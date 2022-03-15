Символическая сборная 21-го тура: вечный герой Языджи, ловкие Сперцян и Захарян

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вчера, 16:54

Создатели голевых атак и звезды важных футбольных матчей.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – мастер пенальти

Песьяков неплохо смотрелся, но пропустил гол от Кварацхелии. А вот голкипер «Химок» держится до конца, хотя его команда легко могла потерять мотивацию, наперед поняв, что прямой вылет не грозит – скорее всего, РПЛ ждет расширение. Илья Лантратов давно заслужил внимание других, более сильных клубов лиги, а пока остановил «Сочи» и конкретно Юсупова. Голкипер отразил 4 из 9 пенальти в этом сезоне, местный Щесны.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Товарища Фернандеса критиковали, и критиковали не зря. Но Марио выделяет мастерство и класс. Даже с учетом, что до середины марта не забивал и ни один его пас не оказался голевым, в добавленное время матча против «Локомотива» именно его проворство спасло «армейцев» от обидной ничьей. Голкипер Худяков делал все, чтобы 6 из 7 ударов до этого не сработали, но финальная попытка Фернандеса принесла Березуцким успех.

Матео Барач («Крылья Советов»)

В «Сочи» решили, что обойдутся без Барача, и теперь Матео «делает маме нервы». Вернее, папе, ведь «Зенит» — «старший брат» сочинского клуба, претендует на защиту титула, а на выходных потерял два очка в добавленное время, когда Барач пошел в центр атаки и воспользовался шикарным навесом юного Пиняева в компенсированное арбитром время. В защите команда Семака весь сезон играет плохо, не справились с огромным хорватом.

Виктор Мелехин («Ростов») – юниор тура

Матч в Казани получился странноватым. Спич Слуцкого после игры с большим количеством непечатных выражений о судье Мешкове вы, вероятно, или видели, или читали расшифровку. Но если отвлечься от эмоций, то есть надежная игра 18-летнего парня. Мелехина можно похвалить за шикарную игру на втором этаже, пять отборов и четыре выноса от ворот.

Данил Круговой («Зенит») – стабильность месяца

А ведь без богатырского удара Кругового на 86-й минуте матча «Зенит» вообще мог уступить в Самаре после последовавшего дальше гола Барача! Но Даниил снова сумел отличиться, показал, насколько хорошо у него поставлен удар. Круговой сместился в центр, его не накрыли – зря «Крылья Советов» так прижались к собственным воротам. Зато «Зенит» не увез домой «баранку». Левый латераль забил во втором матче подряд.

Полузащитники

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Сделал работу вместо Соу и Комличенко. Они в ворота Дюпина не забили, а вот Полоз огорчил бывший клуб и голкипера, который славится умением спасать. Решающий удар на счету защитника самого «Рубина» — Бегич случайно срезал мяч в собственные ворота, но до этого именно Полоз обеспечил «Ростову» преимущество и разогнал парочку крутых атак. Заодно показал голевое чутье в решающем эпизоде.

Даниил Фомин («Динамо»)

Хавбек, как и приучил, реализовал приговор после фола на Захаряне. До этого у Фомина был шикарный момент, чтобы отличиться с игры – не сообразил, что находится в шикарной позиции, пробил слишком слабо, голкипер справился. Также Даниил прицеливался издали, отдавал умные передачи. Располагался высоко, хавбеки «Арсенала» его не остановили. У «Динамо» командная победа, классический для них аритмичный матч, но Фомина можно выделить.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – хитрец тура

Оставим тему судейства для антисборной, а здесь говорим о футбольных подвигах конкретных людей. Сперцян забил «Спартаку» со штрафного, а затем заработал и реализовал победное пенальти в ворота «Спартака». 21-летний атакующий хавбек сумел перекрыть попытки «красно-белых» взять числом ударов и подходов. У «Краснодара» без легионеров нет привычного темпа, но они следовали общим канонам – держали мяч, когда могли, и Сперцян своей настырностью обеспечил результат.

Арсен Захарян («Динамо») – эффективность недели

Получил полумомент – забил важный победный мяч после неудачной скидки соперника. Как не раз с Арсеном случалось, не был самым активным и заметным в поединке против «Арсенала» в Туле. Его команда завершила первый тайм со счетом 1:1, но гол после выхода из раздевалки обеспечил гостям нужный задел. Захарян забил единственным своим ударом в створ, а затем еще и пенальти для напарника заработал.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА ) – обводки тура

Классный игрок, который прекрасно двигается между линиями. В случае с Карраскалем проблема в «сроке годности» его личной мотивации – ранее всегда играл отрезками. Но если Хорхе продержится на пике формы долго, то увидим новые удары, обводки в больших количествах и умные передачи. ЦСКА против «Локомотива» был убедительнее, и счет по точным ударам – 2:8, об этом напоминает. Трижды в деле был именно Карраскаль.

Форвард

Юсуф Языджи ( ЦСКА ) – вечный герой

Смолову гол подарил Новосельцев, а во многих других поединках номинальные нападающие вообще молчали и остались без точных ударов по чужим воротам. Зато Языджи, который снова вышел в роли «ложной девятки», сумел забить важный первый мяч в дерби с «Локомотивом», а еще создал сразу пять моментов для напарников. Да и в конце именно классная подача Языджи с угла поля привела к победному голу.

Главный тренер

Александр Сторожук («Краснодар»)

Неизвестный широкой публике тренер получил шанс всей жизни, но врагу не пожелаешь работать в команде, которая потеряла фундамент. Ключевые легионеры «Краснодара» покинули клуб, и хотя понятно, что такой крах надежд на светлое будущее приводит к единению людей в клубе, Сторожук тоже постарался, чтобы «Краснодар» сохранил лицо, потеряв добрую часть игроков основы.