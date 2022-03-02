Карпин вернётся в РПЛ. Воплощаются мечты Черданцева, иностранцы уезжают

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сегодня, 20:20

Валерий Георгиевич сможет выбирать.

Фарке ушел вслед за Гисдолем

Люди – не рабы, право уйти должно быть у всех. Поэтому к самой возможности выбирать нет вопросов. Капитан Кулаков уходит из «Урала», а Ракицкий из «Зенита». А Гисдоль, понятное дело, мог хотя бы с командой попрощаться, передать дела. Судя по всему, Маркус просто сбежал. Учитывая, что это один из самых слабых наставников в РПЛ , метод не удивляет.

А вот Фарке мог в обозримом будущем стать чемпионом, невероятно классный тренер. Но теперь еще один немец покинул чемпионат, где скоро предложат работать бывшему депутату Газзаеву. А если без шуток, то тревожнее всего в РПЛ фанатам «Динамо». Шварц, если уедут вместе с Бувачем, сделают это без бегства, попрощаются с футболистами и персоналом.

Возможно, даже дадут руководству клуба пару дней, чтобы нашли новых работников. Но уже сейчас понятно, что сохранить лучших легионеров и наставников будет крайне и крайне сложно. Бразильцы могут доиграть до лета, но без еврокубков сидеть в РПЛ никто из них не захочет. А наставникам проще все бросить и сорваться, достаточно отказаться от компенсации.

Не исключаем, что РПЛ также покинет Тимощук. Также может уехать Ваноли, хотя пока заявил о желании продолжать работу – оптимист, ждет чудесного разрешения первопричины, почему иностранцы выбирают отъезд. Зато сбываются мечты Черданцева, который несколько раз заявлял, что должны работать местные наставники. Даже список составлял для «Краснодара».

В нем были Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков и Федотов. Двое последних – куда не шло, особенно Владимир Валентинович, но Генич в ответ на это привычно эпатажное заявление коллеги пошутил, что глупо отказываться от иномарки в пользу «Приоры». Но в марте 2022-го иностранные машины обзавелись автопилотом.

Станет ли от этого лучше российскому футболу? Никак нет, в РПЛ и у Тедеско, и у Шварца получалось. Фарке мог продлить список успешных немцев, а вот Гисдоль вызывал сомнения. Но раньше его могли заменить каким-то иностранным специалистом из топ-5, а теперь все иначе.

Российские тренеры без дисциплины

На словах почти все достаточно дерзкие и крутые. Примерно как отечественные эксперты на ТВ из числа бывших футболистов. Знают, как забить, как играть. На деле все несколько иначе, многим давали шанс на высоком уровне, а результата не было. Одновременно есть пример Семака и, возможно, будет положительный опыт «Березуцкого в квадрате».

Но Сергей Богданович – рабочая луганская лошадка, хороший человек. К трудовой этике наставника никогда не было вопросов. Поэтому у него и получается с непростым коллективом «Зенита». Березуцкие тоже неплохие ребята, с юмором и умением логично мыслить. Федотов – классный современный тренер. Но на все клубы реально мастеровитых наставников не хватит. Не хочется, чтобы РПЛ зачахла без элитных мозгов.

Многие наставники в стране из числа бывших футболистов. Причем не таких, как Шварц. Сандро как его друг Клопп, добирает в тренерском деле то, что не взял на поле. Нет, многие наставники были известными игроками, но теперь дотянуть до того уровня не могут. Следовательно, круг широкий, тут с Черданцевым спорить глупо, но после Черчесова, который весело проигрывал киевскому «Динамо» со «Спартаком» и любил скандалить в других клубах, сборная нашла лишь Карпина.

Теперь национальная команда временно приостановила деятельность – матчи под эгидой ФИФА и УЕФА ей не светят, хотя китайская сборная может согласиться на неофициальный спарринг, если вежливо попросят. Следовательно, контракт у Карпина до конца марта, но ему могут пойти на встречу и отпустить раньше. Очевидно, что клубы не могут ждать месяц, а новые тренеры будут нужны срочно, причем сразу в нескольких местах.

Карпин мгновенно оказался нарасхват

Не забываем, что составы клубов могут сильно измениться. Говорят, Гжегож Крыховяк хочет покинуть РПЛ . Следом пошел слух, что все легионеры «Краснодара» не выйдут на поле. По-человечески жаль Галицкого, он частный бизнесмен, не заслужил такого. Но отток ждали, еврокубки осенью будут, только если случится чудо.

У Чеферина мечты ведь сбывались, с радостью снимет запреты. А вот легионерам, как и тренерам, не запретить экстренно уехать. Впрочем, массовый отток мастеров изо всех клубов – то, о чем по состоянию на вечер второго марта рано говорить. Но тренеров близкие могут попросить уехать. Божович останется единственным? Для любой лиги такой отток мозгов – удар, чтобы сейчас не рассказывали о Фарке, Шварце или Ваноли. Та даже Гисдоля могли не менять, если бы прибавил весной.

Видим жесткое обнуление планов многих клубов. Можно искать плюсы после невообразимых две недели назад событий –получат больше времени свои таланты, но стратегически в этой истории ничего хорошего для РПЛ точно нет. Особенно с учетом, что в РФС практикующие эксперты, среди которых сам Карпин, договорились переформатировать лимит, чтобы российский футбол не погиб.

Сборной нужно лишь 23 сильных игрока, все в мире воспитывают их через конкуренцию, которой станет меньше. Даже если выберут правильных наставников. Карпин работал с «Ростовом», а теперь его могут пригласить в «Локомотив» и «Краснодар». Причем Валерий Георгиевич может не спешить. «Спартаку», весьма вероятно, нужен будет главный тренер. Да и в «Динамо», ведь Черчесов много лет играл в составе заклятого соседа, а тренировал «бело-голубых».

Какая из команд идеальная для Валерия Георгиевича? Пожалуй, идеальный для него вариант – «Краснодар», но только если не уйдут все легионеры. Если будет отток кадров, то нужно думать о «Локомотиве», там небесталанных парней с российским паспортом – Жемалетдинов, Магкеев, Марадишвили, Тикнизян, Куликов, Баринов, Гильерме, Рыбчинский и Миранчук, больше. Самый большой коллапс будет, если побегут легионеры «Зенита», хотя их постараются удерживать до последнего.

Сейчас не время для прогнозов, но ждем Карпина в одном из ведущих клубов РПЛ , невзирая на любые заявления. В «Зените» тоже рассказывали, что Ракицкий не уходит – в этом плане «Динамо» с Ворониным поступило культурнее, не путались в показаниях о плохом самочувствии и семейных проблемах. Гисдоль ушел, Фарке ушел, Ваноли и Шварц думают. Футболисты призадумались, и радоваться тут нечему, как ни крути.

В современном спортивном мире, где даже мячи, бутсы и вратарские перчатки – импорт, не говоря об аналитических базах и программах, единение хороших людей из разных стран позволяет создать классный футбол. Созидать важно, ведь честный труд делает нас человеком, а это до сих пор дефицитная «профессия».