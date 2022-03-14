Вероятность чемпионства «Реала» — 97%, а ПСЖ точно выиграет Лигу 1. Аналитики назвали фаворитов ведущих европейских лиг

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вчера, 21:23

У кого-то титул уже в кармане.

Аналитики голландских компаний Gracenote и Hypercube (те самые ребята, которые разрабатывали реформы для российского футбола) проанализировали текущую турнирную ситуацию европейских чемпионатах и назвали наиболее вероятных победителей. Методология включает в себя анализ результатов за последние три года, различные статистические вероятности на основе данных с 2007 года и многое другое. Оценим аналитические предсказания в ведущих первенствах Старого Света.

Чемпионат Франции. Вероятность чемпионства ПСЖ — 100%

За 10 туров до окончания чемпионата «Пари Сен-Жермен» опережает ближайшего преследователя («Марсель») на 15 очков. В розыгрыше остаются 30 очков, то есть математически ПСЖ еще не чемпион и теоретически может даже выпасть из тройки призеров, если Мбаппе досрочно уедет в «Реал», Месси и Неймар обидятся и перестанут играть, а все остальные уйдут в запой. В общем, должно случиться нечто экстраординарное, чтобы ПСЖ упустил титул, который сам идет в руки. Голландские аналитики, например, не верят в иной исход Лиги 1, кроме чемпионства парижан. И с ними сложно не согласиться.

Чемпионат Германии. Вероятность чемпионства «Баварии» — 97.2%

«Бавария» идет к своему десятому титулу подряд, играя в кошки-мышки с так называемыми конкурентами: то «Бохуму» проиграют, то дважды подряд вничью сыграют. Несмотря на регулярные в последнее время потери очков и не выдающееся преимущество над дортмундской «Боруссией» (всего лишь +4 по потерянным очкам), никто особенно не верит, что в Бундеслиге живет чемпионская интрига. Упомянутая уже «Боруссия» получила 2.8% шансов на титул — сдача, высыпавшаяся из барского кармана.

Чемпионат Испании. Вероятность чемпионства «Реала» — 96.9%

«Барселона» и «Атлетико» потеряли слишком много очков, в результате чего традиционной чемпионской гонки с участием представителей «Большой тройки» в Испании не вышло. Зато на экваторе турнирной дистанции казалось, что ладно скроенная и хорошо сыгранная «Севилья» сумеет составить конкуренцию неидеальной команде Карло Анчелотти.

«Реал» начал 2022 год с сенсационного поражения от «Хетафе», в январе же довольствовался ничьей с «Эльче», причем «Королевскому клубу» пришлось отыгрываться с 0:2. В какой-то момент «Севилья» сократила отставание до 4 очков, но потом начала безбожно осекаться, в результате чего уже сегодня «Мадрид» может оторваться на 10 баллов от второго места. Остановить «сливочных» некому, особенно после окрыляющего шоу в Лиге чемпионов.

Чемпионат Португалии. Вероятность чемпионства «Порту» — 95.4%

В чемпионате Португалии тоже можно сворачивать концерт, ведь «Порту» опережает «Спортинг» на 9 очков, а «Бенфика» отстала еще больше. Самое примечательное, что команда Сержиу Консейсау идет без поражений: 22 победы и 4 ничьи в 26 матчах. Сумасшедший график.

Чемпионат России. Вероятность чемпионства «Зенита» — 84.5%

После 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» удалось сократить отставание от «Зенит» до трех очков. По формальным признакам в чемпионате России борьба за титул вступила в горячую фазу, однако методология не подвела, да и сами голландцы близко знакомы со спецификой российского футбола. Мало кто верит, что «Зенит» упустит первое место, вот и независимые аналитики выписали «сине-бело-голубым» 84.5% шансов на чемпионство, в то время как «Динамо» получило всего лишь 9.8%, а ЦСКА — 4.1%.

Чемпионат Нидерландов. Вероятность чемпионства «Аякса» — 83.5%

Похожая ситуация в Эредивизие, где претендентов на титул осталось двое — «Аякс» и ПСВ . Команда Эрика тен Хага опережает ближайшего преследователя всего лишь на 2 очка, но сумма статистических и исторических факторов на стороне «Аякса», которому дают 83.5% шансов на чемпионство, в то время как ПСВ получил 16.5%.

Чемпионат Англии. Вероятность чемпионства «Манчестер Сити» — 79.1%

«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» помогли «Ливерпулю» вернуться в чемпионскую гонку, отобрав очки у «Манчестер Сити», в то время как сами «красные» выдали серию из восьми побед подряд в Премьер-Лиге. После 28 туров «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на 3 очка, причем у лидеров впереди очный матч, в котором может решиться судьба «золота». Впрочем, в свою пользу чемпионскую гонку «Ливерпуль» пока не переломил: если верить прогнозу, у «Сити» примерно в четыре раза больше шансов на успех — 79.1% против 20.5%. Названа даже ориентировочная сумма баллов на финише сезона: «Ман Сити» — 92, «Ливерпуль» — 87. Проверим-проверим.

Чемпионат Италия. Вероятность чемпионства «Интера» — 44.3%

Единственный топ-чемпионат с абсолютной чемпионской интригой — Серия A. На Скудетто претендуют «Милан», «Наполи», «Интер» и даже подтянувшийся к лидерам «Ювентус» (5.9%). Лидирует сейчас «Милан» (36.3%), а вторым идет «Наполи» (13.6%), но больше всего шансов на трофей получил действующий чемпион «Интер», который идет третьим, хотя и имеет матч в запасе. Смелый прогноз, ведь даже в случае победы в запасном матче «Интер» не догонит «Милан», а осечки у команды Симоне Индзаги в 2022 году идут одна за другой. Правда, после вылета из Лиги чемпионов «нерадзурри» получают возможность сконцентрироваться на Серии A и рассчитывают провести ударную весну.