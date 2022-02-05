Малком – самая странная звезда РПЛ. Не хватает разнообразия и лидерских качеств

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вчера, 16:27

Семак ждёт от бразильца большего.

На бразильца совсем не оказывают давления

Новичок за 40 млн евро не попал под пресс, как обычно бывает с самыми дорогими подписаниями, вроде Тиля в «Спартак». Да и не только дорогими. От Шюррле и Кокорина в Москве ждали большего, чем от Малкома в Санкт-Петербурге. С Карлоса Эдуардо в «Рубине» больше требовали, а его соотечественник комфортно прописался как человек, которого мучили травмы, и поэтому ему делали скидку.

Но серьезные и коварные повреждения были у Маркизио. Клаудио пришел в качестве свободного агента, что не помешало петербуржцам указывать на его бесполезность и размер зарплаты. Малком не стал вторым Халком. А ведь разовые неудачи Живанильдо приводили к сомнениям, правильно ли сделали, что с порога предложили бразильцу зарплату, которая привела Денисова к бойкоту матчей.

Никого также не смущает, что Малком не заиграл в «Барселоне», хотя это тоже был сигнал. Приехал из «Бордо» в серьезный клуб за 41 млн евро. Сейчас аудиторы раскопали, что целых десять миллионов евро отдали третьим лицам уже после закрытия сделки. В итоге «Зенит» компенсировал каталонцам значительную часть расходов – 40 млн евро, и выдал Малкому царскую зарплату.

Говорят о сумме в районе 6 млн евро, но это без учета бонусов, ведь в «Барселоне» ему платили восемь миллионов евро, хотя с более высокими налогами. Понятно, что в РПЛ молодой бразилец приехал в первую очередь ради денег. Зарплата, как у Дзюбы, ему не подходила. Но приносит ли больше реальной пользы, чем Артем? Даже в этом сезоне РПЛ у бразильца 9 баллов по системе «гол плюс пас», а у российского форварда 14.

Причем они сыграли почти одинаковое количество времени в РПЛ . Хвалим Малкома, прибавил по сравнению с грустным прошлым сезоном и хочет выигрывать в Европе. Но от крайнего форварда ничего не требуют, он работает без полезного давления. И даже Семак подметил одну вредную особенность в игре бразильца.

Форвард очень однообразный, его легко читают

У форварда 2.2 удачные обводки за полный матч. Не может же такой техничный парень быть однообразным. Как раз наоборот. Лидируют по обводкам за единицу времени Эджуке, Кварацхелия и Давиташвили. Всем этим игрокам порой не хватает диапазона действий, чтобы себя показать. А вот Клаудиньо, который обводит соперников чаще, чем Малком, куда искуснее, и поэтому сильнее влияет на тактический рисунок.

Одновременно отметим, что среди лучших дриблеров РПЛ нет никого с таким низким процентом брака, как у Малкома. У Кварацхелии обводки проходят в половине случаев, у бразильца в 73 %. Но никто не спорит о техничности. Говорим о скудности арсенала. Например, в Лиге чемпионов у Малкома в 6 матчах одно результативное действие. Тогда как в РПЛ в 13 поединках таких действий в девять раз больше.

Но и тут скрывается подвох. Малком – король футбольных избиений. Три результативных действий из девяти сделал в матче против «Нижнего Новгорода». Фаворит выиграл 5:1, на счету Малкома гол и два ассиста. Его единственная голевая передача в ЛЧ случилась в матче, который не имел турнирного значения для петербуржцев. Голевые пасы Малкома против «Сочи» и «Арсенала» увидели в дни поражений «Зенита».

Ни одно результативное действие олимпийского чемпиона не принесло «Зениту» три пункта за вечер. Десять голевых включений в разных турнирах, и ни одной победы имени Малкома. А все потому, что большинство сильных соперников читают ходы Малкома.

Остальные бразильцы лучше работают на оборону

С Дугласом Сантосом все понятно, он защитник и дерется. Но Вендел оказался парнем, который готов оттягиваться в глубину поля, жертвуя своими голевыми шансами. Клаудиньо, хотя Семак сомневался в его физических кондициях, неплохо включался в прессинг. Этот бразилец достался «Зениту» практически без конкуренции, ведь в его карьере были спады. Но настроился, чтобы заработать денег для семьи.

А какая у Малкома мотивация? По отношению к игре за «Зенит» скорее напоминает Дриусси. Многое умеет, но при этом не видно, чтобы речь шла о лидере. Особенно для тактики, ведь бразилец мешает качественно обороняться. Вечно атакующий лидер РПЛ «ЗениТ» лишь седьмой по интенсивности высокого прессинга. Показатель по этому компоненту сопоставимы с цифрами «Химок», главного аутсайдера.

Еще Малком может побаиваться получить новую травму. Разделяем опасения, но команде такой подход вредит. Редко перехватывает мячи. Вступает в удачный отбор в среднем лишь один раз на два матча. На чистых мячах играет защитник Ракицкий, который поселился на левом фланге атаки в РПЛ , но Малком ведь моложе на шесть лет. В «Зените» немало ветеранов. Если молодые не отработают, то в ЛЧ ничего не светит.

Малкому весной пора стать самым ярким лидером

Пока «Зенит» берет одно чемпионство за другим, Малкому, Ловрену, голкиперам или Дзюбе с его перманентными спадами многое прощалось. Но когда подрастут конкуренты, хочется видеть другую версию Малкома. У него много ударов, но мало голов. Все старается делать левой ногой, а любой серьезный защитник, если напротив не Роббен, справится с таким подходом. Причем сложно сказать, как улучшить Малкома? Один из тех футболистов, которые играют, как удобно.

Когда хватает преимущества в классе, то все замечательно. Но для идеальной игры Малкома на фланге нужно, чтобы его классно страховали защитник и хавбек. Бразильца меняли местами с Клаудиньо, ставили под нападающим, но каждый раз сталкивались с основной проблемой. Малком не учится, ему и так хорошо. Уже достаточно сильный игрок, чтобы оказаться в расширенном списке сборной Бразилии, куда вместе с Клаудиньо могут не попасть после резкого решения «Зенита».

Но недостаточно хорош, чтобы называть его лидером. Скауты клубов топ-5 давно знают, кто такой Малком. И накопленного знания хватает, чтобы оставить его в Санкт-Петербурге. В условиях, когда Дзюбу могут отпустить летом, а вместо Азмуна тестируют необстрелянных в еврокубках Альберто и Сергеева, важно иметь на поле стабильных лидеров. Малком и Клаудиньо пока таковыми не являются, но если у второго есть лидерские качества и желание вести игру, то первый другой.