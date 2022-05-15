У Клоппа шесть разных трофеев с «Ливерпулем». Тренер, с которым невозможно не побеждать

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сегодня, 00:57

Гвардиола подкалывает коллегу, но Юрген продолжает победную поступь в Англии.

Стартовая победа Юргена в Кубке Англии

Не всегда гранды АПЛ серьезно относятся к старейшему футбольному турниру мира из числа тех, которые дожили до наших дней. Сегодня провели 141-й финал, и накануне матча вынесли также кубок, который вручали в 1872-м году. Тогда между собой сыграли «Уондерерс» и «Ройал Энджинирс» — второй клуб даже дожил до наших дней. «Ливерпуль» впервые победил лишь в 1965-м году, не является специалистом по древнему турниру.

Зато сегодня идеи Клоппа позволили «красным» сравняться по количеству побед с «Тоттенхэмом» и самим «Челси» — по восемь кубков. Больше успешных финалов только у МЮ (12) и у «Арсенала» (14). Но не подумайте, что Венгер и Фергюсон относились к турниру намного серьезнее, чем Гвардиола и Клопп. «Манчестер Сити» выиграл лишь раз за последние годы – четыре сезона назад, а «Ливерпуля» не было в финале десять лет.

Клопп также стал первым наставником «красных» после Бенитеса, который выиграл этот трофей. Четырнадцать лет не проходили приятную церемонию вручения медалей, а сегодня победителями поднялись на трибуну «Уэмбли». Хендерсон получил персональную сатисфакцию, ведь в 2012-м году Джордан сыграл тоже против «Челси», но уступил 2:1. Рамирес и Дрогба тогда помешали, а теперь Алиссон взял удар Маунта (Аспиликуэта до этого попал в штангу), чем компенсировал промах Мане – Менди разгадал задумку напарника по сборной Сенегала.

А Клопп остался собой. Перед ударом Александер-Арнольда немец опустил голову в кепке, а затем резко ее поднял и широко улыбнулся. Теперь эта странноватая гримаса облетит весь футбольный мир. Шутники, вроде Салаха, получат возможность делать мемы в командном чате, а фанаты «Ливерпуля» запомнят трудный вечер на «Уэмбли» благодаря счастливой развязке – после нулей на табло получили награду за два с копейками часа напряжения.

Не самый везучий, но последовательный коуч

К молодому Моуриньо кубки буквально липли. Даже когда его «Порту» или «Челси» не всегда правильно оценивали соперника, или сами ошибались. Везло, хотя потом с лондонцами не Жозе добрался до победного финала Лиги чемпионов. Клопп выиграл лишь один из трех сыгранных решающих матчей, ведь уступал «Баварии» с «Боруссией» Д, а «Реалу» — с «Ливерпулем». Получит еще один матч-реванш, и надеемся, что не только наставник.

Сегодня травмы получили Салах и Ван Дейк, но египтянина и голландца скорее поберегли. «Красным» не разрешат долго праздновать – во вторник у них выездной поединок против «Саутгемптона». «Манчестер Сити» сыграет уже завтра. И хотя шансы на сенсацию минимальные – «Вест Хэм» вылетел из борьбы за четверку, а подопечные Гвардиолы сильнее, Клоппу остается верить, что удача улыбнется ему дважды за неделю. Хотя чаще Юрген ставит на трудолюбие.

Очевидно, что немец досконально изучает соперников, анализирует малейшие нюансы. Вместе со штабом проработали план на сезон, который включил, например, подписание Луиса Диаса зимой. После невероятного паса Александер-Арнольда внешней стороной стопы колумбиец мог огорчить Менди и, скорее всего, сэкономить «Ливерпулю» силы, ведь шла игра до первого гола. Не забил, а за весь финал Кубка Англии было всего четыре метких удара. Но никто не смог обыграть вратарей за два часа. Тухель не убедил всех вокруг, что «Челси» способен сыграть лучше, а «Ливерпуль» гнул свою линию, как привык.

Человек, вернувший «Ливерпулю» веру в сказку

Тот самый угловой с «Барселоной» и камбэк надолго останутся в памяти. Также не стоит забывать, что в прошлом сезоне победный гол ВБА забил вратарь Алиссон на 95-й минуте матча. Без трех трех пунктов могли сбиться в концовке и отдать «Лестеру» место в ЛЧ , уступив морально после обидной ничьей. Но Клопп вернул «Ливерпулю» чувство, будто все возможно. Отсюда столько финалов и достаточно побед. В Англии у немца шесть трофеев, причем все разные.

Жаль, не выиграл Лигу Европы, но развивает команду. В этом сезоне у Клоппа лишь 3 большие неудачи в 60 матчах – невероятный результат и безумные нагрузки! Уступали дважды в АПЛ , а еще проиграли «Интеру» в Лиге чемпионов, но та осечка ничем не помогла миланцам, они вылетели, а Клопп пошел дальше. Четыре финала ЛЧ за карьеру – невероятный показатель, Юрген в 54 года уже тренер-легенда. А теперь решил остаться в «Ливерпуле» еще на четыре сезона, поскольку видит, что можно расти и дальше.

Гвардиола недавно подколол коллегу, когда напомнил, что «красные» выиграли АПЛ раз за три десятилетия. Также испанец добавил, что в Англии все – и фанаты, и пресса, болеют за «красных» в чемпионской гонке. Это отчасти неправда, ведь поклонники МЮ скорее болеют против соседского МС . А отчасти симпатии к «Ливерпулю» связаны именно с Клоппом. И, конечно, в составе его команды есть супервезды, легендарный Сакки криво выразился.

Сравнивая Алиссона с Буффоном, Салаха с Месси, а Алькантару с Зиданом, придешь к выводу, что бывали в истории футбола мастера еще более высокого уровня, чем у «Ливерпуля». И Ван Дейк это не новый Мальдини, что сам Вирджил прекрасно понимает. Но всех этих ребят собрал и воспитал один человек. Не забывайте, что не так давно была пауза из-за коронавируса, Клопп проводил тренировки и теоретические занятия, как учителя в школе – онлайн.

Но Юрген справился с непониманием, Салах сейчас скорее склоняется к тому, чтобы остаться, чем чтобы уйти. Мане – вольная птица, поэтому выслушает предложения других клубов. Но на случай прощания с Садьо у «Ливерпуля» уже есть план. В конце прошлого года стало известно, что клуб покидает спортивный директор Эдвардс, а вместо него повысили помощника Уорда. Главный тренер не обрекал себя на адаптацию к новому работнику в знакомых кабинетах на базе клуба.

Чтобы не уважать, не любить, или хотя бы не чувствовать симпатию к Клоппу, нужно постараться. Бывают такие люди, которые могут вызвать негатив только у человека, способного придраться к чему угодно и без веских причин. Но в этом случае неприятие будет в глазах того, кто смотрит. Юрген точно не ведет себя недостойно – чего стоит только отказ от словесной войны с Гвардиолой, в которой немец обязательно победил бы. Клопп не из тех, кого обожают судьи – не один резервный арбитр был в его слюне после агрессивных наскоков и криков над головой.

Но здоровяк из Германии стал частью истории «Ливерпуля» и английского футбола, ведь готов ставить рекорды. «Красные» снова в семье успешных великих клубов, которую время от времени покидали, как и любой другой исторический гранд. Характер есть у каждого из состава, тот же Цимикас так праздновал решающий пенальти, словно забил с центра поля на 95-й минуте финала Лиги чемпионов. Но собрал и настроил их в одном оркестре именно Юрген Клопп.