Несчастный, бесполезный и критикуемый. Футбол наблюдает падение суперзвезды

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вчера, 18:53

Увидим ли мы еще когда-нибудь настоящего Неймара?

Неймар должен был сменить Месси и Роналду на престоле

Неймар обрел мировую известность еще до переезда в Европу. Вундеркинда из «Сантоса», клуба Пеле, сравнивали с самим Королем Футбола и осторожно замечали, что Малыш Ней имеет шансы даже превзойти Великого. Не заставила себя ждать схватка топ-клубов Старого Света за «право первого контракта» с бразильским гением, в финале Неймар-баттла, как и ожидалось, сошлись «Реал» и «Барселона», и хотя у мадридцев были давние связи с окружением форварда, каталонцы опередили вечного конкурента в гонке за подписью будущей футбольной звезды.

Неймар оказался на правах ученика в команде чародеев, в первом же сезоне выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов, а в следующих кампаниях наращивал индивидуальную статистику. Самые отчаянные из местных веропреступников даже заикались о том, что Неймар становится более важной персоной для «Барселоны», чем Месси. Поток однотипных мнений о том, что перед нами будущий лучший футболист планеты и обладатель «Золотого мяча», было уже не остановить. Нас убеждали, что Неймар займет футбольный престол, как только два короля устанут соревноваться.

Принц, который так и не стал королем

Важной контрольной отметкой в карьере Неймара стал переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро. Одни говорили, что бразилец погнался за деньгами, а другие настаивали, что сделал важнейший шаг. Вышел из тени Месси, чтобы стать лучшим в мире. Но правда такова, что после перехода в ПСЖ Неймар утвердился в статусе парижского франта с огромной зарплатой и нередко пренебрежительным отношением к работе.

Бесконечные вечеринки и карнавальный образ жизни приводили к проблемам со здоровьем, в свою очередь травмы нередко освобождали Неймара от матчей и тренировок ради загулов. Замкнутый круг. Бразильца по инерции называли лидером ПСЖ , периодически он блистал техникой и мастерством, но быстро перестал быть самым статусным и влиятельным даже в своей команде, не говоря о мировом господстве.

Правда в том, что за последние четыре года Неймар, если оценивать его не по величине таланта, а по эффективности на длительных отрезках (сезоны, годы) не попадал даже в шорт-лист лучших игроков планеты, не говоря о месте во главе этого стола. Среди лучших оставались Месси и Роналду, к ним присоединились Модрич, Левандовски, ван Дейк, Де Брюйне, Салах, Бензема, Канте и Мбаппе. Если вы не персофан бразильца, вряд ли включите его в топ-10 лучших игроков планеты последней пятилетки.

В сезоне 2021/22 Неймар опустился на дно

Летом 2021-го «Пари Сен-Жермен» пригласил Лионеля Месси и удержал в Париже Килиана Мбаппе. Атакующее трио Месси-Неймар-Мбаппе должно было стать лучшим в мире, но не является лучшим даже в чемпионате Франции. Ответственность должна быть персональной, и если мы говорим о Неймаре, то бразилец проводит провальный сезон. Даже банальной статистики достаточно, чтобы это понять: у Неймара 5+5 в 21 матче за ПСЖ .

Ну да, отдал по результативной передаче на Мбаппе в каждом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», но, во-первых, этого оказалось мало для общей победы, во-вторых, редко увидишь Неймара настолько вовлеченным в игру. В феврале бразилец отметил 30-й день рождения, он давно подал все надежды, какие только мог, а вот оправдать удалось лишь часть из них. И то не полностью. Слова Пеле двухлетней давности не оставляют сомнений, что выводы о Неймаре сделаны верные:

Сложно встать на сторону Неймара после того, что он делает помимо футбола. Я поговорил с ним и напомнил ему о его профессионализме. Я пытался ему объяснить, что его талант — дар Бога, но он отвергает его, относясь к футболу так легкомысленно. У меня появились сомнения в истинном классе Неймара. Я говорил с ним на эту тему несколько раз, но так и не смог объяснить. В его жизни и его голове присутствует некоторый беспорядок, из-за этого люди забывают, что он отличный игрок, один из лучших в мире.

Худший период в карьере Неймара

Король Футбола до своего строптивого соотечественника так и не достучался. Неймар тогда не согласился с Пеле, причем ответил легенде не смиренно, а дерзко:

Я уважаю Пеле, но не могу с ним согласиться. Как только перестаешь выигрывать, тебя сразу начинают критиковать. Сегодня каждый любит меня покритиковать, ведь это же Неймар.

Сегодня видим, что карьера Неймара пошла по траектории, свойственной для футболистов такого склада: профессионалы с годами поддерживают уровень, а некоторые даже прибавляют в солидном возрасте (есть примеры Роналду, Левандовски, Модрича), в то время как игроки, привыкшие выезжать на голом таланте, на рубеже 30 лет переживают критический момент. До Неймара по этому пути прошли Гарет Бэйл и Эден Азар, у которых тоже были другие приоритеты.

Точка невозврата пройдена?

Пузырь, в котором заключалось величие Неймара, лопнул в одночасье. Фанаты ПСЖ устали от его выходок и непоследовательности, в результате чего бразилец окончательно раскис. Неймар явно не был готов к столь ожесточенной критике, и эта ситуация очень похожа на точку невозврата, которую форвард уже прошел на «Парк де Пренс». Во Франции пишут, что Неймар не выглядит заинтересованным в работе, появляется на тренировках в непотребном виде и продолжает топить свою репутацию.