Магуайра освистали на «Уэмбли». Фанаты сборной Англии против самого дорогого защитника в мире

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вчера, 16:36

«Народный гнев» был услышан, но не был понят.

Фанаты выразили свое «Бу!»

Товарищеский матч сборной Англии против Кот-д`Ивуара на «Уэмбли» изначально не располагал к каким-либо стрессовым событиям. Англичане квалифицировались на предстоящий чемпионат мира еще в прошлом году, поэтому заполнили мартовский календарь контрольными встречами против Швейцарии и Кот-д`Ивуара.

На прошлой неделе одержали волевую победу над швейцарцами (2:1), а в ворота ивуарийцев влетели три безответных мяча, авторами которых стали Олли Уоткинс, Рахим Стерлинг и Тайрон Мингс. А еще сборная Англии больше половины матча действовала в большинстве после удаления бывшего защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье в концовке первого тайма.

Такой футбольный вечер можно было бы назвать идеальным для хозяев «Уэмбли», если бы не одно веское обстоятельство. Фанаты сборной Англии освистали Харри Магуайра во время оглашения стартовых составов и продолжили выражать свое недовольство гулким «Бу-у-у!» каждый раз, когда защитник «Манчестер Юнайтед» касался мяча. Во втором тайме голос протеста почти утих, но осадочек, безусловно, остался.

Магуайр пал жертвой своей провальной игры за клуб

Гарет Саутгейт и партнеры Магуайра, бросившиеся его защищать после матча, все как один выражали недоумение относительно причин такого поведения фанатов. Осудили без разбирательств, хотя стоило бы. Недовольство Магуайром среди болельщиков сборной Англии росло давно — припоминали и случай в Греции, повлекший за собой судимость, и отдельные инциденты общения с фанатами «свысока». Капитан «Манчестер Юнайтед» не является примером для подражания и любимцем всех на свете, но ему многое спускали, пока он классно играл в футбол.

В этом сезоне Магуайр отвратительно играет за клуб, и если бы специально обученные люди из пресс-службы сборной Англии провели нехитрое исследование социальных сетей, то узнали бы о настроениях фанатов «Трех Львов», которые выражали разные мнения — от недоумения до недовольства и негодования относительно самого факта пребывания защитника в расположении сборной. Гарет Саутгейт наверняка владел этой информацией, но предпочел игнорировать, хотя мог оградить Магуайра от психологической атаки и оставить его вне заявки на мартовские товарищеские матчи. Тем более, если объективно, Харри своей игрой в последние недели действительно не заслужил вызов в сборную Англии.

Реакция на свист в адрес Магуайра. Однозначная и избыточная

Повторим еще раз. У фанатов сборной Англии были исключительно футбольные причины для недовольства Харри Магуайром. Нежелание их замечать не отменяет их существования. Мудрость тренера заключается в умении учитывать все обстоятельства, окружающие его команду. Мы не раз встречали в футболе ситуации, когда футболистов освобождают от соревнований, чтобы вывести их из-под удара общественного мнения.

Гарет Саутгейт мог принять напрашивающееся политическое решение и оставить Харри Магуайра в стороне от мартовских матчей сборной Англии. Ничего зазорного или беспрецедентного в этом нет. Вместо этого тренер, игнорируя настроения фанатов, выпустил защитника на «Уэмбли», чтобы потом тыкать пальцем в толпу и называть выразивших свою позицию людей «идиотами». Здорово, что тренер и партнеры встали на защиту Харри, но саму ситуацию можно было легко избежать.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

Сначала я подумал, что такой прием публики — это шутка. Просто шутка. Магуайр феноменально выступает за сборную Англии. Я не понимаю этих людей. Мы либо вместе, либо нет. Харри вышел на этот матч в футболке сборной Англии, и вы должны его поддерживать вне зависимости от того, нравится вам его игра или нет. Сегодня, кстати, он выступил безупречно. Мы понимаем, что у всех бывают непростые моменты в карьере, но Харри — прекрасный игрок, он со всем справится. У него сложная ситуация в клубе, но сейчас он в футболке сборной Англии. Помню, как несколько десятилетий назад кучка идиотов освистала нескольких футболистов сборной Англии. Я не мог смириться с этим тогда, не могу и сейчас. Болельщики всегда должны поддерживать команду.

Джордан Хендерсон, полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии:

Мне сложно понять то, что произошло на «Уэмбли». Харри Магуайр был колоссом для сборной Англии в последние годы. Без него прогресс, которого мы добились на ЧМ -2018 и Евро-2020, не был возможен. Быть освистанным на домашнем стадионе без причины… Во что мы превратились? Произошедшее сегодня — неправильно.

Харри Кейн, нападающий «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии:

В последние годы мы много работали над отношениями с фанатами сборной Англии, и мне казалось, что нам удалось установить прочную связь. А сейчас мы слышим свист в адрес Харри Магуайра. Такое не должно происходить. Он блестяще проявляет себя на поле, подарил Англии столько приятных футбольных воспоминаний и не заслуживает такого приема. В раздевалке сборной Англии Харри получает абсолютную поддержку, и он должен получить то же самое от каждого болельщика.

Англичане обесценивают мнение фанатов

В своей гневной речи Гарет Саутгейт также отметил, что социальные сети являются большой частью проблемы и даже сравнил их с «Диким Западом», также главный тренер «Трех Львов» посетовал, что теперь другие футболисты сборной Англии будут бояться, что подобное произойдет с ними. И что же в этом такого страшного? Играешь хорошо — тебе аплодируют, не оправдываешь ожидания — свистят. Это законный кнут и пряник фанатов, которые платят деньги за билеты на шоу и потому имеют право сомневаться в некоторых участниках.

Куда хуже проявили себя многочисленные защитники Магуайра из числа бывших футболистов и журналистов, использовавшие в своих реакциях такие слова, как «отвратительные», «позорные», «трусы без яиц». Я не настаиваю, но возможно, стоило бы сначала задаться вопросом, с каких пор свист трибун стал такой проблемой для футболистов? Они ведь своего рода артисты, которые получают отклик на свои выступления. Магуайру и его адвокатам стоит прислушаться хотя бы к Рою Кину, настоящему капитану МЮ :