«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:15

«Саутгемптон»

Игроки «Саутгемптона» взяли только одну победу в пяти минувших турах АПЛ . После успешной игры на своем поле с «Арсеналом» (1:0) «святые» уступили на выезде «Бернли» (0:2), а также разделили очки с «Брайтоном» (2:2).

Домашние матчи этого сезона чемпионата «Саутгемптон» провел так: шесть победных игр, семь ничейных и четыре поражения. Выделим, что 5 из последних 6 поединков на своем поле хозяева завершили на ТБ (2,5) гола.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» не побеждал в трех предыдущих турах английского чемпионата. После успешной игры с «Арсеналом» (3:0) представитель Лондона последовательно уступил «Лестеру» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:1), а также сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).

В гостевых противостояниях АПЛ «Кристал Пэлас» проявил себя следующим образом: три победы, шесть ничьих и семь поражений. Фиксируем, что атака команды не отличалась результативными действиями в трех прошлых матчах всех турниров.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» — 2.420

Ничья – 3.460

Победит «Кристал Пэлас» — 3.130

Статистика

«Саутгемптон» не проигрывал в 3 прошлых домашних матчах с «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проиграл 3 предыдущих гостевых поединков

«Саутгемптон» выиграл 4 из последних 8 домашних матчей

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей форм команд, дает основания рекомендовать ставку на победу «Саутгемптона» с форой (0). Такое пари в БК Pinnacle можно заключить с коэффициентом 1.724.