«Паразит» тащит Уэльс на ЧМ-2022. Бэйл прозябает в «Реале», но блистает на международной арене

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вчера, 15:25

Удивительный парень.

Дубль Гарета Бэйла приблизил сборную Уэльса к ЧМ -2022

Сборные Австрии и Уэльса сошлись в одном из стыковых полуфиналов европейской квалификации. С капитанскими повязками команды вывели на поле футболисты мадридского «Реала», Гарет Бэйл и Давид Алаба. Они тепло поприветствовали друг друга перед игрой, а после матча по-дружески обнялись и пообщались. Бэйл нашел слова ободрения для одноклубника, которые Алаба принял спокойно и благородно. Таков футбольный ритуал.

За те девять месяцев, что Давид Алаба играет в Мадриде, он стал свидетелем только одного гола Гарета Бэйла за «Реал» — в ворота «Леванте» 22-го августа. Став соперником Бэйла на один матч, Алаба вживую увидел два роскошных гола валлийца, который забил изумительным ударом со штрафного и классно пробил с разворота в дальний угол.

Сомневаюсь, что Давид был настолько наивен, чтобы недооценивать Гарета перед игрой, но победный дубль одноклубника наверняка впечатлил и его, ведь на протяжении девяти месяцев Алаба своими глазами видел проблемы, которые управляют карьерой Бэйла, а также его высочайшее мастерство вкупе с отсутствием мотивации его демонстрировать. В сборной

Гарет всегда предельно мотивирован, и теперь главным образом благодаря ему Уэльс оказался в шаге от первого за 60 с лишним лет попадания в финальную часть чемпионата мира. После матча с Австрией Бэйл почувствовал дискомфорт, поэтому валлийцам даже на руку, что финал стыков против победителя пары Шотландия/Украина состоится в июне. У лидера «драконов» будет время поправить здоровье и соскучиться по футболу.

«Валлийский паразит»

После грандиозного фиаско «Реала» в Эль Класико от журналистов досталось всем причастным — игрокам, тренерскому штабу и чуть ли не массажистам. Понятно, что первым делом пострадали непосредственные участники матча с «Барселоной», но вторая волна принесла критику тех, кто ослабляет «Мадрид» каждый день. Досталось Эдену Азару и Иско, но основной удар пришелся по Гарету Бэйлу, которого журналист Мануэль Дорадо назвал «паразитом», сосущим евро из «Реала»:

Паразит Бэйл приехал из холодной и дождливой Британии, поначалу он демонстрировал усердие и любовь к футболу, но вскоре маски пали, и мы увидели его сущность — он стал сосать из клуба деньги, не давая ничего замен. 350 тысяч евро каждую неделю. В отличие от других представителей своего вида, блох, вшей или постельных клопов, паразит Бэйл не вызывает ни зуда, ни болезней, зато он гадко смеется и подшучивает над хозяином, от которого зависит. Какое счастье, что очень скоро это закончится, как и все напасти.

Бэйл оказался в выигрышном положении, чтобы ответить на выпад испанской прессы, ведь о скандальной статье его спросили после победного дубля в ворота Австрии. Гарет назвал своих критиков «отвратительными» и предположил, что им «должно быть стыдно за самих себя». Забавно, что перед триумфальным выступлением на футбольном поле Бэйл уверял, что не читает критику в свой адрес, потому что считает это пустой тратой времени. Все-таки читает и, возможно, даже черпает там мотивацию.

Уэльс. Гольф. Мадрид.

Вне всяких сомнений, слог и форма, которую выбрал для своего послания Мануэль Дорадо, недопустимы и являются нарушением журналистской, да и социальной этики. Мадридский «Реал» должен отреагировать и потребовать извинений от «Марки», а также от поддавшегося эмоциям писателя и редакторов. Но вместе с тем давайте будем честны: суть передана верно. Гарет Бэйл и его контракт — это бремя, которое «Королевский клуб» вынужден нести, и хорошая новость заключается лишь в том, что осталось недолго.

Бэйл красиво прописался в «Реале» победными голами в финалах Кубка Короля и Лиги чемпионов, провел несколько хороших сезонов, забил больше 100 мячей и стал героем еще одного финала Лиги чемпионов — против «Ливерпуля» в 2018-м, когда оформил победный дубль. Были яркие страницы, есть приятные воспоминания, это не Эден Азар, который сразу стал разочарованием. Бэйл успел принести пользу, но его запомнят на «Сантьяго Бернабеу» сбившимся с пути футболистом.

После подписания нового контракта с «Реалом» осенью 2016-го с годовой зарплатой 18 миллионов евро «чистыми» Бэйл провел только один более или менее достойный сезон. И кто в этом виноват? Да, травмы стали фактором, но проблема еще и в том, что Бэйл самостоятельно отрезал себя от команды. «Реал» отличается кадровой стабильностью, многие футболисты играют в Мадриде десятилетиями.

Бэйл не завязал со спортом, но ему неинтересно быть футболистом каждый день

Сам Бэйл проводит 9-й сезон в Испании. Но за это время он так и не смог или не захотел стать частью команды, на которую партнеры всегда могут рассчитывать. А демонстрация печально известного флага «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке» отразила незрелость Бэйла в отношениях с работодателем, который в представлении Гарета является чуть ли не его идеологическим врагом. Хотя «Реал», Перес, Зидан, Анчелотти и другие люди, которые пытались или пытаются влиять на Бэйла в последние годы, не требуют от него ничего выходящего за рамки контракта.

Сиюминутное просветление в «Тоттенхэме», где валлиец провел прошлый сезон на правах аренды, а также матчи за сборную Уэльса дают понять, что Бэйл не перестал быть спортсменом и не разучился играть в футбол. Это не похоже на кейс Неймара, расплачивающегося за свой бытовой непрофессионализм. Бэйл не стал королем вечеринок, но остыл к футболу, как к профессии. Сменил приоритеты на лету. Но конечно, ему не делает чести, что это произошло по ходу действующего контракта с «Реалом», который превратился для валлийца в опорную базу для подготовки к матчам за сборную Уэльса.