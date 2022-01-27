«Барнсли» — «Борнмут». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Барнсли» — «Борнмут», который состоится 29 января 2022 года

«Барнсли»

«Барнсли» является абсолютным аутсайдером чемпионата и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и набрала всего 14 очков. Чтобы побороться за сохранение прописки в Чемпионшипе, тренерскому составу следует внести серьезные коррективы к подходу в игре и тренировочному процессу. Коллектив имеет большие проблемы с реализацией моментов и забил всего 17 мячей в этом сезоне.

25 января «Барнсли» крупно проиграл «Нотингем Форесту» (0:3), а 22 числа команда проиграла на выезде «Барнсли» (1:2).

«Борнмут»

«Борнмут» проводит качественный сезон, но в последних пяти турах набрал всего шесть очков, что говорит о небольшом спаде клуба. Коллектив набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидера Чемпионшипа. Предстоящий матч с главным аутсайдером чемпионата в случае успеха поможет укрепить свое турнирное положение и продолжить борьбу за прямые путевки в АПЛ .

22 января «Борнмут» проиграл на своем поле «Халлу» (0:1), а 15 числа команда проиграла на выезде «Лутон Тауну» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барнсли» – 5.23

Ничья – 3.72

Победит «Борнмут» – 1.751

Статистика

«Барнсли» выиграл один матч из последних десяти в основное время, а «Борнмут» одержал три победы

«Борнмут» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Барнсли» проиграл четыре из пяти матчей «Борнмуту»

Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз