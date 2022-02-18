Семак переиграл «Зенит» и «Бетис». Оборона Кержакова заставляет побеждать в Испании

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вчера, 12:21

Ничья в гостях теперь не устроит.

«Зенит» часто попадается при вертикальных атаках

- У команды Семака постоянно дыра между линиями. Независимо от класса оппонента – тульский «Арсенал», «Бетис» и «Ювентус» пользовались одинаковыми приемами. Мода на тактику проходит, а стиль показывает наличие или отсутствие вкуса. Петербуржцы безвкусно реагируют на чужие вертикальные атаки.

- Яркие ляпы Ракицкого привели к первому голу «Бетиса», который умеет разыгрывать стандарты (8 голов, второй лучший результат Ла Лиги). Еще все увидели, как пятился Чистяков при втором мяче. Но где был Барриос? УЕФА нарисовал «Зениту» схему «3-5-2», а на старте, когда «Бетис» нанес 4 из 7 ударов за матч, использовали «4-4-1-1», и Вильмар не страховал ни центр защиты, ни среднюю линию.

- Оборона была и остается проблемой. Причем как концепция, не только набор индивидуальностей. Ракицкий, который и десять лет назад был медленным защитником, заработал желтую карточку в зоне левого центрального хавбека. Также Барриос не подстраховал перед вторым мячом. А Клаудиньо не страховал Сантоса при первом.

- Делаем жирную поправку – сыграли первый матч после затяжной паузы. Некая «заторможенность» «Зенита» не является преступлением. Но обидно, что за восемнадцать минут пропустили дважды, ведь после пришлось героически спасаться и нарываться на новые неприятности в обороне. Причем все три гола организовали себе сами.

- «Зениту» нужен новый голкипер. Крицюк и Кержаков – нормальные футболисты. Но у них нет лидерских качеств и умения «тащить», которые обороне с Караваевым, Ловреном и Ракицким жизненно важны. Также классом вратари ниже, чем атакующая группа. Разнобой чреват последствиями. Кержаков организовал победу «Бетиса» уже после того, как «Зенит» сравнял счет, а Дзюбе не хватило пары десятков сантиметров, чтобы вывести вперед.

Семак выдал футболистам слишком сложные задачи

- Смелые решения Сергея Богдановича нравятся. Перемены по ходу матча – то, что в будущем может дать результат в Европе, и уже помогает уничтожать врагов в очных матчах в РПЛ . Но иногда наставник и его штаб словно пугают «Зенит» резкими ходами, хотя на самом деле футболистам должны объяснять все заготовки до игры.

- Сняв Караваева и Ракицкого, перестроились на «3-4-3», где опорников пародировали Вендел и Клаудиньо. И первый играл на атаку активнее, часто бросал центр поля. Повезло, что у «Бетиса» не было Каналеса и Фекира – лучших плеймейкеров команды, иначе счет мог стать 2:4, и тогда камбэк помахал бы ручкой безутешному, но усатому Боярскому.

- «Зенит» рисковал так, будто ответного матча не существует. Подобная тактика вызывает уважение из-за смелости. Но не смелее было поставить Адамова в основу, если Ракицкого не использовали в тройке центральных и в роли скрытого плеймейкера? Ярослав на сборах не получал столько практики как Арсен. Не пропускайте трижды за первый тайм – получите совершенно другой выхлоп от своих бразильских атак.

- Следующая порция активных тактических перестроений касалась еще более атакующих ходов. Один из лидеров на осеннем отрезке Клаудиньо не пошел в игру, вместо него выпустили Юри Альберто. Молодой бразилец не дотянулся до скидки Сергеева грудью, и в целом не понимал, чего от него просит тренер. Петербуржцы в вечных позиционных атаках (владение в последние полчаса матча – 64 на 36 %) располагались по схеме «3-3-4», но не хватало последнего паса.

- Мостовой неплохо вошел в игру, но Малком умер функционально в последние полчаса матча, поэтому терял мяч, отдавал мяч ближнему, создал лишь один момент, поэтому полноценной поддержки у Сергеева и Альберто не было. В решениях Семака был вектор – все в атаку, но две порции замен привнесли больше хаоса в порядки «Зенита», нежели в порядки «Бетиса». Смотрелось это все весело и отважно, но решительного голевого паса не было, поскольку Вендел не может сыграть за всех.

- Кроме очевидных «героев» матча, вроде Кержакова и Ракицкого, стоит выделить не только Барриоса – очень плохие передачи между линиями, хотя по включению в игру был выше Малкома и Клаудиньо, но и Кузяева. Попадание в перекладину не снимает с Далера ответственность за игру, в которой у него 0 последних пасов, один удар по воротам и самый большой брак среди игроков стартового состава. Далер Кузяев виноват не меньше Ракицкого, бездеятельность тоже бывает преступной в футболе.

Шансы на проход дальше остаются, но нужно взрослеть

- После игры Дзюба сказал, что «Зенит» не имеет права играть боязливо. Но в чем смысл атаки без прикрытия тылов? Результат всегда будет одинаковым. «Бетис» не наиграл даже на ничью, если говорить про xG – вдвое меньше, чем у «Зенита», количество передач и другие цифровые показатели. Кроме одного. Испанцы реализовали три удара в створ из трех. Вот и результат попытки «Зенита» не оглядываться в Европе.

- Опасно, что пока не ощутили реальную силу соперника. Потерь в составе гостей хватало. Победный мяч забил 35-летний мексиканец Гуардадо, а первую голевую подачу сделал сорокалетний Хоакин. Дедушек хватило на один тайм, вернее, на первые двадцать минут. Трудно предугадать, что случится, когда Пеллегрини, уже отталкиваясь от понимания природы «Зенита» и результата первого матча, получит Фекира и Каналеса.

- «Зениту» срочно нужен новый лимит, который в РФС активно обсуждают. Пригодится иностранный защитник высокого уровня, если Ракицкий и Ловрен летом покинут команду, которую в плей-офф ЛЧ не затащили. Не помешает легионер-разрушитель, когда не клеится у Барриоса. Колумбиец после великолепного старта поверил, что Оздоев ему не конкурент, а в топ-5 не возьмут. Теперь можно обижаться на Семака, что ставит в защиту, и играть намного хуже, чем раньше. Оборона – проблема «Зенита».

- К атаке тоже есть один важный тактический вопрос. Дзюбу не включили в командный чат – заметили дважды за матч, бразильцы играли сами с собой, но при этом среди них не было настоящего лидера. Вендел привычно выполнил невероятный объем работы, но мелкие штрихи лишь сохранили шансы на проход дальше в случае гостевой победы. Спасает, что отменили правило выездного гола. Одного удара хватает, чтобы начать все с чистого листа. Но лучше забить в Севилье дважды и строго сыграть в защите.

«Зенит» точно не разочаровал, но хуже, что не удивил. Жуткие ошибки в защите привычные еще по РПЛ . Но там соперники добрее. А «Бетис» весьма злопамятный. В плохом для себя матче без двух лидеров команда Пеллегрини сыграла на результат и незаслуженно, но победила. Вернее, увезла домой щедрые подарки Ракицкого, Клаудиньо, Барриоса, Кузяева и Кержакова. Все обратили на себя внимание активные перестановки Семака после перерыва.

Но раз минимум пять человек не попали в игру, важнее вопрос правильности выбора основного состава после изнурительных сборов. Где надо было угадать – не угадали, поэтому прокатили зрителей на американских горках.