Самая невезучая звезда мирового футбола. Из наград Кейну достанется лишь рекорд Руни

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вчера, 23:46

Харри – символ того, что не всегда усилия окупаются.

Начнем с хороших новостей. Скоро у сборной Англии будет новый лучший снайпер в истории. Харри забил 49-й мяч, сравнялся с сэром Бобби Чарльтоном. До этого дня на вершине были два бывших футболиста «Манчестер Юнайтед». Выше всех держится Уэйн Руни, на его счету 53 мяча в 120 матчах. Чарльтон тоже провел 106 поединков, причем его оправдывает позиция, ведь Бобби иногда играл в полузащите, иногда в атаке.

Кейн до этого дня соседствовал на третьем месте с Гари Линекером, еще одним выдающимся снайпером с прошлым в «Тоттенхэме». Вот только популярному ведущему больше везло на трофеи – выигрывал их с «Эвертоном», «Барселоной» и «шпорами». Пускай не чемпионские звания, но лучший снайпер высшей английской лиги в конце восьмидесятых успел отпраздновать парочку кубков и драгоценных медалей, не обделен судьбой.

А Кейну остаются личные рекорды. В этом году должен побить достижение Руни. Причем потратил на 49 голов всего 68 матчей. Получается, что только Вив Вудворд, игравший в футбол в начале 20-го века, Нэт Лофтхаус из пятидесятых и легендарный чемпион мира Джимми Гривз – еще один бывший форвард «шпор» и великий футбольный алкоголик, превосходят Харри по соотношению голов за игру. Но показатель в 0.72 мяча за матч для двадцать первого века роскошный.

Даже у Месси и Роналду средние показатели в сборных скромнее. Также нельзя обойти вниманием тот факт, что Кейн сохраняет шансы на звание лучшего снайпера АПЛ в ее истории. Сейчас у него 178 мячей, и это чистое пятое место. Оторвался от Лэмпарда, приблизился к рекорду Серхио Агуэро, самого результативного иностранца в новейшей истории чемпионата Англии. Выше только Энди Коул (187 голов), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

До Алана еще далеко, но учтите, что бывший форвард «Ньюкасла» имел в распоряжении 441 поединок, а Кейн сыграл лишь 273 матча. У него еще будет время для рекорда. Летом форварду исполнится 29 лет, а Роналду забивает в АПЛ в 37, и даже призы получает.

Более десяти лет в футболе – ни одного титула

Кейн давно заслужил уважение специалистов, ведь доказал умение играть на острие атаки и в дуэте. Он не раз смещался на левый фланг, учился быть частью команды. И самое главное – остается очень эффективным снайпером. Против Швейцарии в спарринге добавил еще один точный удар за сборную. И в «Тоттенхэме» Харри играет заметно с юности, ведь пухлого мальчика не взяли в школу «канониров».

Были аренды в четыре разных клуба, а ирония в том, что если бы Кейн перешел в «Лестер» в 2013-м, то сумел выиграть парочку трофеев вместо Джейми Варди. А так остается игроком без единого кубка. Конечно, в большом футболе такие истории случались. Тот же Ханданович провел почти восемьсот матчей за карьеру, пока «Интер» не подарил ветерану из Словении первый в карьере трофей – Скудетто.

Дефо, Пайет, Наингголан и Кейн тоже в печальной компании. Джермейн лишь в самом конце карьеры оказался в «Рейнджерс» и при помощи тренера Джеррарда выиграл трофей – стал чемпионом Шотландии. Дефо до этого вручали «утешительную» медаль победителя Кубка Лиги 2008 как раз в составе «Тоттенхэма», но прав на нее у форварда не было. Кейн в тот год только-только ждал выпуска из академии «шпор», поэтому даже пустяковый трофей, который «Манчестер Сити» покорял много лет подряд, с нападающим разминулся.

Очень жаль, что Кейн не сумел покинуть «Тоттенхэм»

Ничего личного, только мысли об интересах футболиста. Кейн заслужил уход из состава «шпор» куда раньше. Возможно, сразу же после проигранного командой финала Лиги чемпионов. Там был пик команды Почеттино. «Ливерпуль» обыграть не сумели, значит, надо было прощаться с Кейном. Харри мог попасть в клуб, вроде «Манчестер Сити». Прошлым летом Гвардиола сделал все, чтобы англичанин усилил состав его команды. Но Даниэл Леви не случайно похож на героев фильмов Гая Ричи.

Известный менеджер с непонятными связями сделал все, чтобы Кейн остался. Харри был раздосадован и даже провалил часть сезона в АПЛ . Теперь активно наверстывает упущенное. Собрал 12 голов в 28 турах, а еще 5 ассистов. Не лишнее напоминание, что одними финальными ударами в атаках действия форварда не ограничиваются. Знаем куда менее сильных футболистов, обласканных трофеями, а Кейну фатально не везет.

Даже несчастную Лигу Конференций, где в полуфинале может оказаться ПАОК , команда Конте не выиграет, вылетели заранее. Причем теперь Кейн, скорее всего, потерял билет к чемпионской борьбе и в АПЛ , «Манчестер Сити» явно намерен заполучить Эрлинга Холанда. «Барселона» теперь пытается заманить Левандовски, которому надоело в Мюнхене, а вот юный норвежец ведет переговоры с бывшим клубом отца. Кейн остается у разбитого корыта.

Зато с капитанской повязкой в сборной Англии. Вот только талантливость новых поколений подопечных Саутгейта не значит, что британцы с Харри во главе выиграют чемпионат мира в Катаре. Вице-чемпионы Европы будут в числе фаворитов, но и сборная, и клуб Кейна славятся своим умением проиграть в неподходящий момент. У «Трех Львов» ведь был шанс сыграть против Франции четыре года назад, но уступили хорватам. Дальше было домашнее поражение в серии пенальти от Италии, которая знатно подвела фанатов против Северной Македонии.

Англия в этом плане ничем не лучше. И поскольку стоимость контракта Кейна по-прежнему большая – хватило ума подписать соглашение до 2024-го года, а «Манчестер Сити» отвалился из числа потенциальных покупателей, то играть Харри за «Тоттенхэм» еще много лет. Фанаты клуба будут довольны. А вот сам форвард порой сожалеет, что снайпер с таким арсеналом и результативностью не оказался на месте Левандовски, который и в Дортмунде, и в Мюнхене нахватал трофеев.

Кейну с клубами так сильно не везло. До определенного момента его лондонский патриотизм вызывал восхищение, но теперь все превратилось в фарс. Даже некоторые фанаты «шпор» желают, чтобы Харри выиграл в другом клубе первый трофей в карьере, ведь давно заслужил.