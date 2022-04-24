Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Глушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»

24 апреля 2022, 16:26
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).

Глушаков провёл на поле 85 минут, отметившись голом и результативной передачей.

Все новости
Официально«Бенфика» выиграла Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:50
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии
24 апреля
«Ред Булл Зальцбург» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
24 апреля
Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола
24 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»
24 апреля
ОфициальноЛисакович — лучший игрок матча «Рубин» — «Арсенал» Тула
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:31
Крылья должны были решать в первом, когда возили откровенно химчан
Два 100% момента при 1-0, уж Горшков-то должен бвл забивать
Затем судья убил игру
А Ломаев добил, включив Нойера(хотя до этого пару раз спас хорошо)
Жаль, даже вдевятером Крылья моменты имели, могли сравнивать, тем более свежие вышли игроки
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 17:31
Ну всё, пора возвращаться в Спартак. Тем более Зареме хайпа не хватает.
санек002
санек002
24 апреля в 17:28
Денис!так держать!
shlomo
shlomo
24 апреля в 16:34
Что то у Крылушек случилось...
я из Химок
я из Химок
24 апреля в 16:33
Старый конь, хоть глубоко и не пашет, но и борозду не портит(покрайней мере в Химках)!!! Старый воин-мудрый воин!!!
lotsman
lotsman
24 апреля в 16:28
Не стареют ветераны.))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 