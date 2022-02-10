Тиль забил больше всех в Эредивизие. У спартаковского голландца 20 голов со старта сезона, им интересуется «Аталанта»

1644498038

вчера, 16:00

Гус, который смог.

Самый дорогой футболист в истории «Спартака»

Летом 2019-го Леонид Федун назначил регентом Томаса Цорна и поручил предприимчивому немцу капитальную кадровую реконструкцию «Спартака». Осколки чемпионского состава разлетелись в разные стороны: ушли Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш, Глушаков, Комбаров, Бокетти. В Москву приехал чемпион мира Андре Шюррле и несколько молодых легионеров: Понсе, Ларссон, Крал и Тиль. Трансфер голландца стоял особняком, ведь за него отдали 18 миллионов евро голландскому « АЗ Алкмар».

По слухам, Гус приглянулся лично Федуну, и хозяин приказал привезти полузащитника «за любые деньги». Так был установлен трансферный рекорд «Спартака», а голландец мощно стартовал: сделал три гола в матче с «Ахматом», помог обыграть ЦСКА в дерби, а третьем матче вдохновил «красно-белых» на волевую победу в Самаре с решающим голом в ворот «Крыльев» на 90+1 минуте. Приятная часть российского этапа карьеры на этом была завершена, в дальнейшем Тиля ждали испытания, разочарования и Тедеско.

Звезда в запасе, травма и неудачная командировка в Германию

В сентябре «Спартак» впал в кризис, Олег Кононов отправился в отставку, а его место занял Доменико Тедеско, который дал Тилю несколько шансов, но быстро убедился, что голландец не сочетается с его схемой и вертикальным футболом. Рекордный новичок «Спартака» прописался в запасе, довольствуясь редкими выходами на замену. Летом 2020-го стало очевидно, что у Тедеско в «Спартаке» может получиться, а вот Тилю в этой команде нет место. Последний шанс переломить ситуацию был упущен после досадной травмы голеностопа в матче с «Арсеналом»: Гус вышел на замену, а через 12 минут вынужден был покинуть поле.

Дорогостоящий актив обесценивался на глазах, нужно было что-то срочно решать, и «Спартак» отправил Тиля на правах аренды в клуб немецкой Бундеслиги. Шамиль Газизов сразу же объявил, что это большой успех и прекрасная сделка в финансовом и имиджевом плане, но забыл о спортивной составляющей. Во «Фрайбурге» Гуса восстановили после травмы, дали поиграть за резервистов в региональной лиге, а за первую команду голландец сыграл 120 минут за сезон. Местная пресса нарекла Тиля «футболистом на два часа», а «Фрайбург» ни секунды не думал о том, чтобы активировать предоставленную «Спартаком» опцию выкупа.

«Фейеноорд» и Слот — спасители «Спартака» и Тиля

Цепочка событий, которая привела к яркому перезапуску карьеры Тиля, запустилась в декабре 2020-го. « АЗ Алкмар» узнал, что их тренер Арне Слот ведет переговоры с «Фейеноордом», и незамедлительно отправил в отставку «тренера, который сосредоточен на своей карьере, а не на делах клуба». Слот не сильно расстроился, ведь он договорился возглавить «Фейеноорд» со старта сезона 2021/22 и получил полгода на подготовку к новой работе.

В частности, Арне занялся предметным изучением состава «Фейеноорда» и проработкой вариантов усиления. Слоту стало известно о плачевном состоянии карьеры Тиля, с которым он знаком по « АЗ Алкмару»: Слот работал ассистентом Джона ван ден Брома в сезонах 2017/18 и 2018/19, которые стали прорывными в карьере Гуса, а после ухода Тиля в «Спартак» сам возглавил АЗ .

О неподдельной заинтересованности Арне Слота говорит тот факт, что он инициировал переговоры с Тилем и «Спартаком» еще прошлой весной: в мае уже писали, что сделка закрыта. «Спартак» получил внезапное избавление от головной боли, ведь после провальной аренды во «Фрайбург» было не ясно, что делать с голландцем, а сам Гус пожертвовал заработком и поверил Слоту, который обещал вернуть ему удовольствие от футбола.

Тиль проводит лучший сезон в карьере

В сезоне 2017/18 Гус забил 12 голов за « АЗ Алкмар» во всех турнирах, в следующей кампании — 15. Сейчас у него уже 19 забитых мячей на «Фейеноорд», а на календаре только середина февраля. Тиль делит лидерство в списке бомбардиров Эредивизие с Себастьеном Аллером: у обоих по 13 голов. При этом форвард «Аякса» один мяч забил с пенальти, а у Тиля все с игры, что делает его первым по дополнительным показателям. Также Гус отличился 6 раз в 6 матчах Лиги Конференций, а с учетом гола за сборную Нидерландов в ворота Турции у него уже 20 голов в рамках сезона 2021/22.

Дело Гуса Тиля — еще одна интересная задачка для Луки Каттани

В одном из своих первых публичных выступлений в статусе спортивного директора «Спартака» Лука Каттани, демонстрируя свою погруженность в дела клуба, высказался и о Тиле:

Тиль проводит отличный сезон, я был бы не против, если бы он сейчас был в «Спартаке». Не исключаю, что он вернётся.

Думаю, весной еще не раз услышим от Луки Каттани о том, как хорош Гус Тиль, и как рассчитывает на него «Спартак» в следующем сезоне. Но так ли это на самом деле, возможно ли возвращение? У голландца уже есть неудачный опыт в России, он специфический игрок, к которому нужен особый подход, а контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году. После великолепного сезона в «Фейеноорде» есть шанс выгодно продать Тиля, отбить вложения в рекордный трансфер.

Каттани не может вслух сказать, что отныне Гус для «Спартака» — только бизнес, но все понимают, что «красно-белые» должны продавать голландца в этом году. Во-первых, он уже не станет дороже этим летом, как бы ни провел сезон в РПЛ — как минимум, из-за истекающего контракта. Во-вторых, Ваноли не сможет гарантировать, что не повторится ситуация, как при Тедеско, тем более он ставит похожий футбол. В-третьих, «Спартак» недавно подписал новое долгосрочное соглашение с Михаилом Игнатовым, который во многом похож на Тиля.

И это не говоря о мотивации самого Гуса, который прекрасно понимает, что сейчас у него есть шанс оказаться в топовой лиге. Например, в «Аталанте», за которую уже играет его друг Тейн Копмейнерс. Задача Луки Каттани — продать Тиля как можно дороже. Возможно, даже за рекордные для клуба деньги (максимум получали за Квинси Промеса от «Севильи» — 21 млн евро). Если Гус продолжит забивать, а Каттани сумеет организовать аукцион с повышением ставок, то почему бы и нет?