Глушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).
Глушаков провёл на поле 85 минут, отметившись голом и результативной передачей.
|Химки4 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).
Глушаков провёл на поле 85 минут, отметившись голом и результативной передачей.
Два 100% момента при 1-0, уж Горшков-то должен бвл забивать
Затем судья убил игру
А Ломаев добил, включив Нойера(хотя до этого пару раз спас хорошо)
Жаль, даже вдевятером Крылья моменты имели, могли сравнивать, тем более свежие вышли игроки
Два 100% момента при 1-0, уж Горшков-то должен бвл забивать
Затем судья убил игру
А Ломаев добил, включив Нойера(хотя до этого пару раз спас хорошо)
Жаль, даже вдевятером Крылья моменты имели, могли сравнивать, тем более свежие вышли игроки