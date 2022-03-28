Кавани не зажёг в МЮ, как хотел. Теперь рвётся в Испанию, но есть варианты попроще

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вчера, 08:20

Травмы, травмы, травмы...

Эль Матадор, судя по всему, решил покинуть стан «красных дьяволов». О нежелании 35-летнего уругвайца продлевать контракт с клубом сообщило и продолжает сообщать огромное количество источников. К примеру, Фабрицио Романо:

Стоит уточнить, что Кавани будет сосредоточен на «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Он намерен получить новый опыт в качестве свободного агента в июне, но у него также был шанс уйти в январе, и он решил остаться после откровенного разговора с Рангником. Кавани, как всегда, ведет себя уважительно.

Ожидания переход Эдинсона в стан «Юнайтед» вряд ли оправдал. Две главные причины — тренерский подход и травмы. А тренерский подход, возможно, сложился как раз из-за травм. С момента подписания соглашения с манкунианцами Кавани пропустил 33 матча из-за травм, но сыграл в 56, в которых забил 19 голов и сделал 7 ассистов. И большая их часть пришлась на сезон-20/21, который и можно выделить положительно, хоть и не без нюансов.

По итогу явно не безнадега, но какого-то удовлетворения от карьеры Эдинсона в МЮ болельщики точно не получили. Особенно сейчас, когда на конец марта у Кавани всего 2 гола во всех турнирах за этот сезон. Внятной роли Сульшер ему не предложил, Рангник и при желании не смог бы. Однако валить всю вину на тренеров точно не стоит, та же самая должность Джокера на конец второго тайма или выход в старте на пол игры, которые предоставлял Оле-Гуннар, оставались бы жизнеспособными для Кавани и по сей день, но проблемы со здоровьем сделали свое. В 35 лет Эдинсон не может посоревноваться в «живучести» с тем же 37-летним Роналду, однако это не к возрасту, а как минимум к генетике. Кто-то и в 20 мучается с болячками.

Не добавил мотивации Матадору и нашумевший случай с обвинениями в расизме. В декабре 2020-го Футбольная ассоциация Англии забанила Кавани на 3 матча за слово «negrito» в сториз инстаграма. На уругвайца завели дисциплинарное дело, так как по мнению FA слово это задевает расу. Кавани же настаивал, что «негрито» используется в Южной Америке при выражении симпатии, нежности. Подтвердила это и Национальная академия литературы Уругвая. Однако на футбольных чиновников это не повлияло и отстранение осталось в силе. Каково это, пропускать игры из-за лингвистических полярностей разных стран и народов, Эдинсон узнал, позитива ему это вряд ли прибавило. На фоне участившихся в текущем сезоне травм Рангник все-таки уговорил форварда остаться до лета, но какие теперь варианты для Эди?

Хочет в Ла Лигу

О желании Кавани попробовать себя в Испании сообщил все тот же Романо. Учитывая высокую склонность к травмам вряд ли возможен вариант с топ-3 Примеры, может даже и с топ-5, но представить Эдинсона в условной «Сельте» или «Реале Сосьедад» можно без проблем.

И именно «Сосьедад» накануне появился в трансферных сводках рядом с именем Кавани. Команда из Сан-Себастьяна, скорее всего, летом попрощается с набравшим ход Александером Исаком, а на замену ему якобы подобран как раз Матадор, основная цель которого сейчас — качественно подойти к чемпионату мира. Ранее в сводках появлялась и «Барселона», однако после прихода Хави нынешний Кавани вряд ли рассматривается тренером в качестве полноценного и столь нужного ему центрфорварда.

Новый Свет

Конечно, возвращение в Южную Америку на закате карьеры всегда будет значиться в топе вариантов. Эдинсон в начале пути сменил много молодежек — «Насьональ», «Пеньяроль», «Ремерос», «Сальто» и «Данубио», в последнем дебютировал в качестве профессионала, но провел лишь 25 матчей, после чего отправился в итальянский «Палермо».

Какие американские клубы сейчас связывают с интересом к Кавани? Из последних — «Ботафого» и «Бока Хуниорс». По значимости и статусу переезд в Южную Америку явно уступает тому же МЛС , где Кавани всегда будут рады. Завлечь, наверное, может лишь ностальгия или теплые чувства к одному из клубов, болельщикам, а может, и семья. Финансовый фактор уж точно уходит на один из последних планов. Собирается ли Кавани в 35 лет вернуться на родину? Вряд ли, вспоминаем и инсайды про Испанию. На пару неплохих сезонов, даже с травмами, Кавани уж точно способен.

Завершить сейчас

Такое развитие событий Эдинсон рассматривал после ухода из ПСЖ и признался об этом после подписания контракта с «Юнайтед».

Здоровье семьи важнее всего. Конечно, я задумывался о том, чтобы бросить футбол. Это правда, что у меня была такая возможность — перестать играть и продолжить жить за городом, посвятить себя жизни в деревне. Мы вместе с моей семьей и девушкой пережили коронавирус. Было плохо из-за страха, который этот вирус вызывает. Слава Богу, мы выздоровели и сейчас в порядке. Нормально, что тревога из-за отсутствия клуба проникает вам в голову. Сезоны в чемпионатах стартовали, и, конечно же, я хотел быть в команде. Было много неуверенности и беспокойства. Проходили дни, и я видел свою семью, друзей и всех, кто хотел знать, где я собираюсь играть. Теперь мы здесь [в МЮ ], довольны решением, и я хочу надеть эту футболку.