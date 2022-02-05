Малком – самая странная звезда РПЛ. Не хватает разнообразия и лидерских качеств

Семак ждёт от бразильца большего.
На бразильца совсем не оказывают давления
Новичок за 40 млн евро не попал под пресс, как обычно бывает с самыми дорогими подписаниями, вроде Тиля в «Спартак». Да и не только дорогими. От Шюррле и Кокорина в Москве ждали большего, чем от Малкома в Санкт-Петербурге. С Карлоса Эдуардо в «Рубине» больше требовали, а его соотечественник комфортно прописался как человек, которого мучили травмы, и поэтому ему делали скидку.
Но серьезные и коварные повреждения были у Маркизио. Клаудио пришел в качестве свободного агента, что не помешало петербуржцам указывать на его бесполезность и размер зарплаты. Малком не стал вторым Халком. А ведь разовые неудачи Живанильдо приводили к сомнениям, правильно ли сделали, что с порога предложили бразильцу зарплату, которая привела Денисова к бойкоту матчей.
Никого также не смущает, что Малком не заиграл в «Барселоне», хотя это тоже был сигнал. Приехал из «Бордо» в серьезный клуб за 41 млн евро. Сейчас аудиторы раскопали, что целых десять миллионов евро отдали третьим лицам уже после закрытия сделки. В итоге «Зенит» компенсировал каталонцам значительную часть расходов – 40 млн евро, и выдал Малкому царскую зарплату.
Говорят о сумме в районе 6 млн евро, но это без учета бонусов, ведь в «Барселоне» ему платили восемь миллионов евро, хотя с более высокими налогами. Понятно, что в РПЛ молодой бразилец приехал в первую очередь ради денег. Зарплата, как у Дзюбы, ему не подходила. Но приносит ли больше реальной пользы, чем Артем? Даже в этом сезоне РПЛ у бразильца 9 баллов по системе «гол плюс пас», а у российского форварда 14.
Причем они сыграли почти одинаковое количество времени в РПЛ. Хвалим Малкома, прибавил по сравнению с грустным прошлым сезоном и хочет выигрывать в Европе. Но от крайнего форварда ничего не требуют, он работает без полезного давления. И даже Семак подметил одну вредную особенность в игре бразильца.
Форвард очень однообразный, его легко читают
У форварда 2.2 удачные обводки за полный матч. Не может же такой техничный парень быть однообразным. Как раз наоборот. Лидируют по обводкам за единицу времени Эджуке, Кварацхелия и Давиташвили. Всем этим игрокам порой не хватает диапазона действий, чтобы себя показать. А вот Клаудиньо, который обводит соперников чаще, чем Малком, куда искуснее, и поэтому сильнее влияет на тактический рисунок.
Одновременно отметим, что среди лучших дриблеров РПЛ нет никого с таким низким процентом брака, как у Малкома. У Кварацхелии обводки проходят в половине случаев, у бразильца в 73 %. Но никто не спорит о техничности. Говорим о скудности арсенала. Например, в Лиге чемпионов у Малкома в 6 матчах одно результативное действие. Тогда как в РПЛ в 13 поединках таких действий в девять раз больше.
Но и тут скрывается подвох. Малком – король футбольных избиений. Три результативных действий из девяти сделал в матче против «Нижнего Новгорода». Фаворит выиграл 5:1, на счету Малкома гол и два ассиста. Его единственная голевая передача в ЛЧ случилась в матче, который не имел турнирного значения для петербуржцев. Голевые пасы Малкома против «Сочи» и «Арсенала» увидели в дни поражений «Зенита».
Ни одно результативное действие олимпийского чемпиона не принесло «Зениту» три пункта за вечер. Десять голевых включений в разных турнирах, и ни одной победы имени Малкома. А все потому, что большинство сильных соперников читают ходы Малкома.
Остальные бразильцы лучше работают на оборону
С Дугласом Сантосом все понятно, он защитник и дерется. Но Вендел оказался парнем, который готов оттягиваться в глубину поля, жертвуя своими голевыми шансами. Клаудиньо, хотя Семак сомневался в его физических кондициях, неплохо включался в прессинг. Этот бразилец достался «Зениту» практически без конкуренции, ведь в его карьере были спады. Но настроился, чтобы заработать денег для семьи.
А какая у Малкома мотивация? По отношению к игре за «Зенит» скорее напоминает Дриусси. Многое умеет, но при этом не видно, чтобы речь шла о лидере. Особенно для тактики, ведь бразилец мешает качественно обороняться. Вечно атакующий лидер РПЛ «ЗениТ» лишь седьмой по интенсивности высокого прессинга. Показатель по этому компоненту сопоставимы с цифрами «Химок», главного аутсайдера.
Еще Малком может побаиваться получить новую травму. Разделяем опасения, но команде такой подход вредит. Редко перехватывает мячи. Вступает в удачный отбор в среднем лишь один раз на два матча. На чистых мячах играет защитник Ракицкий, который поселился на левом фланге атаки в РПЛ, но Малком ведь моложе на шесть лет. В «Зените» немало ветеранов. Если молодые не отработают, то в ЛЧ ничего не светит.
Малкому весной пора стать самым ярким лидером
Пока «Зенит» берет одно чемпионство за другим, Малкому, Ловрену, голкиперам или Дзюбе с его перманентными спадами многое прощалось. Но когда подрастут конкуренты, хочется видеть другую версию Малкома. У него много ударов, но мало голов. Все старается делать левой ногой, а любой серьезный защитник, если напротив не Роббен, справится с таким подходом. Причем сложно сказать, как улучшить Малкома? Один из тех футболистов, которые играют, как удобно.
Когда хватает преимущества в классе, то все замечательно. Но для идеальной игры Малкома на фланге нужно, чтобы его классно страховали защитник и хавбек. Бразильца меняли местами с Клаудиньо, ставили под нападающим, но каждый раз сталкивались с основной проблемой. Малком не учится, ему и так хорошо. Уже достаточно сильный игрок, чтобы оказаться в расширенном списке сборной Бразилии, куда вместе с Клаудиньо могут не попасть после резкого решения «Зенита».
Но недостаточно хорош, чтобы называть его лидером. Скауты клубов топ-5 давно знают, кто такой Малком. И накопленного знания хватает, чтобы оставить его в Санкт-Петербурге. В условиях, когда Дзюбу могут отпустить летом, а вместо Азмуна тестируют необстрелянных в еврокубках Альберто и Сергеева, важно иметь на поле стабильных лидеров. Малком и Клаудиньо пока таковыми не являются, но если у второго есть лидерские качества и желание вести игру, то первый другой.
Тот же Вендел аккуратно и ненавязчиво направляет футбол «Зенита». А Малком пока яркий собиратель статистики, который не обеспечивает победы в сложных матчах. Был на поле в 13 играх, в которых «Зенит» терял очки в ЛЧ и РПЛ. В этих поединках взяли всего 7 пунктов из 39 возможных. Одна из причин в том, что за дорогущим Малкомом нет решающего слова, если «Уфа», «Арсенал» или «Урал» не хотят проигрывать.
1. Малком........7.50
2. Клаудиньо...7.46
3. Шиманьски..7.43
4. Кабелла.......7.40
5. Дзюба..........7.36
1. Малком........7.50
2. Клаудиньо...7.46
3. Шиманьски..7.43
4. Кабелла.......7.40
5. Дзюба..........7.36