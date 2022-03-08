Антисборная 20-го тура: проигравшие в дерби, собиратели удалений и медлительный Жирков

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вчера, 16:36

Девиз этой команды – умеем, но не смогли.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Помарки были у многих голкиперов, поскольку мало кто скучал так, как Селихов в дерби. Но если искать человека, которому одновременно и не повезло, и его действия привели к поражению, то выходим на Шелию. Голкипер профессионального клуба должен четко выбирать бутсы, исходя из состояния газона. Вратарь оступился перед победным голом «Рубина», причем это не первая его ошибка в матчах против казанцев.

Защитники

Гильермо Варела («Динамо»)

К судейству Карасева еще вернемся, но Варела – опытный парень. Уже имея желтую карточку на 42-й минуте матча, через несколько мгновений снова пошел на фол, который не был нужен совершенно. Классический сценарий для попадания в антисборную тура – человек, который может успокоиться, выдохнуть, а после перерыва помочь сломать Промеса и Айртона, подставил свою команду под игру в меньшинстве.

Максим Осипенко («Ростов»)

А хороший состав собирается, звездный. Осипенко не сыграл плохо на протяжении всего матча, хотя и о хорошем футболе речь не шла. «Ростов» не завладел мячом дома, команда не сумела создать много явных моментов у ворота Адамаова. Это не вина Осипенко, но объяснение, почему на 90-й минуте матча на табло были нули. А дальше Максим решил нарушить правила, заработал пенальти, а Нобоа его реализовал.

Акош Кечкеш («Нижний Новгород»)

Смотрите, история, как у Варелы. В первом тайме команда Кержакова в полном составе держалась против ЦСКА . Возможно, «Нижний Новгород» сумел бы дотерпеть до конца. Но венгр, игравший с большим количеством брака, явно нарушил правила. Комментаторы оспаривали факт контроля над мячом у Карраскаля, но есть судьи с повторами правила знают лучше, их версия – красная карточка. Кечкеш подставил команду, которая в итоге проиграла.

Бруно Вианна («Химки»)

Вот зачем бразилец, которому не семнадцать лет, а на десять больше, прыгал в ноги Керку сзади? Даже когда играешь в мяч в таких случаях, а потом сносишь соперника, то риск нанести травму такой, что желтая карточка – заслуженное наказание за грубость. Вианна и до этого смотрелся не очень, а когда поймал две желтые за тайм, так еще и подготовил почву для сложной победы «Локомотива». Фаворит потеряет три очка, только если будет наказание от КДК РФС .

Юрий Жирков («Химки»)

Фразу о тезке Жиркова в ближайшем будущем придется еще повторять не один раз, а пока повторим, что замена тренера «Химкам» на пользу не пошла. Ветеран и легенда РПЛ виноват в голе Керка – не прочитал момент передачи Баринова, потерял оппонента, скрестил траектории со страхующим защитником, помог «Локомотиву» сравнять счет. Гол Изидора уже без прямого участия Жиркова, но Юрий не подсказал команде, как держать линию офсайда. Дальше ветеран выбыл из-за травмы…

Полузащитники

Себастьян Шиманьски («Динамо»)

Есть сомнения, что Себастьян останется в «Динамо», раз в ФИФА разрешили футболистам из РПЛ уехать. Против «Спартака» увидели худшую из версий Шиманьски. Совсем не помог Захаряну, который тоже сыграл плохо. Но если Арсен моложе, аритмичный по природе – у российского хавбека хватает матчей, где есть лишь парочка ярких действий, то поляк более взрослый игрок и брал на себя бремя лидерства. Но не в дерби, ведь за весь матч создал один момент и ни разу не попал в створ ворот.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Странный тур для опытных людей, которые словно сами искали удаления. Эмоциональные фанаты всегда обвинят арбитров и будут спорить, можно ли было не давать карточку. Но давайте честно – правила нарушались. Чаушич спорил со второй желтой карточкой, но первая абсолютно по делу. Аккуратнее надо играть, имея опыт. Кроме того, в опорной зоне «оружейники» смотрелись слабо, у «Крыльев Советов» хватало атак, Горан не выполнил прямую работу.

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

Самый медленный бразилец, которого доводилось видеть на поле в РПЛ после Фернандо из «Спартака», когда у хавбека было много лишних килограммов. Но разница в классе этих исполнителей. Костанса подарил мяч сопернику перед первым голом. Также неуклюже сыграл рукой в собственной штрафной площади. Тут уже не его прямая вина, можно оспаривать решения арбитра, но были атаки «Арсенала» через его зону, когда Фернандо просто замирал.

Викторьен Ангбан («Сочи»)

Такая фаза сезона. Форма футболистов будет прыгать от «отлично» к «ужасно» от тура к туру. В прошлый раз Ангбан был среди героев, а теперь против «Ростова» у Федотова хватило нервов, чтобы смотреть на его работу слева в атаке, лишь на один тайм. Юсупов появился вместо универсального хавбека, а воспитанник «Челси» ушел в тень, поскольку с ним ничего предметного не получалось.

Нападающий

Федор Смолов («Динамо»)

Бывают поединки, когда игра не идет вообще. Даже если игрок с колоссальным опытом. Вот у Федора случился именно такой вечер. Грулева тоже нельзя похвалить, но Смолов намного опытнее, чем Вячеслав или Захарян, а оборону «Спартака» не раскусил вообще. Провел на поле 58 бесполезных минут с двумя неточными ударами и был заменен на Тюкавина. Константин хотя бы темп пытался взвинтить, но тоже безуспешно.

Главный тренер

Сандро Шварц («Динамо»)

Не найдете фаната «бело-голубых», которые заявят, что их команда классно сыграла против «Спартака». Хотя бы потому, что 0 явных моментов, 1 удар в створ издали, 2 пропущенных мяча после двух попыток соперника, неправильная работа опорной зоны – Шварц сам снял двух хавбеков, потерянные молодые плеймейкеры и второй тайм от Шварца без волевого камбэка. Сандро просчитался, Ваноли его переиграл. Немного жаль, ведь в скудном футбольном меню чемпионская интрига не была бы лишней.

Претензии тура. Судейство Карасева в дерби

Сергей на взводе, оборвалась его крутая карьера. Не будет арбитром на ЧМ -2022 и в матчах уровня полуфинала Лиги чемпионов, хотя заслужил. И пришлось работать на сложном матче, как «Динамо» — «Спартак». На первых же минутах выдал две желтые, но затем принял ряд мелких спорных решений, которые разозлили не только Шварца. Со второй желтой карточкой Варелы все просто, а вот в первом эпизоде надо было думать.

Хотя не только из-за этого его работой недовольны многие специалисты. Ничего преступного, но судья такого класса должен работать спокойнее. Глядишь, и дерби не получилось таким односторонним после перерыва. Хотя важно уточнить – оба мяча «Спартак» забил в равных составах, это не разговор о победителе, положительный результат Ваноли заслужил, как и его оборона. Арбитры и футболисты явно на взводе – выдали 4 красных в четырех первых матчах тура.