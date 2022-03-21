Символическая сборная 22-го тура: неугомонный ЦСКА и новые герои сезона

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вчера, 17:37

«Зенит» и «Локомотив» тоже отпраздновали футбольные победы.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа») – возвращение тура

Давненько привычного героя-вратаря не было в этой компании. Но против «Краснодара» опытный голкипер пропустил лишь раз, когда Ионову создали идеальный момент. Защитники «Уфы» провели не худший матч, но и голкипер не подвел. Беленов брал удары Ионова, Манелова и Сперцяна, хорошо руководил линией защиты, хотя команда Стукалова почти весь домашний матч отбивалась – с мячом провели менее трети игрового времени.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Второй тур подряд Фернандес в полном порядке. Проснулся весной вместе с командой. Марио избежал травмы, смог провести целый матч против «Рубина», и хотя без него было кому забивать и раздавать передачи, если вспомнить, что у Кварацхелии было всего один-два хороших прохода, то можем смело добавить правого латераля ЦСКА в список героев тура.

Виктор Мелехин («Ростов») – юниор тура

Второй раз подряд Мелехин в составе. Неслучайно похвалили именно его после матча с «Рубином». Против «Динамо» команда Карпина не выиграла – на девяностой минуте Смолов реализовал пенальти, но Виктор не имеет отношения к эпизоду – Грулева «уронил» Селява. А вот игра Мелехина это 3 верховые победы, 5 перехватов, 3 выноса мяча и 100 % выигранных единоборств один в один.

Иброгимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»)

Снова у левого латераля команды Кержакова удачный матч. На этот раз против «Спартака», которому «Нижний Новгород» не проиграл дома, хотя Ваноли рассчитывал конвертировать попытки сыграть первым номером в голы. Но где Промес, Бакаев и Николсон промахивались, там Юлдошев реализовал свой единственный момент. Гол узбекского футболиста не позволил фавориту увезти домой три очка.

Полузащитники

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА ) – многостаночник тура

Кроме работы в атаке – Хорхе забил четвертый мяч своей команды, и участия в подготовке атак, колумбиец может похвастаться квартетом успешных отборов и дуэтом выносов мяча куда подальше от собственных ворот. Карраскаль, хотя его справедливо описывать футболистом атакующим и эгоистичным, настроился в ЦСКА на командную работу. Хорошо страхует отведенные ему зоны и работает очень четко.

Даниил Уткин («Ахмат») – штрафные сезона

Двенадцать попыток и пять голов – в РПЛ завелся свой Жуниньо. Уткин неожиданно для многих стал мастером исполнения штрафных ударов. Причем бьет каждый раз хитро, выбирает все новые и новые решения. Худякова обыграл красиво, направил мяч по сложной траектории. Гол не помог «Ахмату» одержать победу, но зато сам Уткин заслужил место в этом составе.

Жан-Филипп Гбамен ( ЦСКА ) – пробуждение недели

На одиннадцатой минуте матча против «Рубина» идеально выбрал позицию у чужих ворот, мяч отскочил к нему от руки Медины (случайное попадание в рамках современных правил), и в результате Гбамен удвоил преимущество ЦСКА , заодно убив сопротивление «Рубина». Жан-Филипп также отдал голевую передачу на Медину – отдал Хесусу «должок», и не позволил казанцам развернуться при попытке забить больше одного мяча. Лучшая игра ивуарийца в ЦСКА .

Антон Зиньковский («Крылья Советов») – проворность недели

Самарцы вели 2:0, затем «Сочи» отыгрался, но на девяностой минуте поединка Зиньковский нанес неотразимый удар в девятку. У Джанаева не было шансов, вингер «Крыльев Советов» нашел идеальное место не на своей привычной позиции и принес своей команде три очка. Кроме этого, у Зиньковского есть голевая передача, и пенальти заработал именно Антон. Защитники «Сочи» его не поймали, и вызов в сборную получил заслуженно.

Форварды

Малком («Зенит»)

Бразилец нанес четыре удара, дважды создал моменты для напарников. На его счету дубль на старте второго тайма. «Зенит» переиграл «Арсенал», а правый вингер помог Сергееву, Дзюбе и Альберто, которых в прошлых турах страховал защитник Круговой. На счету Даниила в этом туре голевой пас, а вот Малком сначала заставил Коченкова ошибиться после удара с близкого расстояния, а потом бильярдным ударом удвоил преимущество петербуржцев.

Ян Кухта («Локомотив»)

Классный форвард, только попал в РПЛ в трудный момент. Не факт, что чех останется в «Локомотиве» в будущем, но пока работает на совесть. На его счету гол плюс пас против «Ахмата». В этом поединке и у Изидора снова гол, и Жемалетдинов хорошо смотрелся. Но именно Кухта стал тем, кто после паса Рифата обеспечил «железнодорожникам» сложнейшую победу 3:2, настоящий камбэк, ведь после гола Уткина уступали в гостях команде, которая сыграла лучше и нанесла 22 удара по воротам Худякова.

Юсуф Языджи ( ЦСКА ) – хет-трик тура

Сохраняет место в составе, поскольку не устает впечатлять. Команды не в лучшем моральном состоянии по понятным причинам – финансовые проблемы клубов, отлучение от еврокубков, но Языджи на кураже. Турецкий хавбек, который снова вышел на острие атаки, забил три мяча. Проворный, хитрый, с правильным пасом, с пониманием работы в чужой штрафной площади. Если Юсуф сможет так играть долго, то в ЦСКА , увы, не задержится.

Главный тренер

Алексей Березуцкий ( ЦСКА )

Ученик переиграл учителя и друга, ведь братья Березуцкие и Слуцкий даже отдыхают вместе, как говорят их общие знакомые. Но в футболе боролись друг с другом. После счета 6:1 Леонид Викторович даже не начинал тему судейства. Эпизоды там были своеобразными – когда ЦСКА забивал первый и второй мячи, но судья скорее прав, чем виноват. А дальше уже увидели много кандидатов в антисборную и разгром «Рубина» в исполнении атаки «армейцев».

Впечатляющая четверка. Новички ЦСКА