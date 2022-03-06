Вечный Ибрагимович и знаменитое «Гре-Но-Ли». 11 величайших шведских футболистов в истории

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вчера, 20:30

Монстрам, вроде Хенрика Ларссона, место лишь на скамейке.

Сегодня Ибрагимович будет смотреть, как его «Милан» попытается отобрать очки у «Наполи» в гостях в центральном матче итальянского тура. Говорят, Златан близок к возвращению, и уже назвал условие, которое позволит сорокалетнему футболисту завершить карьеру – титул с этим составом «россонери».

Посмотрим, получится ли, ведь ЛЧ выиграть ему не удалось. Но что точно – Ибрагимович в списке величайших шведских футболистов в истории. Когда-то его родители бежали от страшной войны, осели на севере Европы и создали семью, которую теперь кормит великий и ужасный Златан. Но и до него шведский футбол был значимым – трижды занимали призовые места на ЧМ . Вспомним легенд, ведь они того заслуживают.

Вратарь

Выбор между тремя голкиперами, которые славно поработали на сборную Швеции. Калле Свенссон играл в финале ЧМ -58, пропускал от Пеле и Вавы. Спустя годы уже Ронни Хельстрём сражался за «сине-желтых» на чемпионатах мира, а еще славно защищал цвета «Кайзерслаутерна» в семидесятых годах прошлого века. Но в основу заберем Равелли – еще одного участника чемпионатов мира, сына австрийских врачей, переехавших в благодатную Швецию, брата-близнеца Андреаса Равелли, который много лет играл за «Гетеборг» и провел 143 матча за национальную команду.

Защитники

Урвар Бергмарк

Четырнадцать лет в сборной Швеции, короткий период в «Роме», но много славных лет в родном чемпионате. Бергмарк был игроком года в Швеции в 1958-м, когда его команда сыграла в финале чемпионата мира против великих бразильцев. Загалло и остальных не остановили, но семь голов в решающем матче мир увидел – до сих пор это самая результативная развязка в истории мундиалей. Бергмарк позже тренировал сборную – не очень удачно, а на поле этот правый защитник справлялся лучше.

Бьёрн Нурдквист

В конце семидесятых именно этот центральный защитник был самым опытным шведом в международном футболе, ведь провел 115 поединков за четырнадцать лет. Более того, годами ему принадлежал мировой рекорд по играм за сборные. Бьёрн выступал на трех чемпионатах мира, играл за «Норрчёпинг» и ПСВ , с которым становился чемпионом после великого «Аякса» Кройфа. Нурдквист играл в футбол двадцать три года!

Оке Юганссон

Многие знают Мельберга, Патрика Андерссона, Гранквиста, но не стоит забывать легенд, которые в своей карьере встречали напротив Пеле, Гарринчу, Копа, Пушкаша, Ди Стефано, Эйсебио и многих других. Юганссон всю карьеру провел в «Норрчёпинге», выиграл семь чемпионских титулов. Играл в обычный хоккей за сборную Швеции, десять лет представлял национальную футбольную команду.

Левый защитник был призером чемпионата мира, выигрывал «золото» на Олимпиаде в 1948 году. Через два года на ЧМ -50 оказался в символической сборной турнира. Всю взрослую карьеру рослый швед провел в составе «Мальме», хотя его звали более успешные клубы, причем не только из родной лиги, но также из Италии. Но Эрик оставался, был призером еще одной Олимпиады и играл в футбол почти двадцать лет.

Полузащитники

Бу Ларссон

Еще одна легенда «Мельме», еще один человек с большим международным опытом. Но, в отличие от Нильссона, Ларссон отправился за границу – выступал за «Штутгарт» пару лет. Выступал на всех чемпионатах мира семидесятых, достаточно много забивал, хотя также шикарно работал без мяча. Бежал быстро, в отбор вступал жестко, строил атаки сборной и клубов. Дважды признавался игроком года на родине, стал первым, кто выиграл дважды.

Гуннар Грен

Великий «Профессор» — часть знаменитого трио «Гре-Но-Ли». Атакующая линия «Милана» наводила ужас на соперников, а Юхан Гуннар восемнадцать лет помогал в роли правого инсайда родной сборной. Выступал за «Милан», «Фиорентину» и «Дженоа» в Италии, выигрывал Олимпиаду, был вторым призером на чемпионате мира, когда мир увидел рождение легендарных бразильцев. Грен – игрок экстра-класса. Ему без сомнений нашлось место в «небесном легионе».

У этого шведа есть право называться лучшим футболистом в истории своей страны. Даже Ибрагимовичу стоит с уважением отнестись к легендарному атакующему хавбеку. Нильс – умнейший футболист, который постоянно находил возможность обострить игру. Острый ум понадобился, чтобы стать успешным тренером. А на поле лидер «Милана» выиграл четыре Скудетто. Задержался в великом клубе на двенадцать сезонов.

Курт Хамрин

Легендарный вингер, который снова объединяет северную Швецию и южную Италию. Курт настолько результативный игрок и провел в Серии А так много матчей – четыре сотни, что до сих пор в десятке самых результативных футболистов чемпионата. Занимает восьмое место, выше Дель Пьеро, Батистуты и Синьори. Играл и за «Ювентус», и за «Милан», и за «Наполи», легко адаптировался в разных клубах и всюду немало забивал.

Нападающие

Только Пиоли и Тотти забивали в Серии А больше, чем швед. При этом важно учесть, что Гуннар провел в Италии лишь 291 матч, а его соседи в списке легенд сыграли свыше 500 и 600 матчей соответственно. Нордаль забил 225 мячей, у него безумная средняя результативность. Нордаль был настоящим бизоном, и очень жаль, что после 1948 года в сборной Швеции не играл. Мог принести много пользы, ведь это форвард, которого в его время почти никто не мог остановить.

Хенрик Ларссон – легенда, но Златан еще круче, забил еще больше и продержался на высоком уровне еще дольше. Ибрагимович в представлениях не нуждается. «Лев» играл на разных континентах, получил статус Чака Норриса от футбола, умеет смеяться над собой и показывать характер. «Милан» благодаря его появлению избавился от комплекса неудачников, и лишь здоровье мешает сейчас ветерану тянуться длинной ногой к еще одному «Скудетто».

Златан – большой игрок. Ему не повезло играть в пору с Месси и Роналду, то есть не было шансов стать лучшим из лучших. Но если говорим строго о работе шведа с балканскими корнями в центре атаки, то Ибрагимович смело может назвать себя одним из самых подготовленных форвардов в истории футбола.