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Растерянные спартаковцы, разобранные «Химки» и гильдия удаленных. Антисборная 19-го тура РПЛ

сегодня, 15:57
Селихов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Селихов Александр
Селихов Александр
Вратарь
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Для них футбольный год начался неудачно.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Юсуфу Языджи удался классный удар со штрафного, но специалисты отмечают, что Александр Селихов не лучшим образом выстроил стенку: турок сумел обвести заграждение ударом, ему не пришлось перебрасывать, что технически исполнить гораздо сложнее. К удару Зайнутдинова скорее применима формулировка «не выручил», он не был абсолютно не берущимся. Вратарю «Спартака» в дерби не хватило куража, который помог ему отвоевать пост №1 у Максименко осенью.

Защитники

Игорь Смольников («Арсенал»)

Дани Алвес в 38 лет играет в «Барселоне» на позиции правого защитника, а Игорь Смольников в свои 33 в тульском «Арсенале» выглядит настолько преисполнившимся, что почти не пытается играть в футбол. Если вы посмотрите на статистику защитника, то там сплошные нули: никаких перехватов, отборов, заблокированных ударов или передач. А если смотрели матч, то наверняка обратили внимание, как Игорь охранял пустое место, пока воротам его команды угрожали.

Бруно Вианна («Химки»)

«Химки» безобразно оборонялись против «Динамо». Да и чего еще ждать от обороны, собранной буквально на коленках в последние пару недель? Еще и тренер у команды сменился. Здесь мог быть и Захар Волков, но на счету бразильца Вианны самая нелепая ошибка в матче: вроде бы уже контролировал мяч, но зевнул и позволил Тюкавину обокрасть себя и выполнить голевую передачу на Шиманьски.

Георгий Джикия («Спартак»)

Не был лидером обороны в матче с ЦСКА. Георгий почти не вступал в единоборства, редко подключался к атакам и выглядел совершенно потерянным. Молодой Литвинов в симметричной позиции взвалил на себя гораздо больше игровых обязательств, в то время как Джикия играл словно через силу. Многих удивила замена капитана в концовке, но Ваноли принял по-футбольному логичное решение. Если важный игрок действует из рук вон плохо, тренер может не замечать этого в конкретном матче из уважения или дать понять, что статусы для него не важны. Ваноли послал Джикии отчетливый сигнал: будешь играть так же — окажешься на скамейке.

Лео Гогличидзе («Урал»)

На эту позицию было два более или менее равнозначных претендента: Гогличидзе и Ломовицкий. Оба привезли по пенальти, оба крайне сомнительно оборонялись. Лео еще и красную карточку получил, да и единственный гол в ворота «Урала» стал следствием его неосторожных действий. Пожалуй, здесь отрицательный вклад в результат выше.

Полузащитники

Анван Лоуренс («Химки»)

Два полузащитника «Химок» были удалены прямыми красными карточками, и если роковой фол Дагерстола еще можно при желании посчитать случайным, то Анван Лоуренс использовал прямую ногу и шипы в качестве оружия, наплевав на банальную игровую дисциплину и здоровье оппонента. До получения красной карточки провел на поле 22 минуты, а дисквалификация должна составить больше одного матча.

Леон Мусаев («Рубин»)

Воспитанник «Зенита» провел неплохой матч по качеству против родного клуба, но двумя одинаковыми срывами атак в центре поля фактически лишил «Рубин» положительного результата. Казанцы пропустили два мяча, сумели отыграться и были на подъеме, когда Мусаев при счете 2:2 получил вторую желтую карточку. В меньшинстве команда Слуцкого пропустила третий мяч и проиграла.

Наиль Умяров («Спартак»)

У Мартинса был большой объем работы, хотя новичок сочетал удачные действия с оплошностями. Зобнин участвовал в комбинациях и мог забить гол. Умяров иногда был неплох на мяче, но ходил по грани красной карточки и не был эффективен в качестве волнореза. Ваноли поставил Наиля на позицию опорного полузащитника, хочет сделать из российского полузащитника нового Фернандо, но Умяров пока не готов к такому объему обязанностей, что и доказал матч с ЦСКА. Одна из главных загадок дерби: почему итальянский тренерский штаб не заменил Наиля по ходу второго тайма?

Павел Мамаев («Химки»)

Мамаев вышел в стартовом составе «Химок» и испытывал терпение Сергею Юрана до перерыва. Низкая вовлеченность в игру, 10 точных передач за тайм и нежелание участвовать в оборонительной работе привели к замене Мамаева уже по итогам первых 45 минут. С такой игрой Павел не помощник «Химкам» в борьбе за выживание.

Нападающие

Евгений Марков («Арсенал»)

Недавно Ромелу Лукаку установил антирекорд АПЛ, коснувшись мяча только 7 раз в игре против «Кристал Пэлас». На фоне бельгийского форварда Марков не так уж и плох: у него 17 касаний в матче против «Сочи». Зато по всем остальным компонентам нули: ни разу не пробил по воротам, пасовал только назад и поперек, терял мячи и срывал атаки «Арсенала». Не то, чего ждут от центрфорварда.

Шамар Николсон («Спартак»)

Не порадовали в дерби и спартаковские нападающие. Но если Соболев был активен, но неэффективен, чередовал удачные действия со странными решениями, то Шамар Николсон только ослабил «Спартак» своим выходом на замену. Открывался невпопад, нелепо махнул мимо мяча в голевом моменте. В общем, сходу не показался форвардом, на которого стоило променять Эсекеля Понсе.

Тренер

Сергей Юран («Химки»)

«Спартак» не был безнадежен в дерби, хотя команда пока довольно сырая. Против ЦСКА подвели индивидуальные ошибки и реализация, ведь хорошие атаки были. А вот «Химки» в матче с «Динамо» выглядели полностью разобранными: команда без понятных идей и игровой дисциплины. Впрочем, это вполне в рамках ожиданий: обновили полсостава зимой и сменили тренера за пару дней до рестарта РПЛ. Сохранить прописку в элите будет нелегко.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:36
А как в этой сборной оказался Юран? Он всего пару дней был у руля и как то даже не корректно его включать в антисборную.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:31
Вратари Спартака решили, что если в первую сборную их не берут, то хоть в антисборной им равных не будет.
makkie
makkie
сегодня в 17:25
Я бы еще инертного Мозеса отметил.
Вроде бегал, а пользы и обострений от него почти не было. Не считая выкатывания мяча Промесу больше полезных действий от Мозеса в дерби не последовало. Это очень плохо. Один из лидеров атаки, а играет спустя рукава...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:41
Спасибо за статью... Спартака, казалось, решена вратарская проблема с возвращением Селихова.... НО дерби оставило вопросы.... голкипер явно был далек от лучшей формы (нельзя сказать, что голы – прямая вина Селихова, но это не те моменты, когда нельзя выручать....)... особенно в случае с ударом Зайнутдинова.... так что есть вопросы к голкиперу не только по конкретно вратарской работе, но и точности передач (всего 11 точных пасов из 17 и это явно не гроссмейстерский показатель.... причем Селихов ошибался не только в длинных забросах....).... Свинов и Максименко после такого выступления Александра получают шансы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:23
Четыре СпаМовца многовато.))))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:13
Пожалуй, Зобнин более достоин места, чем Умяроа
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:09
Всё норм со Спартаком,просто ещё не втянулись!
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