Не быть тебе новым "капитаном Тенкешем " !!! ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:52
Усач принялся воспитывать мадьяров.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:44
в своём стиле: всё хорошо - идём ко дну...
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Во-первых, это не поражение, а упущенная победа.
Во-вторых, это была лучшая игра Ференцвароша!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:13
С почином усатого!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 10:53
Это Стаса с польского не верно перевели
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:51
Ой, Стас, ты не меняешься, ну кто тебя заставляет ныть, везде этот вирус
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:41
После поражения болельщики "Ференцвароша" вышли на улицы, требуя увольнения Черчесова:
112910415
112910415
сегодня в 10:19
скоро все привыкнут, что результаты не имеют значения !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:15
Проиграли очень почётно.
drug01
drug01
сегодня в 10:12
Какой будет итог работы???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:08
Этот найдет причины для оправдания
санек002
санек002
сегодня в 10:04
звоночек прозвучал!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:04
Ну всё как обычно от Черчесова. Продули 0-2, но провели очень хороший матч! Слава всевышнему, что освободил нас от этого!!!
YVG
YVG
сегодня в 09:55
Тарасовский стиль тренеровок уничтожит венгерский футбол.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:53
Товарищеский матч особо ничего не решает, не страшно и проиграть.
z9xnqjjf9f6e
z9xnqjjf9f6e
сегодня в 09:48
Стасик очень типично стартанул и очень привычно начал лепить горбатого
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 09:47
Может быть ЕЩЕ трое участвуют в Кубке Африки, а не трое ИЗ НИХ? А то получается, что они одновременно и на карантине, и в Кубке Африки принимают участие.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:43
Сложно будет Черчесову опозориться с «Ференцварошом», но от космоСтаса всё можно ожидать.
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