«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Саутгемптон»
Игроки «Саутгемптона» взяли только одну победу в пяти минувших турах АПЛ. После успешной игры на своем поле с «Арсеналом» (1:0) «святые» уступили на выезде «Бернли» (0:2), а также разделили очки с «Брайтоном» (2:2).
Домашние матчи этого сезона чемпионата «Саутгемптон» провел так: шесть победных игр, семь ничейных и четыре поражения. Выделим, что 5 из последних 6 поединков на своем поле хозяева завершили на ТБ(2,5) гола.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» не побеждал в трех предыдущих турах английского чемпионата. После успешной игры с «Арсеналом» (3:0) представитель Лондона последовательно уступил «Лестеру» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:1), а также сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).
В гостевых противостояниях АПЛ «Кристал Пэлас» проявил себя следующим образом: три победы, шесть ничьих и семь поражений. Фиксируем, что атака команды не отличалась результативными действиями в трех прошлых матчах всех турниров.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» — 2.420
- Ничья – 3.460
- Победит «Кристал Пэлас» — 3.130
Статистика
- «Саутгемптон» не проигрывал в 3 прошлых домашних матчах с «Кристал Пэлас»
- «Кристал Пэлас» проиграл 3 предыдущих гостевых поединков
- «Саутгемптон» выиграл 4 из последних 8 домашних матчей
Прогноз
Анализ линии, статистики и общей форм команд, дает основания рекомендовать ставку на победу «Саутгемптона» с форой (0). Такое пари в БК Pinnacle можно заключить с коэффициентом 1.724.