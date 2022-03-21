Символическая сборная 22-го тура: неугомонный ЦСКА и новые герои сезона

«Зенит» и «Локомотив» тоже отпраздновали футбольные победы.
Вратарь
Александр Беленов («Уфа») – возвращение тура
Давненько привычного героя-вратаря не было в этой компании. Но против «Краснодара» опытный голкипер пропустил лишь раз, когда Ионову создали идеальный момент. Защитники «Уфы» провели не худший матч, но и голкипер не подвел. Беленов брал удары Ионова, Манелова и Сперцяна, хорошо руководил линией защиты, хотя команда Стукалова почти весь домашний матч отбивалась – с мячом провели менее трети игрового времени.
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА)
Второй тур подряд Фернандес в полном порядке. Проснулся весной вместе с командой. Марио избежал травмы, смог провести целый матч против «Рубина», и хотя без него было кому забивать и раздавать передачи, если вспомнить, что у Кварацхелии было всего один-два хороших прохода, то можем смело добавить правого латераля ЦСКА в список героев тура.
Виктор Мелехин («Ростов») – юниор тура
Второй раз подряд Мелехин в составе. Неслучайно похвалили именно его после матча с «Рубином». Против «Динамо» команда Карпина не выиграла – на девяностой минуте Смолов реализовал пенальти, но Виктор не имеет отношения к эпизоду – Грулева «уронил» Селява. А вот игра Мелехина это 3 верховые победы, 5 перехватов, 3 выноса мяча и 100 % выигранных единоборств один в один.
Иброгимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»)
Снова у левого латераля команды Кержакова удачный матч. На этот раз против «Спартака», которому «Нижний Новгород» не проиграл дома, хотя Ваноли рассчитывал конвертировать попытки сыграть первым номером в голы. Но где Промес, Бакаев и Николсон промахивались, там Юлдошев реализовал свой единственный момент. Гол узбекского футболиста не позволил фавориту увезти домой три очка.
Полузащитники
Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – многостаночник тура
Кроме работы в атаке – Хорхе забил четвертый мяч своей команды, и участия в подготовке атак, колумбиец может похвастаться квартетом успешных отборов и дуэтом выносов мяча куда подальше от собственных ворот. Карраскаль, хотя его справедливо описывать футболистом атакующим и эгоистичным, настроился в ЦСКА на командную работу. Хорошо страхует отведенные ему зоны и работает очень четко.
Даниил Уткин («Ахмат») – штрафные сезона
Двенадцать попыток и пять голов – в РПЛ завелся свой Жуниньо. Уткин неожиданно для многих стал мастером исполнения штрафных ударов. Причем бьет каждый раз хитро, выбирает все новые и новые решения. Худякова обыграл красиво, направил мяч по сложной траектории. Гол не помог «Ахмату» одержать победу, но зато сам Уткин заслужил место в этом составе.
Жан-Филипп Гбамен (ЦСКА) – пробуждение недели
На одиннадцатой минуте матча против «Рубина» идеально выбрал позицию у чужих ворот, мяч отскочил к нему от руки Медины (случайное попадание в рамках современных правил), и в результате Гбамен удвоил преимущество ЦСКА, заодно убив сопротивление «Рубина». Жан-Филипп также отдал голевую передачу на Медину – отдал Хесусу «должок», и не позволил казанцам развернуться при попытке забить больше одного мяча. Лучшая игра ивуарийца в ЦСКА.
Антон Зиньковский («Крылья Советов») – проворность недели
Самарцы вели 2:0, затем «Сочи» отыгрался, но на девяностой минуте поединка Зиньковский нанес неотразимый удар в девятку. У Джанаева не было шансов, вингер «Крыльев Советов» нашел идеальное место не на своей привычной позиции и принес своей команде три очка. Кроме этого, у Зиньковского есть голевая передача, и пенальти заработал именно Антон. Защитники «Сочи» его не поймали, и вызов в сборную получил заслуженно.
Форварды
Малком («Зенит»)
Бразилец нанес четыре удара, дважды создал моменты для напарников. На его счету дубль на старте второго тайма. «Зенит» переиграл «Арсенал», а правый вингер помог Сергееву, Дзюбе и Альберто, которых в прошлых турах страховал защитник Круговой. На счету Даниила в этом туре голевой пас, а вот Малком сначала заставил Коченкова ошибиться после удара с близкого расстояния, а потом бильярдным ударом удвоил преимущество петербуржцев.
Ян Кухта («Локомотив»)
Классный форвард, только попал в РПЛ в трудный момент. Не факт, что чех останется в «Локомотиве» в будущем, но пока работает на совесть. На его счету гол плюс пас против «Ахмата». В этом поединке и у Изидора снова гол, и Жемалетдинов хорошо смотрелся. Но именно Кухта стал тем, кто после паса Рифата обеспечил «железнодорожникам» сложнейшую победу 3:2, настоящий камбэк, ведь после гола Уткина уступали в гостях команде, которая сыграла лучше и нанесла 22 удара по воротам Худякова.
Юсуф Языджи (ЦСКА) – хет-трик тура
Сохраняет место в составе, поскольку не устает впечатлять. Команды не в лучшем моральном состоянии по понятным причинам – финансовые проблемы клубов, отлучение от еврокубков, но Языджи на кураже. Турецкий хавбек, который снова вышел на острие атаки, забил три мяча. Проворный, хитрый, с правильным пасом, с пониманием работы в чужой штрафной площади. Если Юсуф сможет так играть долго, то в ЦСКА, увы, не задержится.
Главный тренер
Алексей Березуцкий (ЦСКА)
Ученик переиграл учителя и друга, ведь братья Березуцкие и Слуцкий даже отдыхают вместе, как говорят их общие знакомые. Но в футболе боролись друг с другом. После счета 6:1 Леонид Викторович даже не начинал тему судейства. Эпизоды там были своеобразными – когда ЦСКА забивал первый и второй мячи, но судья скорее прав, чем виноват. А дальше уже увидели много кандидатов в антисборную и разгром «Рубина» в исполнении атаки «армейцев».
Впечатляющая четверка. Новички ЦСКА
Очень плохо, что только у Медины, который пришел свободным агентом, подписан полноценный контракт. Языджи, Карраскаль и Гбамен могут получить хорошую прессу и высокие оценки скаутов после нескольких месяцев в ЦСКА, а затем летом найти себе клубы в топ-5, поскольку каждый из тройки заслуживает внимания. Сыгрались, смотрятся великолепно. Меняются местами, дополняют друг друга, понимают напарников. Четверка новичков ЦСКА – очарование РПЛ после зимней паузы.
Пауза конечно не на руку ЦСКА
Пауза конечно не на руку ЦСКА
очень хорошо сыграл в этом туре и в целом за всё эти игры
очень хорошо сыграл в этом туре и в целом за всё эти игры
Но больше всего удивляет и восхищает четвёрка новобранцев из ЦСКА.
Не знаю как сложится у них дальше, но пока они играют на эмоциях, но и куда конечно без мастерства, ЦСКА побеждает благодаря им. За золото побороться вряд ли смогут, но Динамо сместить со второго место могут.
Уткин молодец, что ушёл из Краснодара, зачем играть за клуб, даже если он свой, если тебе там не доверяют. Даниил в Ахмате раскрылся по новому. Гол со штрафного украшение тура.
Но больше всего удивляет и восхищает четвёрка новобранцев из ЦСКА.
Не знаю как сложится у них дальше, но пока они играют на эмоциях, но и куда конечно без мастерства, ЦСКА побеждает благодаря им. За золото побороться вряд ли смогут, но Динамо сместить со второго место могут.
Уткин молодец, что ушёл из Краснодара, зачем играть за клуб, даже если он свой, если тебе там не доверяют. Даниил в Ахмате раскрылся по новому. Гол со штрафного украшение тура.