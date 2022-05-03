Сборная без Лиги Наций, а клубы РПЛ – без еврокубков. В УЕФА отстранили РФС на один сезон

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вчера, 11:11

Ожидаемое решение, в гости пока никто не ждёт.

Все сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА

Мужские, женские и юношеские команды не сыграют в турнирах, которые планировались на ближайший футбольный сезон. Для команды Карпина это означает, что пропустят Лигу Наций. Групповой этап начнется в июне, попали в квартет с Исландией, Израилем и Албанией. Были однозначными фаворитами, могли пройти в первый дивизион, где ранее не играли. Теперь отправляются в третий дивизион.

Следующая Лига Наций, к которой допустят, будет прожита ради подъема во вторую лигу. Но взрослая сборная – полбеды, ведь от ЧМ -2022 в ФИФА отстранили заранее, а до Евро-2024 еще нужно дожить. Проблема больше касается юношей. Подростки в международных турнирах получали ценный опыт. Также забанили футзал и пляжный футбол. Эти виды намного беднее, спортсменов ждет потеря премиальных.

Женская сборная не сыграет на Евро-2022, вместо них на турнир поедет команда Португалии, которая уступила россиянкам в плей-офф. Понятно, что в Англии, где пройдет финальная часть женского Евро, команду в красном не ждали. Также очевидно, что в УЕФА не стали рассматривать заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Странно, что такая инициатива РФС вообще была.

Юридическое возвращение возможно, фактическое сложнее

Достаточно поговорить с фанатами из разных стран Европы, чтобы понять их логику и настроения. Агрессивность политики определяет отношение других к сборной конкретной державы. Абсолютно все понимают, что сами футболисты не виноваты. Но обычным европейцам происходящее не нравится настолько, что нет движения в поддержку возвращения РФС и РПЛ на карту УЕФА .

Даже сербов на прошлой неделе взбесили российские заявления о Косово, как только ни обзывали. А когда спортивный суд или УЕФА вернут сборные и клубы, то правительства отдельных стран могут отказаться принимать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Или не выдадут визы. Или местные ультрас нападут на автобусы клубов, у которых на футболках названия корпораций под санкциями.

Лишь в спорте вроде тенниса все несколько проще, атлет сам за себя и живет в условном Берлине годами. Британцы отказались принимать российских теннисистов, а французы согласятся. Но это тоже понятный жест, ради спасения жизней и продолжения переговоров. Чеферин много лет брал деньги известной корпорации. Словенский юрист, как и Инфантино – контора Джанни хорошо заработала на ЧМ -2018, будут выступать адвокатами РФС и РПЛ до конца.

Решения авторства одного человека опасны, ведь исключат дискуссию. Не президенты УЕФА и ФИФА приказали, а все голосовали. Но спорили не о факте санкций, а о длительности. Пока оставили лазейку – один сезон. Дальше будут пересматривать решения. Появится шанс на адекватную развязку – со скрипом, но клубы РПЛ со сборными вернутся в турниры УЕФА . А переход в Азию можно не рассматривать. Там юрисдикция ФИФА , а они позицию высказали: сборной не будет на ЧМ -2022.

Основная задача РФС и РПЛ – минимизировать потери

Российские футбольные клубы, сборные и конкретные участники процессов не являются субъектами в большой неспортивной игре. Никто не спрашивал мнения Галицкого, Федуна или Гинера. Никто не интересовался, что думают фанаты. Смогут ли Хачатурянц и Дюков выплыть вместе с РПЛ и РФС финансово? Выживут ли такие клубы, как «Уфа» или «Спартак»? Понятия не имеем, и никто не знает, даже стратег Глушаков.

Еще один пункт на переговорах, не более – вернуть спорт, поскольку вокруг него строится политика, как знаем по Олимпиаде, ЧМ , Евро или финалу ЛЧ , который переехал из Санкт-Петербурга в Париж. Причем в УЕФА и ФИФА прекрасно понимают, что сами ничего не теряют. Крупные спонсоры организаций в Германии и США , деньги у стран с большой экономикой. Даже права на показ ЛЧ еще могут отобрать, хотя Чеферин против.

Будет расти отставание, а позже его придется отыгрывать

По футболу нанесли серьезный удар. Даже систему VAR тяжелее адекватно обслуживать из-за ухода самого сильного оператора. Удержать крутых легионеров станет намного сложнее. Практически нереально заманить толкового иностранного тренера. Расширение РПЛ нуждается в финансовом базисе, а с этим проблемы, ведь действующие контракты российских футболистов заключены не в рублях, а фиксация курса – временная мера.

Подпитка премиальными УЕФА была фундаментом для развития. В том числе, юношеских сборных и системы подготовки тренеров, не только клубов. Многие не понимают логистику футбола. Когда «Крылья Советов» получили деньги «Спартака» за Соболева, то смогли на эти миллионы жить и развиваться. Без пирамиды, которая всюду одинаковая, можно только скатываться. Нет альтернативных путей, даже арбитрам нужен контроль ФИФА , чтобы не чудили чаще.

Откат клубов в рейтинге УЕФА тоже скажется. Насчитают минимум, придется проходить квалификации. А по прошлому сезону знаем – в плей-офф многие клубы РПЛ смотрятся хуже, чем в групповых раундах, где есть право на ошибку, а именитых соперников больше. Вернуться будет непросто, но это точно произойдет, правда, цена возвращения пока непонятна.

Европейцы очень напуганы, но это страх не слабого, а богатого. Отвечают в разных плоскостях, в том числе, отстранениями в спорте. Футбол пострадает, ведь в командном виде важна мотивация. Яркая игра «Зенита» напоминает лебединую песню вот этого бразильского состава. Все ценные иностранцы вчера поручили агентам найти новые клубы. И странное состояние ЦСКА и «Динамо» объясняет, что отсутствие цели вредит.

Можно выиграть в суде и все разрешить. А затем Исландия откажется выйти на матч против команды Карпина, как обычные портовые грузчики из Амстердама отказались на днях разгружать танкер с нефтью. Тут не инициатива сверху, а инициатива снизу – ключевой момент, который многие упускают. Временное отстранение наоборот помогает избежать эскалации, дают время.