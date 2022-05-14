«Ливерпуль» — победитель Кубка Англии

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сегодня, 21:48

«Челси» и «Ливерпуль» сошлись в финале Кубка Англии.

Основное время завершилось вничью 0:0. В овертайме команды также голов не забили.

В серии пенальти же сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа (6:5).