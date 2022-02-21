«А где Зарема посреди логотипа?» «Спартак» представил обновленную эмблему, и тут понеслось

Реакция, мягко говоря, неоднозначная.
Уже в субботу «Спартак» схлестнется с ЦСКА в первом весеннем туре РПЛ, а утро понедельника «красно-белые» начали с презентации обновленного клубного логотипа. И не сделали тем самым традиционно тяжелый день легче. Кто-то не заметил изменений и усомнился, что дизайнеры заслужили свой гонорар, а другие увидели символизм в некоторых деталях вроде спущенного мяча и потускневших звезд. Зачитываем на «Соккер.ру» самые интересные мнения вслух.
Эксперты, дизайнеры и бывшие футболисты
Андрей Горбунов, автор проекта и арт-директор дизайнерской студии Quberten:
Когда работаешь над таким легендарным и мощным брендом, как «Спартак», постоянно чувствуешь огромную ответственность. Миллионы людей увидят результат, и для многих из них важно все, что связано с клубом. Вдвойне волнующе работать накануне столетия. Красный ромб по-настоящему священен: лаконичный и ясный, он один из лучших спортивных знаков нашей истории. Каждый элемент эмблемы был переосмыслен и приведен к единой масштабной линейке. Благодаря глобальным правилам знак выглядит цельным, со множественными рифмами и крепкими связями между всеми своими частями.
В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022
Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва» ❤️🤍
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
Как у нас во дворе говорили: тот же этот, только в другой руке. Кто-то же этим занимался, значит, на ровном месте немножко нажил. В «Спартаке» есть отдельная линия поиска удачи и достижения успеха — потусторонние вещи. Раньше им автобус мешал, потом ещё что-то. Теперь, наверное, мешала старая эмблема. Надо её поменять, и всё будет хорошо. Может, ещё рецепт борща поменять, вдруг сработает. Возможно, в клубе надо открыть отдельную структуру, которая будет работать с шаманами и отдельными источниками бытия.
Никита Баженов, экс-футболист «Спартака»:
В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то нет. Я больше всё-таки смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится, может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю.
Юрий Гордон, российский дизайнер:
Обновлённый логотип «Спартака» стал лучше. Правда, мяч можно было чуть сильнее отделить от полосы справа — теряется форма. Верхний терминал «С» тоже можно чуть аккуратнее прорисовать, возможно сместив ее вместе с мячом немного правее. Но это уже придирки. В целом — по сравнению со старой эмблемой стало яснее и проще.
Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:
Мне сказать нечего просто. Я даже не знаю. Я понимаю, если бы он, действительно, переделал бы так, что была бы разница между прошлым и нынешним логотипом. Здесь просто поярче и побольше звездочки, но как было четыре, так и осталось. И вообще я даже не знаю, что он хочет этим показать, единственное, что может быть, что эта женщина, которая в середине стоит, это его жена. Жена Федуна, ну а кто же?
Денис Бояринцев, экс-футболист «Спартака»:
Понравился ли мне новый логотип «Спартака»? Лучше классической эмблемы с 1935 по 1997 уже ничего не будет.
Сергей Шавло, бывший футболист и генеральный директор «Спартака»:
Особых изменений я не увидел, эмблему довели до ума. Она нормальная, к столетию клуба ее должны были хоть как-то освежить. Болельщики не особо любят мяч внутри буквы «С»? Лично я не считаю, что это некрасиво. Мяч же означает, что это футбольный клуб.
Реакция «Твиттера»
Возникают вопросы к технической реализации эскиза.
Че вот это за угол?— Спартаковцы.ру (@spartakovtsy_ru) February 21, 2022
Если это типа край пятиугольника на мяче, слившийся с красной полосой, то он должен быть повернут под другим углом. pic.twitter.com/NooK75nG8W
Здесь высмеивается «спущенный» мяч на новом лого, похожий очертаниями на «Пакмэна».
Студия дизайна Quberten представила новый приз «Золотой мяч»: pic.twitter.com/puHK8EfyrG— Спартаковцы.ру (@spartakovtsy_ru) February 21, 2022
«Ультра» напомнила о разнице между классическим ромбом и «беременным», который фанаты не признают в принципе, как его ни нарисуй.
Просто напомним https://t.co/5yiIcQ1M0Q pic.twitter.com/5AqZkgTbJm— Ультра (@Ultra_spartak) February 21, 2022
А вот и современная версия без нелюбимого мяча.
Кому нужен ромб без мяча, забирайте pic.twitter.com/OsVChtrwem— • N Ø W A Y • (@serzhxabi) February 21, 2022
Федун, продай Спартак!: Должна быть буква «З», а не «С», и два мяча вместо одного, при чем немного спущенных мяча, потрёпанных, так сказать, и чтобы ниппель торчал.
Max Mirzaew: В любом случае стало лучше, чем было, но всё равно надо вернуть классический ромб
Domovoy: Очень нравится новый логотип, без шуток. Хорошая работа
Absurd: Просто. Верните. Классический. Ромб.
Oleg Zommer: Сдувшийся мяч...эх вы, бездари
Artem Kapustin: Вы себе президента лучше обновите, может что-то и изменится
Иван: И ведь кому-то за это нормально так отвалили денег
Читатели «Соккер.ру»
протон: Работа дизайнера в том и состоит, что бы на словах передать смысл и месседж старого логотипа. Ну не рисовать же новый, в самом деле
sten312: А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
es7kupjtt8z4: Логотип сменили, теперь и лигу менять надо. Да и всё к этому идет.
Байкал-38: А где Зарема посреди логотипа?
Некакойшенко:
Я как будто всё проспал,
Наш Спартак не побеждал,
А весь цинус заключался
В том, что логотип менял )))
Дмитрий Климович 3: Как по мне, так тотже и остался!
Izmar: Чуток изменили картинку, дух остался.
Федор Паршунин: Не понимаю всей этой суеты вокруг эмблемы и логотипа. По сути ничего не меняют, только деньги тратят:
shlomo2: Тут бы не ромб надо менять а игру команды...
Когда читаешь это каждый раз как простой обыватель, становится как минимум смешно. Нет, часть правды в этих словах есть, но красивых фантиков значительно больше, чем реальной работы. Когда просто начинаешь последовательно сравнивать элементы, то наглядно видишь, что там реально - поверхностные косметические изменения, которые нормальный дизайнер в состоянии в редакторе накидать за полтора часа максимум. Минимальные перекраска мяча, перерасположение "С", постановка мелких деталей под странными и нелогичными углами бонусом. Дно уровня "дальше только татьяныч со своим имбецильным "новым" лого метро за космические бабки". Самое удачное здесь - новый шрифт, вот он неплох. А вот тот же Эвертон действительно проделал работу над переосмыслением старого лого (хотя там и была некрасивая история об избыточном минимализме и последующей переделке) - там действительно каждый элемент был визуально изменён, сохранив узнаваемость.
Когда читаешь это каждый раз как простой обыватель, становится как минимум смешно. Нет, часть правды в этих словах есть, но красивых фантиков значительно больше, чем реальной работы. Когда просто начинаешь последовательно сравнивать элементы, то наглядно видишь, что там реально - поверхностные косметические изменения, которые нормальный дизайнер в состоянии в редакторе накидать за полтора часа максимум. Минимальные перекраска мяча, перерасположение "С", постановка мелких деталей под странными и нелогичными углами бонусом. Дно уровня "дальше только татьяныч со своим имбецильным "новым" лого метро за космические бабки". Самое удачное здесь - новый шрифт, вот он неплох. А вот тот же Эвертон действительно проделал работу над переосмыслением старого лого (хотя там и была некрасивая история об избыточном минимализме и последующей переделке) - там действительно каждый элемент был визуально изменён, сохранив узнаваемость.