Без флага, гимна и домашних матчей. ФИФА выкатила пакет санкций против российского футбола

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сегодня, 12:23

Сборной России больше нет.

Никто не сомневался, что спецоперация российских войск на Украине повлечет санкции, которые коснутся различных сфер. Спорт и российские спортсмены стали одной из точек давления. Мы уже рассказывали о ряде решений УЕФА : Санкт-Петербург лишили финала Лиги чемпионов, а российские клубы до особого распоряжения не смогут проводить домашние еврокубковые матчи в России (если в принципе сохранят возможность выступать на международной арене). В воскресенье вечером уже ФИФА опубликовала пакет санкций, которые главным образом касаются сборной России.

Со сборной России отказываются играть, грозят исключением из международных турниров

Вариантов спрятать голову в песок и отмолчаться у ФИФА не было, Международная федерация футбола и так затянула с решением, ведь еще в субботу президент Польского футбольного союза Цезаре Кулеша объявил о том, что сборная Польши не собирается играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ -2022:

Хватит слов, пришло время действий. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию.

Шведы и чехи позже присоединились к объявленному поляками бойкоту, слышались призывы исключить сборную России из числа соискателей путевки в Катар. В частности, радикально выступил глава французского футбола Ноэль Ле Гре:

Россию нужно исключить из розыгрыша чемпионата мира. Это моё мнение. Обычно я считаю, что спорт нужен для примирения людей и снятия напряжения. Но это зашло слишком далеко. Мир спорта и, в частности, мир футбола не может оставаться нейтральным. Я, конечно, не буду возражать против исключения России.

Футбольная ассоциация Англии выступила с официальным заявлением, что в обозримом будущем отказывается от матчей с Россией на всех уровнях. Скорее всего, в ближайшее время увидим еще не один десяток таких заявлений: футбольный мир намерен изолировать Россию.

Сборная России превращается в команду РФС

Воскресным вечером Бюро Совета ФИФА приняло «первоначальные меры» в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о единогласном решении в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета ( МОК ), объявленные санкции будут применяться до дальнейшего уведомления. Итак, отныне на территории России не проводятся международные матчи, а «домашние» встречи будут проходить на нейтральной территории и без зрителей.

Кроме того, команда, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз» или « РФС », использование российского флага и гимна отныне под запретом. ФИФА подчеркивает, что продолжаются консультации с МОК и УЕФА , могут последовать дополнительные санкции вплоть до отстранения от соревнований, «если ситуация быстро не улучшится».

Мера-заплатка от ФИФА вряд ли сработает

ФИФА пообещала начать диалог с футбольными ассоциациями Польши, Чехии и Швеции — ближайшими соперниками сборной России. По большому счету, судьба нашей команды в руках этих трех ассоциаций: если они останутся тверды в своих убеждениях и категорически откажутся от матчей с российской командой, как бы она ни называлась, то отстранение сборной России от матчей ЧМ -2022 станет реальностью. Собственно, глава польского футбола уже высказался на тему:

Решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы участвовать в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды.

Глава Польского футбольного союза Цезаре Кулеша также заявил, что после «скандального решения ФИФА » отправил письма во все футбольные федерации Европы с призывом «встать на нашу сторону». О своей солидарность с поляками уже заявили ассоциации Албании (наши соперники по Лиге Наций 2022/23), Норвегии и Уэльса. Видимо, это только начало. Консолидированная позиция футбольных федераций разных стран не оставит ФИФА выбора.

Похоже, о ЧМ -2022 можно забыть

Бывший глава РФС Вячеслав Колосков назвал решение ФИФА «абсурдным» и принятым под давлением Евросоюза и футбольных федераций. Все так, но давайте будем честны: это беспрецедентное давление. Учитывая настроения в подавляющем большинстве национальных федераций, выбор у ФИФА невелик: или исключить Россию из футбольных турниров, или потерять власть над мировым футболом.

Конечно, все мы хотим, чтобы спорт оставался вне политики, но этот лозунг опровергался уже не раз, так что нет ничего удивительного в том, что его и сейчас не принимают в расчет. Давайте взглянем на ситуацию хладнокровно. Есть сборная России, с которой не хотят играть в футбол. Есть верховный регулятор — ФИФА , который столкнулся с консолидированной позицией своих вассалов.

ФИФА может придерживаться регламента и присуждать технические поражения командам, которые отказались выйти на поле против России. «Технарь» полякам, потом «технарь» чехам или шведам — вот мы уже на чемпионате мира. А там еще семь «технарей», и команда РФС забирает Кубок мира. Ну ладно, не обязательно представители Азии и Африки будут столь же принципиальны, как европейцы, но участие сборной России способно разрушить целостность мундиаля, которым ФИФА так дорожит.