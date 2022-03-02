Символическая сборная 19-го тура: крутые новички ЦСКА, великолепные Клаудиньо и Шиманьски

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сегодня, 10:20

Герои шести важных матчей.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – капитан тура

Победившие голкиперы чувствовали себя по-разному. У Адамова не было работы, по воротам «Сочи» нанесли один точный удар. Как и у Шунина, тоже лишь один выстрел за полтора часа против «Химок». А вот Акинфеев отразил три попытки «Спартака», причем выход Зобнина запомнился многим и мог стать переломным в дерби. Игорь Владимирович выручил свою команду в решающий момент, как обычно. Вот поэтому ЦСКА и пропустил в этом сезоне меньше всех, а их голкипер – среди лучших игроков сезона.

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

У одних правых латералей не было работы ни в защите, ни в атаке, настолько легко их команда побеждала. Другие, как Сутормин, позволяли себе невероятный процент брака, хотя с давлением у «точки» Алексей справился и реализовал пенальти. Методом исключения выходим на Заику, Кирилл играл аккуратно, не позволил опасным братьям Кангва разгуляться у ворот Адамова через его фланг. Заика дорос до стабильного игрока одного из ведущих клубов РПЛ .

Яка Бийол ( ЦСКА )

Фукс пока себя не показал на дистанции, у Дивеева была работа, но и ошибки были. Впрочем, Бийола тоже можно упрекнуть – несколько раз линия защиты ЦСКА неправильно реагировала, создавая искусственный офсайд, а именно он отвечал на высоту прессинга. Но если дополнить знания об игре Бийола знаниями о точности передач – 92 %, вспомнить о перехватах, выносах мяча и победах на втором этаже, то именно хавбека, который перешел в центр защиты, можно выделить.

Родригао («Сочи») – активность тура

Команда Федотова не пропустила меньше всех, но команда умеет играть в обороне. Ангбан сделал свое дело в созидании, а вот Родригао отвечал за линию обороны – спас от гола, 8 раз выносил мяч от ворот, прекрасно чувствовал линию офсайда, поэтому Марков и остался без ударов, как и вышедший вместо него Деспотович.

Ибрахимхалил Юлдошев («Нижний Новгород») – замена недели

Узбек вышел вместо правого латераля Козлова уже на восемнадцатой минуте матча, ушел на левый фланг, сыграл высоко и очень продуктивно. Юлдошев заработал удаление для Колесниченко, создал два опасных момента, активно работал в отборе, перехватывал мячи. Ибрахимхалила признали лучшим футболистом матча, в котором единственный гол был забит с пенальти, но уже без его участия. А весь матч развернуло первое из двух удалений, и его заработал Юлдошев.

Полузащитники

Себастьян Шиманьски («Динамо») – стабильность сезона

Один из героев сезона не изменил своим принципам за зиму. Отпраздновал гол, став на колени и соединив руки в молитвенном жесте – догадываемся, на что поляк намекал. А вот у чужих ворот никаких намеков, только голы и ассисты. Шиманьски заработал красную карточку для Дагерстола, забил гол. Теперь у него 13 баллов по «гол плюс пас», и очень важно, чтобы «Динамо» удалось сохранить такого футболиста в будущем.

Викторьен Ангбан («Сочи»)

В прошлом году все ждали, когда же еще один легионер от специалистов находить сильных игроков за малые деньги заиграет? Ивуариец долго запрягал, но против тульского «Арсенала» именно его гол стал первым и в итоге победным. Юсупов дополнил усилия коллеги, но Ангбан был в центре внимания. Заработал пенальти, пасовал с браком в 8 %, создал 3 момента, хорошо играл на втором этаже – Викторьен всюду себя показал.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА ) – дерзость недели

Дерзкий дебютант «армейцев» стал героем матча, в котором формально голы создавали другие. Но колумбиец сыграл в центре полузащиты, хотя это не его родная позиция. Успевал вступать в борьбу, разгонять атаки, выделялся дриблингом. Карраскаль взвинчивал темп, его финты сбивали с толку, пару раз пристреливался к воротам. Если продолжит в том же духе, будет одним из лидеров команды.

Клаудиньо («Зенит»)

Герой красивого поединка Семака против Слуцкого. Клаудиньо отдал голевой пас на Юри Альберто (бразильский дебютант был заметным, но слегка расточительным у чужих ворот), затем заработал пенальти для Сутормина, а в концовке направил атаку с завершением от Сергеева в нужное русло. Клаудиньо вел игру своей команды, сам не забил, но семь раз создал атаки с ударами, что впечатляет. Юркий футболист выручил «Зенит» в сложный момент.

Форварды

Виталий Лисакович («Рубин») – молния недели

Интрига в Санкт-Петербурге вернулась благодаря классической игре Лисаковича на передовой. Виталий опережал опекунов, искал свободные зоны рядом с защитниками Семака и четко бил по воротам, ведь реализовал два выхода из двух. Белорус пришел в команду, которая нуждалась в результативном форварде, и дебют удался, невзирая на победу «Зенита» в концовке.

Юсуф Языджи ( ЦСКА ) – дебютант тура

Березуцкий выбрал схему «3-5-2», и хотя акцентировано сыграть на Заболотного у четырех новичков не получилось – у Антона ни одного удара по чужим воротам, активность «свободного художника» Языджи привела к успеху. Он красивым обводящим ударом открыл счет голам со штрафного, а затем сделал все, чтобы и другие атаки на ворота Селихова оказались опасными. Языджи не хватило физически на весь матч, но свой значительный вклад в победу сделал.

Главный тренер

Алексей Березуцкий ( ЦСКА )