Салах промахнулся, итальянцы снова не попали. Суперкоманда, которая точно пропустит ЧМ-2022

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вчера, 21:33

Звезды без чемпионата мира.

Определены 27 из 32 участников чемпионата мира в Катаре. Ближайшей ночью нас ждет развязка отборочного турнира в Северной Америке, где Канада уже решила турнирную задачу, а США и Мексика, если не случится ничего сенсационного, станут 28-м и 29-м участниками ЧМ -2022. Трех оставшихся счастливчиков узнаем летом, когда состоятся межконтинентальные стыковые матчи, а также будет завершен плей-офф европейского отбора (путевку разыграют Уэльс, Шотландия и Украина). В любом случае результаты оставшихся встреч уже не смогут серьезно изменить состав команды сильнейших футболистов, оставшихся без чемпионата мира.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Место в воротах мог занять и Ян Облак, но шок от вылета Италии и Доннаруммы свежее. К тому же, перед нами действующий чемпион Европы и обладатель премии Льва Яшина за 2021 год. Коварный март принес Джанлуиджи сплошные разочарования: сначала его ошибка в матче с «Реалом» привела к катастрофическим последствиям для ПСЖ , а теперь он вместе со сборной Италии пролетел мимо чемпионата мира.

Защитники

Хуан Куадрадо (Колумбия)

В «Ювентусе» без поездки в Катар остались не только итальянцы. Сборная Колумбии одержала две победы в мартовских матчах, но этого оказалось мало, чтобы переломить ситуацию в южноамериканском отборе. Колумбийцы остались шестыми, так что Куадрадо на ЧМ -2022 не сыграет. Как и Хамес Родригес, Дуван Сапата, Давид Оспина, Луис Муриэль и еще один Луис, о котором узнаете ниже.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Бонуччи не смог помочь сборной Италии в матче против Северной Македонии, возможно, будь он на поле, результат получился бы иным. Уже ничего не исправить. Судя по всему, матч против Уругвая на ЧМ -2014 так и останется для Лео единственным на чемпионатах мира. В мае защитнику исполнится 35 лет, на момент следующего мундиаля будет 39.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Чемпионы Италии не хотят на чемпионат мира. В Катаре не сыграют чилийцы Видаль и Санчес, несколько итальянских игроков, боснийский форвард Джеко и турецкий полузащитник Чалханоглу. Мимо ЧМ -2022 и словацкий лидер обороны «Интера» Милан Шкриньяр. Кстати, после отстранения сборной России УЕФА ради сохранения спортивного принципа мог пустить в стыки сборную Словакии, занявшуюся третью строчку в нашей группе, но решение принято не было, и поляки получили зеленый свет.

Давид Алаба (Австрия)

В «Реале» Давид играет в центре обороны, а в сборной Австрии преимущественно действует на левом фланге. В полуфинале европейского плей-офф австрийцы встречались с Уэльсом и пропустили два мяча от одноклубника Алабы — Гарета Бэйла, который давненько не играл за клуб с таким настроем. Давид принимал участие в Евро, а вот на чемпионате мира рискует так и не выступить.

Полузащитники

Томаш Соучек (Чехия)

Полузащитник «Вест Хэма» выдал мощный матч против Швеции, но в дополнительное время его команда пропустила гол от Робина Квайсона и сошла с дистанции. Соучеку не в чем себя упрекнуть, но на чемпионате мира он не сыграет. Сборная Чехии пропускает четвертый мундиаль кряду.

Марко Верратти (Италия)

Как и у Доннаруммы, у Верратти последние недели выдались непростыми: досадный вылет от «Реала» из Лиги чемпионов, а потом шокирующее поражение от Северной Македонии. Кстати, только три футболиста приняли непосредственное участие в проигранных стыковых матчах ЧМ -2018 и ЧМ -2022 против Швеции и Северной Македонии: Верратти, Жоржиньо и Иммобиле.

Рияд Марез (Алжир)

Многократный победитель Английской Премьер-Лиги вновь попытается найти утешение в матчах за «Манчестер Сити», ведь со сборной Алжира в начале 2022 года пережил уже два больших разочарования. На Кубке Африканских Наций алжирцы, будучи действующими чемпионами континента, не вышли из группы, а теперь уступили Камеруну путевку в Катар. Причем выиграли первый матч в гостях, но в домашнем матче потерпели неудачу, пропустив роковой гол на 120+4 минуте.

Нападающие

Мохамед Салах (Египет)

В финале Кубка Африки сборная Египта проиграла Сенегалу в серии пенальти. И в решающем раунде африканского отбора сборная Египта проиграла Сенегалу в серии пенальти. В обоих случаях победный удар с «точки» наносил партнер Мохамеда по «Ливерпулю» Садио Мане, а до Салаха или не доходила очередь, или он промахивался, ослепленный лазерными указками. Так или иначе, на чемпионате мира не сыграет.

Луис Диас (Колумбия)

Разговаривать с Мане Мохамед в ближайшее время, наверное, не будет, но ему есть с кем разделить горечь от непопадания на чемпионат мира. Зимний новичок «Ливерпуля» Луис Диас тоже остался без поездки в Катар, его сборная Колумбии не попала даже в межконтинентальные стыки. Теперь в атаке «Ливерпуля» улыбчивых Жоту, Мане и Фирмино дополняют унылые Салах и Диас.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Давняя, но от этого не менее болезненная потеря ЧМ -2022. Сборная Норвегии в европейской отборочной группе финишировала только третьей, пропустив вперед Нидерланды и Турцию. Сам Эрлинг летом, скорее всего, сменит клубную прописку. Может быть, будет смотреть чемпионат мира вместе с Алабой, а может быть, в компании Мареза. Как знать.

Альтернативный состав: Ян Облак (Словения) — Владимир Цоуфал (Чехия), Джорджо Кьеллини (Италия), Мерих Демирал (Турция), Рами Бенсебаини (Алжир) — Вилфрид Ндиди (Нигерия), Никола Барелла (Италия), Наби Кейта (Гвинея) — Федерико Кьеза (Италия), Виктор Осимхен (Нигерия), Патрик Шик (Чехия).