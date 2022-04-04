«Буде-Глимт» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:25

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии всегда чувствует себя уверенно и занимает самые высокие места. Новый розыгрыш стартовал совсем недавно, но одержать победу коллективу не удалось. Что касается еврокубковых успехов, то в минувшем стадии ЛК был пройден голландский « АЗ Алкмар» лишь благодаря голу на 105 минуте дополнительного времени.

20 марта «Буде-Глимт» разгромил на своем поле «Лиллетрем» (4:1) в кубке страны, а 3 апреля расписал голевую ничью с «Русенборгом» (2:2) в первом туре чемпионата.

«Рома»

«Рома» прекрасно помнит игры в рамках группового этапа, где обыграть тогда норвежский клуб оказалось не по силам, но спустя время римский коллектив выглядит более организованно и в обороне и в атаке и готов взять реванш в уже на стадии плей-офф. В национальном чемпионате у «волков» дела обстоят неплохо, команда находится в верхней части турнирной таблицы и продолжает борьбу за путевку в еврокубки на будущий сезон.

20 марта «Рома» уверенно переиграла в дерби «Лацио» (3:0), а в первых числах марта минимально обыграла на выезде «Сампдорию» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Буде-Глимт» – 3.45

Ничья – 3.88

Победит «Рома» – 2.08

Статистика

«Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми последних поединков

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает девять матчей

Две минувшие очные встречи состоялись в конце 2021 года и завершились в пользу норвежского клуба (6:1) и (2:2)

Шесть из семи последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Поставить на победу «Рома», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Клуб из Рима неплохую организацию игры и ему вполне по силам одержать выездную победу сделав задел перед ответным поединком.