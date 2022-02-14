Проблемы с алкоголем и желание кого-то травмировать. Руни разоткровенничался

1644788457

сегодня, 00:40

Руни хотел травмировать игроков «Челси» и постоянно дрался в детстве. «Соккер.ру» — об откровениях Уэйна.

Уэйн Руни откровенно выступил на ВВС в интервью, посвященном выходу фильма о его биографии. В рассказе 36-летнего англичанина нашлось место откровениям, с которыми Руни никого не знакомил. Некоторыми аспектами заинтересовалась даже Футбольная ассоциация Англии. Давайте посмотрим, о чем же рассказал лучший бомбардир сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» в истории, ныне тренирующий «Дерби Каунти».

Главные проблемы

Говоря о том, чего Руни больше всего боялся когда-либо за свою жизнь, Уэйн ответил коротко: «Смерти». Пришлось ему говорить и о совершенных ошибках:

Ошибки? Это могли быть девушки, могло быть вождение в нетрезвом виде, что я допускал. Ведь в результате мог кто-нибудь погибнуть. Я мог убить себя. Это проблема. Я знал, что мне нужна помощь, чтобы спасти себя и сохранить семью. Но 10-15 лет назад я не мог пойти в раздевалку и сказать: «Я борюсь с алкоголем, у меня проблемы с психическим здоровьем». Я не мог этого сделать. Я был не самым лучшим ребенком. Раньше мы, например, часто ездили в Саутпорт и много дрались. В возрасте около 12 лет я вернулся с подбитым глазом. Часто ходил на концерты и попадал в неприятности. Мне сломали челюсть в Манчестере. Это было в 13 лет. А когда я был в академии «Эвертона», однажды переходил дорогу с бутылкой сидра. Мой тренер Колин Харви ехал в этот момент по улице и пропустил меня. На следующий день он подозвал меня на тренировке и сказал: «Слушай, ты самый талантливый футболист, которого я когда-либо видел в таком возрасте. Не трать его попусту».

Самоидентификация звезды

Уже в 16 лет Руни был известным талантом, развитым не по годам физически. В документальном фильме он признается, что тогда уже понимал, насколько хорош на тренировках. А 19 октября 2002 года Руни объявил о себе всему миру. Это было за пять дней до 17-летия, «Эвертон», в который теперь Уэйна уже звали как тренера, играл с «Арсеналом», который к тому моменту не проигрывал 30 матчей подряд. За «канониров» играли Анри, Симэн, Виейра, Кэмпбелл и другие звезды. Руни вспомнил свои мысли и действия в той игре:

Это была моя последняя игра в 16-летнем возрасте. Я корил себя, думая, что должен обязательно забить до 17-летия. Когда выходил со скамейки запасных, в голове была только мысль о том, что я буду бить по воротам при любой малейшей возможности.

В конце игры Руни свой момент нашел, воспользовавшись помаркой Кэмпбелла. Тогдашний лидер лиги «Арсенал» прервал рекордную серию, а комментатор того матча Клайв Тилдесли сказал всем запомнить имя Уэйна Руни. Он оказался прав.

Руни не отличался скромностью, у него не было проблем с самооценкой. В 18 лет на чемпионате Европы 2004 года в Португалии Уэйн осознавал себя звездой и надежной сборной Англии. Он вспомнил, как наминал бока именитым французам, которые тогда англичан победили, но тоже запомнили настырного и опасного форварда, с которым пришлось повозиться:

Французские центральные защитники боялись со мной сближаться. Они видели, что физически я им не уступаю. В одном из эпизодов я врезался в Тюрама, просто ударил его в челюсть и взглянул на него, как бы говоря: «Теперь ты знаешь, кто я». Я помню, как подумал: «Я лучший игрок в мире». Думаю, что в тот момент так и было.

Переживания из-за измен

И сам Руни, и его жена Коллин открыто говорят о многочисленных задокументированных фактах, указывающих на измены Уэйна. Оба при этом понимают, что любовь между ними не исчезла.

Я ставил себя в плохое положение. А когда появляется алкоголь, ты будешь принимать плохие решения и будешь страдать от последствий. Это не говорит о том, что я не люблю Коллин. У нас хорошие отношения. Очевидно, что мы еще и друзья. В отношениях важен баланс. Особенно сейчас, когда мы родители четырех детей. Были времена, когда Коллин могла уйти. Но мы любим друг друга. Пью ли я сейчас? Все в порядке. Я контролирую ситуацию. Я никогда не был алкоголиком. Скорее просто пил, когда у меня было свободное время. Если было два выходных, я просто два дня пил, а потом пытался прийти в себя: глазные капли, жевательная резинка, жидкость для полоскания рта и так далее. Шел работать, тренироваться. Но временами я не мог давать клубу лучшую версию себя. Много говорил с людьми. Это помогало. Нужно было выплеснуть чувства. Я их сдерживал, они накапливались.

Жена Руни признает, что Уэйну нужен некий контроль. Также она рассказала о том, как они вдвоем сели вместе и стали решать возникшие проблемы:

Я знаю, что говорят люди: «Они остались вместе, чтобы сохранить семью». Это часть правды. Но мы еще по-прежнему любим друг друга. Надеюсь, что он извлек уроки и больше не попадет в эти ужасные ситуации.

Желание кого-то травмировать и выступление на ЧМ -2006

В 2006 году «Челси» Жозе Моуриньо бросил вызов доминированию «Манчестер Юнайтед» в Англии. 29 апреля «Челси» принимал на «Стэмфорд Бридж» МЮ и нуждался всего в одном очке, чтобы стать чемпионом. Он выиграл со счетом 3:0. Руни это бесило:

Я надел новые бутсы с более длинными шипами, потому что хотел кому-нибудь навредить. Длина шипов была разрешенной, но больше, чем те, которые я носил обычно.

В итоге произошел стык с Терри, в результате которого была повреждена амуниция Джона. Но решение Руни сменить шиповку сыграло в итоге против него самого. Он покинул поле на носилках, сломав плюсневые кости стопы. Руни винит именно свои шипы:

Если посмотреть повтор, видно, как эти шипы застряли в газоне, и нога оказалась в неестественном положении.

Травма едва не лишила Руни чемпионата мира 2006 года. Форвард сделал все, чтобы вовремя набрать форму и попасть в состав сборной. В фильме Уэйн признался, что тогда же получил травму паховых мышц, но не рассказал об этом врачам, чтобы не вылететь из сборной. По мнению Руни, игра через боль мешала ему показать наилучший результат:

Я не был готов физически к чемпионату мира. Постоянно принимал обезболивающие.

Чемпионат мира 2006 года во многом запомнился поражением Англии от Португалии в четвертьфинале. Руни в этой игре был удален, а партнер Уэйна по МЮ Криштиану Роналду активно уговаривал судью показать красную карточку одноклубнику. Когда это случилось, Роналду подмигнул своей команде.

Когда я спустился в раздевалку, разбил там несколько предметов. Помню свои мысли: «Если мы пройдем дальше, я пропущу полуфинал, а возможно, и финал. Если вылетим, это будет моя вина». С Роналду у меня не было проблем. Я ему об этом сказал сразу. Мы должны были сосредоточиться на победе в АПЛ вместе.

Недовольство Фергюсоном и жизнью звезды

В октябре 2010 года футбольный мир был потрясен тем, что Руни попросил МЮ выставить его на трансфер. Он также бросил вызов легендарному сэру Алексу Фергюсону:

Мы продали Тевеса, затем продали Роналду. Я был единственным игроком своего уровня в клубе. Пришел в офис тренера и спросил: «Каков у нас план?» Фергюсон ответил: «Убирайся из моего кабинета».

Тогда Руни вызвал на себя гнев многих легенд МЮ , болельщиков и даже нейтральных зрителей. Но Уэйн до сих пор считает, что поступил тогда верно. За попытку уйти из клуба он затем извинялся перед фанатами, но в отношении своего поведения с Фергюсоном, который недавно пожелал Руни удачи на тренерском поприще, своей позиции, кажется, не изменил:

Оглянитесь назад. Через пять лет после той встречи Фергюсон осознал, куда двигается клуб. Он ушел как можно скорее. И сейчас клуб еще собирает осколки.

Наконец, Руни высказал в интервью свое мнение о том, как люди относятся к футболистам, и как все выглядит со стороны игроков: