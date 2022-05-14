«Ливерпуль» — победитель Кубка Англии

«Челси» и «Ливерпуль» сошлись в финале Кубка Англии.
Основное время завершилось вничью 0:0. В овертайме команды также голов не забили.
В серии пенальти же сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа (6:5).
«Челси» и «Ливерпуль» сошлись в финале Кубка Англии.
Основное время завершилось вничью 0:0. В овертайме команды также голов не забили.
В серии пенальти же сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа (6:5).
Вот мне Тухель очень интересен, пришёл - увидел и победил, причём Радиоллу.
Да и в общем команда не плохая, ну если бы ею ещё тренер управлял, а не далёкая от футбола Мирина Абрамович. Единственный нормальный трансфер это Канте, и наверное Менди, учитывая стоимость и качество, то пожалуй самый лучший. А вот самые удачные трансферы у Челси это именно тренерские: Жозе, Диматео, Папа Карло, отчасти Хидинк ГусЬ,Конте,(Лэмпса в счёт не берём, хотя и при нём неплохо играли но без трофеев), Тухель. Каждый из этих тренеров оставил след в Пенсионом фонде. А трансферы игроков - полнейший провал, почти что каждый, в соотношении цена и качество, ценник был в два раза дороже, как минимум.
Новое руководство,однозначно ссорпить деньгами не будут, деньги честно заработанные,кровным путём,а не нефте-бюджетные.
Вот мне Тухель очень интересен, пришёл - увидел и победил, причём Радиоллу.
Да и в общем команда не плохая, ну если бы ею ещё тренер управлял, а не далёкая от футбола Мирина Абрамович. Единственный нормальный трансфер это Канте, и наверное Менди, учитывая стоимость и качество, то пожалуй самый лучший. А вот самые удачные трансферы у Челси это именно тренерские: Жозе, Диматео, Папа Карло, отчасти Хидинк ГусЬ,Конте,(Лэмпса в счёт не берём, хотя и при нём неплохо играли но без трофеев), Тухель. Каждый из этих тренеров оставил след в Пенсионом фонде. А трансферы игроков - полнейший провал, почти что каждый, в соотношении цена и качество, ценник был в два раза дороже, как минимум.
Новое руководство,однозначно ссорпить деньгами не будут, деньги честно заработанные,кровным путём,а не нефте-бюджетные.
При Абрамовиче и Грановской всё было примерно всё предсказуемо. А сейчас с новыми хозяевами и их программой и возможностями совершенно ничего не ясно. И то что это американцы, то всё ещё больше непонятно и запутано.
Абрамович сделал из Челси бренд, узнаваемый, заслуженный, с кучей медалей, титулов, кубков, как внутренних так и Европейских.
А сейчас клуб, как и игроки, тренерский состав и все работники клуба находятся в неведении . И это состояние не позволяет играть и работать весь этот механизм в нормальном цикле. И это очень хорошо прослеживается в последних играх команды. Нет ничего хуже чем находиться в неведении. Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю только Удачи Челси и новому руководству !
Всем Добра !
При Абрамовиче и Грановской всё было примерно всё предсказуемо. А сейчас с новыми хозяевами и их программой и возможностями совершенно ничего не ясно. И то что это американцы, то всё ещё больше непонятно и запутано.
Абрамович сделал из Челси бренд, узнаваемый, заслуженный, с кучей медалей, титулов, кубков, как внутренних так и Европейских.
А сейчас клуб, как и игроки, тренерский состав и все работники клуба находятся в неведении . И это состояние не позволяет играть и работать весь этот механизм в нормальном цикле. И это очень хорошо прослеживается в последних играх команды. Нет ничего хуже чем находиться в неведении. Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю только Удачи Челси и новому руководству !
Всем Добра !