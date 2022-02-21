«А где Зарема посреди логотипа?» «Спартак» представил обновленную эмблему, и тут понеслось

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вчера, 20:01

Реакция, мягко говоря, неоднозначная.

Уже в субботу «Спартак» схлестнется с ЦСКА в первом весеннем туре РПЛ , а утро понедельника «красно-белые» начали с презентации обновленного клубного логотипа. И не сделали тем самым традиционно тяжелый день легче. Кто-то не заметил изменений и усомнился, что дизайнеры заслужили свой гонорар, а другие увидели символизм в некоторых деталях вроде спущенного мяча и потускневших звезд. Зачитываем на «Соккер.ру» самые интересные мнения вслух.

Эксперты, дизайнеры и бывшие футболисты

Андрей Горбунов, автор проекта и арт-директор дизайнерской студии Quberten:

Когда работаешь над таким легендарным и мощным брендом, как «Спартак», постоянно чувствуешь огромную ответственность. Миллионы людей увидят результат, и для многих из них важно все, что связано с клубом. Вдвойне волнующе работать накануне столетия. Красный ромб по-настоящему священен: лаконичный и ясный, он один из лучших спортивных знаков нашей истории. Каждый элемент эмблемы был переосмыслен и приведен к единой масштабной линейке. Благодаря глобальным правилам знак выглядит цельным, со множественными рифмами и крепкими связями между всеми своими частями.

В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.



Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва» ❤️🤍 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

Как у нас во дворе говорили: тот же этот, только в другой руке. Кто-то же этим занимался, значит, на ровном месте немножко нажил. В «Спартаке» есть отдельная линия поиска удачи и достижения успеха — потусторонние вещи. Раньше им автобус мешал, потом ещё что-то. Теперь, наверное, мешала старая эмблема. Надо её поменять, и всё будет хорошо. Может, ещё рецепт борща поменять, вдруг сработает. Возможно, в клубе надо открыть отдельную структуру, которая будет работать с шаманами и отдельными источниками бытия.

Никита Баженов, экс-футболист «Спартака»:

В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то нет. Я больше всё-таки смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится, может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю.

Юрий Гордон, российский дизайнер:

Обновлённый логотип «Спартака» стал лучше. Правда, мяч можно было чуть сильнее отделить от полосы справа — теряется форма. Верхний терминал «С» тоже можно чуть аккуратнее прорисовать, возможно сместив ее вместе с мячом немного правее. Но это уже придирки. В целом — по сравнению со старой эмблемой стало яснее и проще.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:

Мне сказать нечего просто. Я даже не знаю. Я понимаю, если бы он, действительно, переделал бы так, что была бы разница между прошлым и нынешним логотипом. Здесь просто поярче и побольше звездочки, но как было четыре, так и осталось. И вообще я даже не знаю, что он хочет этим показать, единственное, что может быть, что эта женщина, которая в середине стоит, это его жена. Жена Федуна, ну а кто же?

Денис Бояринцев, экс-футболист «Спартака»:

Понравился ли мне новый логотип «Спартака»? Лучше классической эмблемы с 1935 по 1997 уже ничего не будет.

Сергей Шавло, бывший футболист и генеральный директор «Спартака»:

Особых изменений я не увидел, эмблему довели до ума. Она нормальная, к столетию клуба ее должны были хоть как-то освежить. Болельщики не особо любят мяч внутри буквы «С»? Лично я не считаю, что это некрасиво. Мяч же означает, что это футбольный клуб.

Реакция «Твиттера»

Возникают вопросы к технической реализации эскиза.

Че вот это за угол?

Если это типа край пятиугольника на мяче, слившийся с красной полосой, то он должен быть повернут под другим углом. pic.twitter.com/NooK75nG8W — Спартаковцы.ру (@spartakovtsy_ru) February 21, 2022

Здесь высмеивается «спущенный» мяч на новом лого, похожий очертаниями на «Пакмэна».

Студия дизайна Quberten представила новый приз «Золотой мяч»: pic.twitter.com/puHK8EfyrG — Спартаковцы.ру (@spartakovtsy_ru) February 21, 2022

«Ультра» напомнила о разнице между классическим ромбом и «беременным», который фанаты не признают в принципе, как его ни нарисуй.

А вот и современная версия без нелюбимого мяча.

Кому нужен ромб без мяча, забирайте pic.twitter.com/OsVChtrwem — • N Ø W A Y • (@serzhxabi) February 21, 2022

Федун, продай Спартак!: Должна быть буква «З», а не «С», и два мяча вместо одного, при чем немного спущенных мяча, потрёпанных, так сказать, и чтобы ниппель торчал.

Max Mirzaew: В любом случае стало лучше, чем было, но всё равно надо вернуть классический ромб

Domovoy: Очень нравится новый логотип, без шуток. Хорошая работа

Absurd: Просто. Верните. Классический. Ромб.

Oleg Zommer: Сдувшийся мяч...эх вы, бездари

Artem Kapustin: Вы себе президента лучше обновите, может что-то и изменится

Иван: И ведь кому-то за это нормально так отвалили денег

Читатели «Соккер.ру»

протон: Работа дизайнера в том и состоит, что бы на словах передать смысл и месседж старого логотипа. Ну не рисовать же новый, в самом деле

sten312: А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...

es7kupjtt8z4: Логотип сменили, теперь и лигу менять надо. Да и всё к этому идет.

Байкал-38: А где Зарема посреди логотипа?

Некакойшенко:

Я как будто всё проспал,

Наш Спартак не побеждал,

А весь цинус заключался

В том, что логотип менял )))

Дмитрий Климович 3: Как по мне, так тотже и остался!

Izmar: Чуток изменили картинку, дух остался.

Федор Паршунин: Не понимаю всей этой суеты вокруг эмблемы и логотипа. По сути ничего не меняют, только деньги тратят:

shlomo2: Тут бы не ромб надо менять а игру команды...