Символическая сборная 20-го тура: спаситель Языджи, диспетчер Бакаев и надёжный Сафонов

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сегодня, 10:54

Резюмируем яркий тур и суммируем подвиги.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – стена тура

«Краснодару» без легионеров и лидеров было туго, но во втором тайме нашлись герои в атаке, а за безопасность на протяжении всего матча отвечал Мотя. Сафонов отразил пять ударов, и хотя один из трех точных выстрелов Бикфалви принес «Уралу» надежду, самый главный удар в исполнении Эрика голкипер сборной отразил. Спас «Краснодар» от еще одной обидной ничьей в матче, где ребята Шалимова атаковали чаще – 2:6 по точным ударам.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Многие правые латерали сыграли нормально, но мало кто из них может похвастаться решающей голевой передачей в конце матча, которая позволила «Крыльям Советов» избежать домашней неудачи против «Арсенала». Также на счету Гленна попадание в каркас ворот, предельно аккуратная игра – 92 % точных передач, и активность в отборе. Бейл был важным и заметным для своей команды.

Дмитрий Баринов («Локомотив») – либеро недели

«Химки» забили два мяча и еще дважды заставляли юного Худякова спасать. Мампасси чаще совершал явные ошибки, а вот Баринов пытался и защиту организовать, и в атаке выручил «Локомотив». Дмитрий сделал сразу две голевые передачи, без которых фаворит легко мог проиграть одному из аутсайдеров. Зря Баринов не отобрал мяч у Жемалетдинова перед пенальти – мог к двум ассистам добавить гол.

Самуэль Жиго («Спартак») – спокойствие тура

Впечатляет, что у мощной атаки «Динамо», где есть и основная четверка созидателей при поддержке Фомина, и хорошие запасные, был всего один точный удар за весь поединок, но и тот издали и прямо в руки Селихову. В кои-то веки оборона «Спартака» сыграла без ошибок. Ваноли нашел повод заменить Кофрие на Литвинова, но Жиго с 5 выносами мяча и 4 перехватами менять не нужно было. Идеальная игра центрального защитника.

Данил Круговой («Зенит») – старания недели

Молодой левый защитник при поддержке Сантоса развил наступление петербуржцев по левому краю. Благодаря активности Кругового команда получила преимущество, смогла спокойно развивать атаки и дожала «Уфу». Более того, Данил забил сам – мгновенно сориентировался после суматохи и красивым дальним ударом пробил Беленова. Этот вратарь умеет упрямо спасать «Уфу», но такие удары не берутся.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак») – передачи тура

Половину из своих пасов Бакаев отдал вблизи ворот Шунина. Зелимхан заслужил на тренировках и сборах право появляться в основе, которым теперь пользуется. Без него и без схемы «3-4-3» команда работает хуже. Бакаев радует Ваноли, отдал голевой пас на Промеса, и если физически не будет сбоев, принесет весной немало пользы. Сейчас легионеры будут решать, уйти или остаться, и Ларссон вполне может разорвать контракт со «Спартаком».

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Опытный эквадорец продолжает тащить «Сочи» к призовому месту. На матч в Ростов-на-Дону команда Федотова добиралась на поезде, и ее немножко «укачало». Нобоа забил победный мяч с пенальти лишь в добавленное арбитром время, хотя именно он выделялся по ходу всего поединка. «Ростов» старался оживить свою игру и добыть спасительные очки, но Нобоа с напарниками ему не позволили.

Юсуф Языджи ( ЦСКА ) – стабильность старта

Подошел «армейцам», словно пару лет в команде. Турецкий атакующий вписался сразу, поскольку схема принимает его давно известные минусы – Языджи не будет пахать за всех, как и Дзагоев, и может выпадать на отрезках, как делал Влашич. Но Алан и Никола создавали моменты, вот и Языджи этим занялся. Нельзя сказать, что в роли центрального форварда он сыграл идеально, но при этом именно турок на последних секундах добавленного времени принес ЦСКА три очка.

Квинси Промес («Спартак») – «голасо» тура

Промес забил невероятный гол в ворота «Динамо» — понял, что подходящий момент, и красиво напомнил о своем классе. Теперь у голландца пять мячей в РПЛ , он лучший снайпер не очень результативного «Спартака». Важно отметить, что в дерби у «красно-белых» было всего два удара в створ, то есть Промес и Николсон подняли планку реализации до ста процентов. Да и в целом опыт Квинси помог в важной игре.

Форварды

Виталий Лисакович («Рубин») – молния старта

Белорус сделал все, чтобы «Зениту» было веселее играть против казанцев в прошлом туре. А теперь на счету Виталия камбэк против «Ахмата». В Грозном хозяева открыли счет после красивого удара Уткина со штрафного, на что Лисакович ответил своим мячом после паса Кварацхелии, а затем Андерс Дрейер в добавленное время после паса того же Виталия воспользовался ошибкой защиты и чужого вратаря.

Дидье Зе («Химки») – дубль тура

В матче «Локомотива» и «Химок» лучше играли атакующие линии. Керк, Изидор и Кухта были хороши у «железнодорожников» — хотя еще посмотрим, не выпишут ли команде техническое поражение из-за участия дисквалифицированного чеха, и от такого исхода будут спасаться благодаря юридическим уловкам. А вот хулиганистый Зе себя показал сразу – дубль в ворота «Локомотива» выделил форварда в этом туре.

Главный тренер

Паоло Ваноли («Спартак»)

Даже немного удивило, насколько Шварц оказался неготовым к понятным, но грамотным ходам «Спартака» и его тренерского штаба. Чистая победа Ваноли, невзирая на спорную первую карточку для Варелы, которая стала не последней. Но Шварцу стоило внимательнее смотреть матч соперника против «Кубани», который рассказывал об идеях Ваноли больше, чем игра с ЦСКА .

«Динамо» решило сыграть от себя и без новых фокусов, но соседи его остановили, а свои атаки разыграли идеально. Ваноли сделал все, чтобы его команда владела мячом и минимизировала риски, особенно в первом тайме. Отличная тренерская работа, хотя каждый наставник «Спартака» быстро понимает, что засчитываются только успешные серии, в одном отдельно взятом матче его команда может выделиться. С другой стороны, такой спокойной и уверенной игры против настолько сильного соперника при Руе Витории, пожалуй, не было никогда.