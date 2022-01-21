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«Арсенал» хорошо погулял на праздниках. Ни разу не выиграли с начала года, вылетели из обоих кубковых турниров

вчера, 14:27
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Дважды Жота.

«Канониры» сбились с пути где-то между 2021-м и 2022-м

«Арсенал» на мажорной ноте завершил прошлый год, одержав пять побед подряд во всех турнирах и наколотив в ворота соперников 19 мячей при всего лишь двух пропущенных. Играючи вышли в полуфинал Кубка Английской Лиги, разгромили «Саутгемптон», «Лидс» и «Норвич» в АПЛ, одержали важную и уверенную победу над «Вест Хэмом», прямым конкурентом за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Воодушевленные фанаты «канониров» загадали в новогоднюю ночь футбольное счастье, но 2022-й сходу поставил команду Микеля Артеты и всех оптимистов на место.

А ведь год начался с гола в ворота «Манчестер Сити», и хотя «Арсенал» в том матче по давней традиции и надежды на благоприятный исход разбил, и руки порезал, после игры даже Гвардиола признал, что команда его ученика играла лучше. Да и в целом «Арсенал» получил хорошую прессу и, кажется, даже немного загордился после столь обнадеживающего поражения. Впрочем, это уже второй заметный пример с начала года, когда футбол напоминает о правилах хорошего тона: поражения созданы не для того, чтобы искать в них позитив.

Хави, Пике и другие представители «Барселоны» были чуть ли не воодушевлены тем, как проиграли «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании, говорили о прогрессе и приближении к победам. Через неделю «Атлетик» в Бильбао укатал каталонцев в газон в Кубке Короля, и «Барса» снова в унынии. «Арсенал» же вообразил, что может на равных тягаться с «Манчестер Сити», после чего забыл путь к чужим воротам и вылетел из двух кубковых турниров.

В трех последних матчах у «Арсенала» 0 голов, 2 вылета и 2 удаления

И всего лишь 3 удара в створ. После матча с «Манчестер Сити» 1 января «канониры» провели три встречи в кубковых турнирах, и за 270 минут против «Ноттингема» и «Ливерпуля» не забили ни одного мяча и всего лишь три раза ударили в створ чужих ворот. В среднем один точный удар за 90 минут — стыдный показатель для линии атаки, представленной Ляказеттом, Сака, Смитом-Роу, Мартинелли и Эдегором.

И совсем уж стыдно ни разу не побеспокоить вратаря середняка Чемпионшипа: после поражения от «Ноттингема» «Арсенал» собрал богатую коллекцию уничижительных прозвищ. «Команда из паба» — самое доброе и милое на фоне остальных, в частных разговорах тот же Рой Кин наверняка использовал слова куда жестче. Что же касается противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Лиги, то оно могло закончиться гораздо раньше.

В первом матче на «Энфилде» Джака оставил свою команду в меньшинстве еще в середине первого тайма, после чего «Арсенал» закрылся на своей половине поля, а «Ливерпулю» без Салаха и Мане не хватило изобретательности: «красные» создали мало моментов, а имевшиеся не реализовали, как Минамино, пробивший выше пустых ворот. Тем обиднее после героической ничьей в меньшинстве проигрывать на своем поле: дубль Диого Жоты обеспечил «Ливерпулю» рекордный финал Кубка Лиги.

Вокруг «Арсенала» негативный фон. И не только из-за поражений

Во второй половине эры Венгера у «Арсенала» была команда инфантильных джентльменов и прекрасных неудачников. Над «канонирами» подшучивали, но им и сочувствовали. Сейчас фон совершенно иной: «Арсенал» раздражает фанатов других клубов. Микель Артета стал героем мемов из-за своих реплик про доминирование, хромающая командная дисциплина и поведение отдельных игроков за пределами поля тоже не дают поводов для симпатии, как и читерская слава клуба.

В прошлый уикенд «Арсенал» должен был встретиться с «Тоттенхэмом» в Дерби Северного Лондона, но игру перенесли, так как «канониры» не нашли достаточно футболистов на заявку. При этом в команде был всего один случай заражения коронавирусом, то есть «Арсенал» воспользовался лазейкой, чтобы отложить календарную игру АПЛ из-за кадровых проблем, не связанных с атакой COVID-19. Решили не играть из-за травм, как язвительно заметил Антонио Конте.

Не добавила популярности «Арсеналу» и история, в которой оказался замешан известный фанат и ютуб-блогер Лиам Гуденаф, прославившийся на ArsenalFanTV под ником DT. Парень и раньше не отличался хорошими манерами, но перешел грань, когда отследил бывшую жену по GPS-трекеру, избил ее бойфренда, а саму женщину пытался запихать в багажник автомобиля. Следующие три года Лиам проведет в тюрьме, история получила широкую огласку, и теперь тут и там можно услышать что-то в таком духе:

Видели, какие фанаты у «Арсенала»? Они заслуживают свои страдания.

Перспективы «Арсенала» снова туманны

После матча с «Ливерпулем» Артета снова удивил заявлением, что «Арсенал» вел игру и давил, но не смог реализовать свои шансы, вылет из Кубка Лиги расстроил испанца, но он подчеркнул, что проиграли топ-клубу. У Микеля особый взгляд на вещи, но это лишь одна из проблем «Арсенала» наравне с другими: качество и глубина состава под вопросом, игровая дисциплина остается шаткой, а молодые лидеры нестабильны. Все это делает «канониров» уязвимыми на дистанции, у них нет игровой преемственности даже от матча к матчу. У Артеты молодая команда, это часто становится контраргументом, но ведь уже плавали и знаем, что таланты в «Арсенале» часто становятся старше, но не взрослеют.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 20:47, ред.
А потому что губы не надо было раскатывать. В том году был не тактический прогресс и тренерские достижения, а почти безостановочная халява и бесконечные осечки прямых конкурентов. Состав как был мусорным, так и остался, и вчерашний первый гол Жоты это наглядно подтвердил: четверо "защитников" путаются друг в друге, а клоун в воротах пропускает едва катящийся мяч чуть ли не по центру. И в первом-то матче с Ливером удержали 0-0 только потому, что Ливер пощадил и не додавил, так толком и не включившись в игру. Стоило им получить по шее за домашнюю ничью - минимальное движение в ключевых эпизодах (без 2х основных напов, на минуточку) и 2-0 без вариантов для Арса. У них нет тренера, у них нет адекватного состава, сезон закончат хорошо, если 6ми.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:25
мне кажется посыпать голову пеплом излишне. Арсенал планомерно сливает дополнительные и обременительные турниры, чтобы сконцентрироваться на борьбе за ЛЧ

Вот будет май, тогда и посмотрим на результаты.
112910415
112910415
вчера в 18:12
не пропадут, подтянутся вскоре
Shineheart
Shineheart
вчера в 17:37
Да нормально всё у Арсенала.
МС они проиграли совершенно не заслужено. И это топ-клуб.
Нотингему - ну так это кубок. Не велика беда.
Поражение Ливерпулю опять же не ужасное.

Всё у них нормально должно быть. Могут и за топ-4 с Тотеном пободаться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:36, ред.
Спасибо за статью....ну что, болельщики Арсенала наверняка вспоминают почти вечного Арсена Венгера и постоянные шутки про четвертое место с приятной ностальгией (наверное, даже начинают скучать по Унаи Эмери, принципы которого хотя бы были понятны....)... ну а так что, а может дело не в Эмери или Артете...,просто действия руководства Арсенала превратили команду в обычного середняка с амбициями вроде Эвертона.... раньше как-то выезжали на Венгере и ещё играл роль фактор чуть менее мощной конкуренции в АПЛ (уточню, что конкуренция была всегда но сейчас классных команд больше в лиге...)...Артета взял разваливающуюся по швам команду и за неполный год добыл титул.... сейчас, когда гранды по всему миру барахлят с их составами и возможностями, от Артеты требуют результата прямо здесь и сейчас.... он что волшебник, чтобы с игроками вроде Давида Луиза, Мустафи, Седрика Суареша бороться за первые места? .... можно для примера посмотреть состав Клоппа в первые его годы, пока он не привел нужных под свою формацию игроков. ...так что нужно ждить и верить, нету тренера, кто мог бы лучше использовать имеющийся ресурс.....
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:21
Да ладно .Лига конференций и достаточно
Не тянут эти футболисты. Нет в клубе вожаков способных заставить быть жёстче
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:29
Только всё норм и опять спад!
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