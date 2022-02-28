«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшиа «Кардифф» — «Дерби Каунти», который состоится 1 марта 2022 года

«Кардифф»

«Кардифф» не показывает стабильных результатов и в последних поединках смог набрать всего четыре пункта. Коллектив занимает низкое для себя 20 место и набрала 36 очков, опережая ближайшего соперника из зоны вылета на 13 пунктов. В поединке с «Дерби Каунти» футболистам будет очень сложно ведь, команда вынуждена отыгрывать штраф в 21 балл от федерации за проблемы не связанные с футболом.

26 февраля «Кардифф» минимально уступил на своем поле «Фулхэму» (0:1), а 23 числа команда на выезде проиграла «Хаддерсфилду» (1:2).

«Дерби Каунти»

Команда оказалась в сложной ситуации и сейчас находится в зоне вылета Чемпионшипа, имея 21 балл в активе. Тем не менее, в последних поединках «Дерби Каунти» не показывал стабильных результатов и набрал только шесть баллов пяти турах. Чтобы сохранить место в АПЛ коллективу необходимо побеждать в следующих поединках и надеяться на осечки прямых конкурентов. Команда имеет отрицательную разницу мячей (34:38), которую также необходимо исправлять.

26 февраля «Дерби Каунти» проиграл «Лутон Тауну» (0:1), а 23 числа на своем поле уступила «Миллуолу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф» – 2.03

Ничья – 3.38

Победит «Дерби Каунти» – 4.19

Статистика

Пять из восьми последних матчей «Дерби Каунти» завершились исходом «обе забьют»

«Кардифф» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

«Кардифф» одержал шесть побед в последних десяти домашних поединках с «Дерби Каунти»

Три из четырех встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Кардиффа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Клуб играет на своем поле и обязан набирать очки, чтобы укрепить свое положение в турнирной таблице и чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. Прогнозируем победу «Кардиффа» в один-два мяча.