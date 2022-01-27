Тоттенхэм хотят заполучить Франка Кесси из Милана и Танги Ндомбеле из ПСЖ

Тоттенхэм намеревается подписать контракт с Франком Кесси из Милана и уже вел переговоры с Вулверхэмптоном относительно Адама Траоре, а также с Пари Сен-Жермен о Танги Ндомбеле.
30 июня истекает контракт Кесси с Миланом, и он может общаться с клубами за пределами Италии. Тоттенхэм еще летом провели переговоры с представителями полузащитника из Кот-д'Ивуара о возможности бесплатного трансфера.
Тоттенхэм о возможном контракте с Адамом Траоре
От Тоттенхэма официальная заявка еще не поступала, а разница в оценках этого игрока двумя клубами — 10 миллионов фунтов стерлингов. "Волки” хотят около 25 миллионов фунтов стерлингов за Траоре, контракт которого с этим клубом действителен еще 18 месяцев.
Траоре забил свой первый гол с мая в победе над Саутгемптоном со счетом 3:1, но на протяжении всей своей карьеры подвергался критике из-за отсутствия удовлетворительного результата. Он забил всего 10 голов в 152 матчах за Вулверхэмптон.
По поводу Танги Ндомбеле
Тоттенхэм также вели переговоры с Пари Сен-Жермен о Танги Ндомбеле, но не достигли договоренности о трансфере полузащитника во французскую столицу.
Тоттенхэм и ПСЖ говорили о потенциальной сделке по обмену на Ндомбеле, но главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте, как известно, не слишком заинтересован в представленных вариантах ПСЖ.
Sky Sports News недавно сообщил, что Тоттенхэм также провел переговоры с испанскими и итальянскими клубами по поводу Ндомбеле.
Бергвейн намерен остаться
Тем временем Стивен Бергвейн, похоже, останется в Тоттенхэме по окончанию этого трансферного окна после своего героизма в Лестере. После этого Конте сказал журналистам, что Бергвейн «важный игрок с особыми характеристиками».
Аякс пытался подписать его в это окно, но все затихло после того, как предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов евро) было отклонено.
Бергвейн никогда не спрашивал, может ли он покинуть клуб в этом месяце, а просто хотел регулярно играть и попасть в сборную Нидерландов на чемпионат мира. Конте также ясно дал понять, что хочет, чтобы форвард остался.
Милан заинтересован в Танганге
Милан выразил заинтересованность в аренде защитника Тоттенхэма Джафета Танганги.
Считается, что Танганга, который в этом сезоне начал 15 игр во всех соревнованиях, обеспокоен своим игровым временем после того, как Эрик Дайер и Кристиан Ромеро вернутся после травм.
Последнее выступление Танганги в Премьер-лиге состоялось в победном матче со счетом 3:0 над Кристал Пэлас. Также 22-летний футболист отыграл полные 90 минут в обоих матчах проигрыша Тоттенхэму в Кубке Английской футбольной лиги в этом месяце и одержал победу со счетом 3:1 над Моркамбом в 1-й лиге в третьем раунде Кубка Англии.