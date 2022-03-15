Карим Бензема врывается в список легенд. 11 величайших французов в истории футбола

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вчера, 20:59

Первоклассные футболисты и харизматичные личности.

Вратарь

Уго Льорис

Еще лет пять назад место в воротах сборной французских легенд занял бы чудаковатый Бартез, соучастник побед «трехцветных» на ЧМ -1998 и Евро-2000, но теперь есть все основания считать главным вратарем в истории Франции Уго Льориса. Во-первых, он тоже выиграл чемпионат мира, во-вторых, провел 136 матчей на международном уровне и в этом году должен побить национальный рекорд, принадлежащий Лилиану Тюраму (142 матча). Льорис — классный вратарь, и хотя на клубном уровне связался с «Тоттенхэмом» отодвинув себя от трофеев, для сборной Франции Уго сделал очень многое. И пока никуда не уходит.

Защитники

Лилиан Тюрам

Именно Лилиана Тюрама преследует Уго Льорис, намеревающийся возглавить список гвардейцев французской сборной. За 14 лет международной карьеры защитник достиг выдающейся отметки в 142 матча, в которых забил всего лишь 2 гола, причем в одном матче: Лилиан отметился дублем в полуфинале ЧМ -1998 против Хорватии. А за год до триумфа на чемпионате мира Тюрама признали лучшим футболистом Франции. Нечасто такое случается с защитниками.

Рафаэль Варан

Рафа Варан врывается в центр обороны. У 28-летнего защитника есть победы со сборной Франции — на ЧМ -2018 и в Лиге Наций 2020/21, а на клубном уровне Варан успешнее многих знаменитых предшественников. Сложности бытия в «Манчестер Юнайтед» Рафаэль может обсудить с Лораном Бланом, но до переезда в Англию защитник провел 10 лет в «Реале», с которым выиграл кучу трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.

Марсель Десайи

Восхождение Варана оставило в составе только одно место для двух ведущих центрбеков предыдущего золотого поколения. И Десайи выигрывает конкуренцию у Блана, чья клубная карьера получилась пестрой, но не всегда успешной. Марсель, который при рождении в Гане получил имя Оденке Аббей, везде выглядел солидно: в «Нанте», «Марселе», «Милане» и «Челси». Дважды побеждал в Лиге чемпионов, причем сделал это с разными командами («Марсель» и «Милан»).

Биксант Лизаразю

Французский баск начинал карьеру в «Бордо», а потом отметился в «Атлетике» из Бильбао, куда всех подряд не приглашают. Наибольших успехов Лизаразю достиг с «Баварией» и сборной Франции, Биксанту не хватило трех матчей до 100 на международном уровне, зато собрал джентльменскую коллекцию титулов: чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов.

Полузащитники

Патрик Виейра

Еще один апологет победоносной сборной Франции стыка веков. Виейра — уроженец Сенегала с кабовердианскими корнями, прославлявший на футбольной арене «трехцветных». Патрика по праву называют в числе лучших хавбеков-разрушителей в истории футбола, долговязый француз получил прозвище «Спрут» за свою манеру игру. Казалось, что у него восемь локтей и восемь коленок, мало кому удавалось безнаказанно пройти мимо Виейра. Патрик входит в список лучших игроков лондонского «Арсенала» за всю историю клуба.

Дидье Дешам

Капитан сборной Франции на триумфальных ЧМ -1998 и Евро-2000 начинал свою международную карьеру, когда «трехцветные» были далеки от больших побед и даже испытывали трудности в отборочных кампаниях крупных турниров (пропустили два чемпионата мира кряду). Зато на финише Дидье ждали золотые горы. Впрочем, для некоторых конец — это новое начало, вот и Дешам стал тренером и привел Францию к мировой короне уже в новом качестве.

Мишель Платини

Дед Платини перебрался во Францию из Италии, а Мишель достиг высшей точки футбольной славы на родине предка, выступая за «Ювентус». В качестве функционера подпортил себе репутацию, но Платини-футболист остается великим. У Мишеля три «Золотых мяча», а на Евро-1984 он был невероятен — забил 9 голов в 5 матчах и привел Францию к первому большому титулу в истории.

Зинедин Зидан

Звездный час Зидана в сборной Франции — два гола в финале ЧМ -1998 против Бразилии. Бразильцы тогда были какими-то футбольными небожителями, никто не верил, что они уязвимы, но гений с аккуратной лысиной отправил фаворитам два послания, от которых они не оправились. Был у Зидана и другой финал чемпионата мира, в котором он тоже забил гол и наказал Марко Матерацци за злословие. Зизу — абсолютная легенда футбола, причем уже не только в качестве футболиста, но и как тренер.

Нападающие

Тьерри Анри

Анри сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции, на его счету 51 гол, а кто застал Тьерри в качестве действующего футболиста, знает, что речь об одном сильнейших форвардов всех времен. Анри стал чемпионом мира и Европы, стал легендой «Арсенала» и удачно перешел в «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов. Элегантный и эффективный Тьерри стал примером для подражания тем, кто пришел вслед за ним.

Карим Бензема

Готовится ворваться в эту команду и Килиан Мбаппе, но справедливо будет еще несколько лет посмотреть за развитием его карьеры, а вот Бензема уже нельзя игнорировать хотя бы по той причине, что Карим стал рекордсменом по количеству забитых голов среди французских футболистов за всю историю. На его счету 413 голов, позади остался как раз Тьерри Анри. Бензема мог забить и больше, если бы не отлучение от сборной Франции, а в 34 года он играет так круто, что входит в число главных претендентов на «Золотой мяч».