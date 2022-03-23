У бывшего болбоя «Ливерпуля» 21 гол в 18 матчах юношеской АПЛ. Именно он помог отыграться против «Барселоны»

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вчера, 13:07

Увлекательные истории о парнях, подающих мячи.

Толстяку из «Челси» нашли помощников

Никаких академий у клубов 19 века не было, чтобы вокруг поля расположить мальчишек, которые подавали мячи. Вернее, сначала был один мяч, поэтому каждый его выход за пределы поля заставлял за ним бегать, иногда даже далеко. По легенде практику введения помощников из числа детей, которые смотрят матчи, популяризировал легендарный голкипер «Шеффилд Юнайтед» и бесхозного сейчас «Челси» мистер Уильям Фулк. Выдающиеся габариты – весил свыше 150 килограммов, делали его самым заметным в составе.

Но с таким весом вратарь не желал бегать за мячом, который часто оказывался за пределами поля. Выбрали двух детей, которые подавали ему мячи. Заодно запугивали соперников, ведь на фоне мальчишек Фулк казался непроходимой преградой для нападающих. Причем учтите времена – начало 20 века. Напомним, что сэр Артур Конан Дойл неиронично верил в духов и спиритизм. Не стоит оценивать суеверность и пугливость людей столетней давности с новыми временами. 193-сантиметрового Фулка боялись соперники, о нем слагали легенды. Затем практика ставить мальчишек на бровку оказалась «заразной», болбои появились у всех.

Встреча крутых чемпионов мира в Неаполе

Фабио Каннаваро родился в Неаполе, поэтому не удивительно, что его любимым клубом стал «Наполи». И когда в команде оказался Марадона, то будущий чемпион мира загорелся желанием превзойти своего отца Паскуале, который играл в футбол лишь на любительском уровне, а работал клерком в банке. Фабио, невзирая на небольшой рост, мечтал стать защитником. Его разглядели скауты «Наполи» и пригласили в школу клуба. Парень часто подавал мячи на матчах, поэтому Марадону и Феррару, коих выделял из того состава, встречал частенько.

Сначала в Каннаваро видели центрального полузащитника в стиле Марко Тарделли из «Ювентуса», но позже перешел в защиту. Фабио по легенде встретился с Марадоной в школе, когда Диего посетил его учебное заведение. Якобы плеймейкер узнал Каннаваро и даже немножко поиграли в мяч. Не факт, что это правда. А вот другая история реальная: спустя пару лет на тренировке Фабио запретили грубо играть против Диего, но аргентинец разрешил серьезную опеку. В награду за крутую игру Фабио получил бутсы Марадоны. Каннаваро даже праздновал Скуддетто 1987 года вместе с командой, будучи болбоем. Он есть на исторических фото рядом с Диего.

Провокатор Азара построил успешный бизнес

Конечно же, не все парни, которые учатся в футбольных школах грандов, становятся известными игроками. Например, многие помнят, как Эден Азар сорвался на болбоя в игре против «Суонси» в 2013 году. На 79-й минуте матча семнадцатилетний Чарли Морган затягивал время, Азар попытался вырвать у подростка мяч, а потом еще и выбить его из-под парня. Не будем врать, Чарли оказался провокатором – приукрасил физическую боль после агрессии бельгийца. Но бить детей, пусть даже почти что взрослых – последнее дело.

После матча Чарли оказался в раздевалке «Челси» и помирился с Азаром. Оба поступили неразумно, ведь парень явно гордился тем, как симулировал и затягивал время. Поэтому Эдену выписали всего три матча дисквалификации, а не больше. В итоге Чарли Морган не стал футболистом, не хватало таланта сынишке босса «Суонси». Зато на папины деньги открыл компанию по продаже элитной водки. Золотые бутылки, реклама через Флойда Мейвезера – пойло для богатых. Во время пандемии Чарли сильно разбогател, объемы продаж выросли в тысячи раз.

Ужин с командой в награду за помощь Моуриньо

Жозе, конечно, непростой дядька. Но вот его отношение к детям всегда было достойным. Моуриньо убежал с празднования победы в Лиге чемпионов с «Порту», поскольку накануне его семье угрожали расправой. До сих пор, хотя сын и дочь взрослые, у Жозе невероятно теплые отношения с наследниками. А юному форварду «Ромы» Феликсу Афена-Гьяну португалец подарил кроссовки за 800 евро после дубля в первом составе. Моуриньо всегда ладил с детьми и подростками.

А когда болбой Каллум Хайнс быстро подал мяч с бровки в игре «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса», что помогло «шпорам» победить в итоге, то Жозе выделил его по ходу игры. После матча парень из школы клуба оказался на командном ужине. Классная история, ведь Хайнс может вырасти в профессионала. Например, Суарес знает Де Лигта со времен «Аякса» — Матийс подавал ему мячи. И Это’О праздновал хет-трик в составе «Челси» против «Манчестер Юнайтед» с 13-летним Хадсоном-Одои, который был болбоем за воротами на той игре и жутко обрадовался вниманию.

Окли Каноннье хочет стать звездой «Ливерпуля»

Возможно, угловой в матче «Ливерпуля» и «Барселоны» — самый знаменитый корнер в истории футбола. И Александер-Арнольд никогда бы не смог вовремя отправить мяч к Ориги без реакции парня за воротами. Трент получил мяч на нужную точку сразу же. Успел изобразить, что уходит в сторону, а затем резко подал угловой, поскольку Окли Каннонье отправил ему запасной мяч и подарил эти драгоценные секунды. Конечно, на месте мальчишки мог оказаться любой другой, но у этой истории есть продолжение.

Окли сейчас семнадцать лет, но на его счету уже 21 гол в 18 играх юношеской АПЛ в составе восемнадцатилетних. Также играл в аналоге Лиги чемпионов для молодых игроков – на прошлой неделе «Ливерпуль» вылетел от «Ювентуса» в четвертьфинале. Каноннье получает практику, в прошлом году подписал первый профессиональный контракт. «Красные» довольны парнем, которые раньше выступал за академию «Лидса». Окли в этом году тренировался с основным составом, а Клопп на занятии специально подошел к нему и поблагодарил за тот поданный мяч.

Каноннье – центральный нападающий, поэтому не удивляет, что во всех интервью говорит о желании из бывшего болбоя вырасти в профессионального футболиста «Ливерпуля». Кто знает, может, станет звездой футбола, как Каннаваро? Сначала Фабио подавал мячи блистательному и несчастному Марадоне, а позже выиграл на мундиале и получил «Золотой мяч».