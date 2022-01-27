Тоттенхэм хотят заполучить Франка Кесси из Милана и Танги Ндомбеле из ПСЖ

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вчера, 17:40

Тоттенхэм намеревается подписать контракт с Франком Кесси из Милана и уже вел переговоры с Вулверхэмптоном относительно Адама Траоре, а также с Пари Сен-Жермен о Танги Ндомбеле.

30 июня истекает контракт Кесси с Миланом, и он может общаться с клубами за пределами Италии. Тоттенхэм еще летом провели переговоры с представителями полузащитника из Кот-д'Ивуара о возможности бесплатного трансфера.

Тоттенхэм о возможном контракте с Адамом Траоре

От Тоттенхэма официальная заявка еще не поступала, а разница в оценках этого игрока двумя клубами — 10 миллионов фунтов стерлингов. "Волки” хотят около 25 миллионов фунтов стерлингов за Траоре, контракт которого с этим клубом действителен еще 18 месяцев.

Траоре забил свой первый гол с мая в победе над Саутгемптоном со счетом 3:1, но на протяжении всей своей карьеры подвергался критике из-за отсутствия удовлетворительного результата. Он забил всего 10 голов в 152 матчах за Вулверхэмптон.

По поводу Танги Ндомбеле

Тоттенхэм также вели переговоры с Пари Сен-Жермен о Танги Ндомбеле, но не достигли договоренности о трансфере полузащитника во французскую столицу.

Тоттенхэм и ПСЖ говорили о потенциальной сделке по обмену на Ндомбеле, но главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте, как известно, не слишком заинтересован в представленных вариантах ПСЖ .

Sky Sports News недавно сообщил, что Тоттенхэм также провел переговоры с испанскими и итальянскими клубами по поводу Ндомбеле.

Бергвейн намерен остаться

Тем временем Стивен Бергвейн, похоже, останется в Тоттенхэме по окончанию этого трансферного окна после своего героизма в Лестере. После этого Конте сказал журналистам, что Бергвейн «важный игрок с особыми характеристиками».

Аякс пытался подписать его в это окно, но все затихло после того, как предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов евро) было отклонено.

Бергвейн никогда не спрашивал, может ли он покинуть клуб в этом месяце, а просто хотел регулярно играть и попасть в сборную Нидерландов на чемпионат мира. Конте также ясно дал понять, что хочет, чтобы форвард остался.

Милан заинтересован в Танганге

Милан выразил заинтересованность в аренде защитника Тоттенхэма Джафета Танганги.

Считается, что Танганга, который в этом сезоне начал 15 игр во всех соревнованиях, обеспокоен своим игровым временем после того, как Эрик Дайер и Кристиан Ромеро вернутся после травм.

Последнее выступление Танганги в Премьер-лиге состоялось в победном матче со счетом 3:0 над Кристал Пэлас. Также 22-летний футболист отыграл полные 90 минут в обоих матчах проигрыша Тоттенхэму в Кубке Английской футбольной лиги в этом месяце и одержал победу со счетом 3:1 над Моркамбом в 1-й лиге в третьем раунде Кубка Англии.