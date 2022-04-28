«Алавес» — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:00

«Алавес»

«Алавес» замыкает турнирную таблицу чемпионата, рискуя понизиться в классе по итогам этого сезона. Клуб рухнул в зону вылета, допустив четыре поражения в пяти прошлых турах. В отчетный период команда заработала только три очка, обыграв на домашней арене «Райо Вальекано» (1:0), а в минувшем поединке «славные» допустили 20 поражение, уступив «М»льорке» (1:2).

Обратим внимание, что два из прошлых трех матчей Ла Лиги «Алавес» закончил выигрышем ставки на ТМ(2,5) гола.

«Вильярреал»

«Вильярреал» заработал семь баллов за три минувших тура испанского чемпионата. Благодаря этим успехам «подводники» поднялись на седьмую строчку в общем зачете. После ничейной встречи с «Атлетиком» (1:1) команда поочередно победила «Хетафе» (2:1) и «Валенсию» (2:0).

Отметим, что в 16 гостевых поединках Примеры атака «Вильярреала» организовала 15 голов, а защита пропустила 16 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» — 3.640

Ничья – 3.460

Победит «Вильярреал» — 2.180

Интересные факты

«Алавес» не побеждал в 19 из последних 21 матчей чемпионата

«Вильярреал» сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей Ла Лиги

Ставка ТМ(2,5) выиграла в 3 из прошлых 4 гостевых матчей «Вильярреала» в чемпионате

Прогноз и ставка

Сыграть ставку на ТМ(2,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.869.