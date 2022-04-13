«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед»
В 5 прошлых турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил только «Тоттенхэм» (3:2). Как итог, команда опустилась на седьмое место в общем зачете, а дистанция от четверки лидеров увеличилась до шести баллов.
Поражение от «Эвертона» (0:1) в минувшем туре чемпионата стала для «МЮ» восьмым в лиге. Выделим, что три последних матча во всех турнирах команда Ральфа Рангника завершила с выигрышем ставки ТМ(2,5).
«Норвич»
«Норвич», тем временем, заработал четыре балла за две последних игры в чемпионате Англии. После ничейного матча с «Брайтоном» (0:0) «канарейки» справились дома с «Бернли» (2:0). Эта победа стала для клуба лишь пятой в текущем розыгрыше АПЛ.
Вместе с тем «Норвич» остается на последнем месте рейтинга премьер-лиги с призрачными шансами спастись от вылета.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.228
- Ничья – 6.640
- Победит «Норвич» — 15.110
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 7 из прошлых 8 матчей у «Норвича» на своем поле
- «Норвич» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей АПЛ
- «Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» на выезде в первом круге чемпионата
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) гола букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.751.