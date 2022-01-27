«Барнсли» — «Борнмут». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Барнсли» — «Борнмут», который состоится 29 января 2022 года
«Барнсли»
«Барнсли» является абсолютным аутсайдером чемпионата и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и набрала всего 14 очков. Чтобы побороться за сохранение прописки в Чемпионшипе, тренерскому составу следует внести серьезные коррективы к подходу в игре и тренировочному процессу. Коллектив имеет большие проблемы с реализацией моментов и забил всего 17 мячей в этом сезоне.
25 января «Барнсли» крупно проиграл «Нотингем Форесту» (0:3), а 22 числа команда проиграла на выезде «Барнсли» (1:2).
«Борнмут»
«Борнмут» проводит качественный сезон, но в последних пяти турах набрал всего шесть очков, что говорит о небольшом спаде клуба. Коллектив набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидера Чемпионшипа. Предстоящий матч с главным аутсайдером чемпионата в случае успеха поможет укрепить свое турнирное положение и продолжить борьбу за прямые путевки в АПЛ.
22 января «Борнмут» проиграл на своем поле «Халлу» (0:1), а 15 числа команда проиграла на выезде «Лутон Тауну» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барнсли» – 5.23
- Ничья – 3.72
- Победит «Борнмут» – 1.751
Статистика
- «Барнсли» выиграл один матч из последних десяти в основное время, а «Борнмут» одержал три победы
- «Борнмут» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
- «Барнсли» проиграл четыре из пяти матчей «Борнмуту»
- Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. «Барснли» показывает скудные результаты и вряд ли сможет противостоять команде, которая борется за выход в АПЛ. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.