Салах, Мане и форвард «Ахмата». На Кубке Африки остались лишь четыре команды

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сегодня, 00:51

Кубок Африки выходит на финишную прямую. В борьбе остались четыре команды. «Соккер.ру» — о претендентах на победу.

Египет

Сборная Египта пока оправдывает свой статус фаворита. Более того, на пути к полуфиналу египтяне смогли обыграть в плей-офф сразу двух оппонентов, которые тоже входили в число фаворитов. Хотя стартовали с поражения от Нигерии на групповом этапе – 0:1. После этого были победы над Гвинеей-Бисау и Суданом с одинаковым счетом 1:0.

В 1/8 финала настоящим испытанием стала битва с Кот-д’Ивуаром. Две звездные африканские сборные вынуждены были долго выяснять отношения, и все свелось к серии пенальти после нулевой ничьей. Судьбу в серии одиннадцатиметровых решил промах защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Все остальные свои попытки реализовали.

В четвертьфинале Египет убрал еще одного фаворита, которому давно не везет именно на Кубке Африки. Сборная Марокко хорошо себя проявляет регулярно, но на африканских первенствах ее преследуют неудачи. С 1988 года Марокко не было в полуфинале Кубка Африки. В этот раз марокканцы смогли открыть счет, реализовав пенальти. Но в начале второго тайме египтяне счет сравняли, а в первом тайме дополнительного времени вышли вперед, удержав победу.

Для многих африканских сборных, которые могут похвастаться в составе звездными игроками, актуальна проблема реализации возможностей этих игроков. В своих клубах они блистают, а в сборных от их звездности и следа нет. Но вот Египту как раз повезло в этом планет. Мохамед Салах в статусе главной звезды команды полностью оправдывает свое положение.

В игре с Марокко форвард «Ливерпуля» сам забил гол и сделал голевую передачу. В Кубке Африки Салах дебютировал в 2017 году. С тех пор сборная Египта забила 14 мячей, и в 64 процентах из них, то есть в девяти голах, был задействован Салах. Такой вклад тяжело переоценить.

Буркина-Фасо

Во всей полуфинальной четверке Буркина-Фасо смотрится наиболее скромно, и кто-то может подумать, что эта команда, совсем нерасполагающая звездами в составе, оказалась в полуфинале случайно. Но это не так, если учесть опыт последних турниров. Сборная Буркина-Фасо сильна как раз своей командной работой. Буркинийцы добирались до полуфиналов Кубка Африки четыре раза – всегда, когда доходили до четвертьфинала.

Причем три из четырех случаев произошли на последних четырех турнирах. А вот Тунис, который противостоял Буркина-Фасо в четвертьфинале на этот раз и был одним из фаворитов турнира, проиграл шесть из последних семи четвертьфинальных поединков на Кубке Африки. При этом Буркина-Фасо занимает 60-е место в мировом рейтинге сборных, а Тунис – 30-е. Но у данного турнира своя магия.

Главным героем скромных буркинийцев стал 19-летний форвард Данго Уаттара, который забил единственный мяч в матче с Тунисом в четвертьфинале. А в конце игры он был удален за удар противника локтем, так что в полуфинале турнира не сыграет. Зато есть шанс увидеть там знакомого нам по «Ахмату» Мохамеда Конате. В игре с Тунисом он вышел на замену в конце матча.

Отметим, что подобно Египту сборная Буркина-Фасо начала турнир с поражения. Она оказалась слабее Камеруна (1:2), но потом обыграла Кабо-Верде (1:0) и сыграла вничью с Эфиопией (1:1), что позволило выйти в плей-офф. В 1/8 финала путь мог прерваться, но после окончания игры с Габоном со счетом 1:1 в драматичной серии пенальти удачливее оказались буркинийцы – 7:6. А потом была победа над Тунисом.

Камерун

Статус главного фаворита турнира все прочнее закрепляется за хозяевами турнира. Тут и стены помогают, и командная химия, которую камерунские звезды смогли между собой создать. Поэтому игра Камеруна кажется наиболее содержательной и мощной. Хотя такой эффект может возникать из-за уровня соперников.

Да, в первом матче группового этапа в противниках была сборная Буркина-Фасо, которую удалось победить со счетом 2:1. Но потом сильных оппонентов у Камеруна не было. Хозяева разгромили Эфиопию (4:1), сыграли вничью с Кабо-Верде (1:1), выйдя из группы. В 1/8 финала справились с Коморскими островами (2:1), более чем скромными, а в четвертьфинале одолели Гамбию (2:0), которая вообще в турнире участвовала впервые и сразу так далеко забралась.

Камеруну Гамбия особых проблем не создала и могла пропустить больше. Но героем матча стал форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби, который в начале второго тайма оформил дубль, забив суммарно на этом турнире пять мячей. Удивительно, но оставшиеся шесть мячей Камеруна на этом Кубке Африки забил Венсан Абубакар. Только эти двое у камерунцев забивали. Так что они могут поспорить с Салахом за самый большой вклад в командный успех. С этими ребятами Камерун вполне может рассчитывать на свою шестую победу на Кубке Африки.

Сенегал

Дополняет четверку полуфиналистов еще один из главных фаворитов всего турнира – так Сенегал определяли до его начала, и он оправдывает статус. Тут вам и командная работа, и звездный состав. Все составляющие вероятного успеха. На групповом этапе Сенегал проявил себя не слишком ярко.

Он обыграл на старте Зимбабве (1:0) благодаря голу Садио Мане с пенальти в самом конце поединка. Затем были нулевые ничьи с Гвинеей и Малави, но выйти в плей-офф удалось. И в 1/8 финала Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0), хотя забивать стал только после 60-й минуты – к тому времени у соперника было уже два удаления.

Так что все матчи до четвертьфинала вызывали вопросы по качеству исполнения. В четвертьфинале Сенегал уже с более «веселым» счетом победил Экваториальную Гвинею – 3:1. Однако гвинейцы оказывали давление на сенегальцев и смотрелись прилично. Но когда у тебя в воротах Менди из «Челси», в центре защиты Калиду Кулибали, в центре полузащиты Гейе из ПСЖ , а в атаке Мане из «Ливерпуля», ты всегда можешь рассчитывать на прорыв.

И Сенегал остается одним из фаворитов. Хотя иных тут уже и не осталось. В своем полуфинале Сенегал сразится с Буркина-Фасо, а в другом Камерун сыграет с Египтом. Каждая из четырех сборных чем-то примечательна и необычна. Тем интереснее эти финальные разборки.