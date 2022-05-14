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«Ливерпуль» — победитель Кубка Англии

сегодня, 21:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился после серии пенальти

«Челси» и «Ливерпуль» сошлись в финале Кубка Англии.

Основное время завершилось вничью 0:0. В овертайме команды также голов не забили.

В серии пенальти же сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа (6:5).

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 23:36
Всех Красных с победой! И вторым трофеем в сезоне, Матч получился по настоящему напряженным, какими обычно и бывают финалы за редким исключениям. Когда Мане промахнулся с пенальти думал, что маятник может качнутся в пользу Синих, к счастью для Ливерпуля это не произошло.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:21
Болельщиков Ливерпуля с победой их любимой команды в кубке Англии.
beefs
beefs
сегодня в 23:06
Клопп глыба, он уже достиг максимума...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 23:00
это не с хрустальными играть.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 23:00, ред.
Времена перестройки - неизвестность !

При Абрамовиче и Грановской всё было примерно всё предсказуемо. А сейчас с новыми хозяевами и их программой и возможностями совершенно ничего не ясно. И то что это американцы, то всё ещё больше непонятно и запутано.

Абрамович сделал из Челси бренд, узнаваемый, заслуженный, с кучей медалей, титулов, кубков, как внутренних так и Европейских.

А сейчас клуб, как и игроки, тренерский состав и все работники клуба находятся в неведении . И это состояние не позволяет играть и работать весь этот механизм в нормальном цикле. И это очень хорошо прослеживается в последних играх команды. Нет ничего хуже чем находиться в неведении. Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю только Удачи Челси и новому руководству !

Всем Добра !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:59, ред.
есть шансы на хет-трик,для этого нужно стараться в Париже. Ну и Мансити наверное своё не упустит,будем объективны.

Вот мне Тухель очень интересен, пришёл - увидел и победил, причём Радиоллу.
Да и в общем команда не плохая, ну если бы ею ещё тренер управлял, а не далёкая от футбола Мирина Абрамович. Единственный нормальный трансфер это Канте, и наверное Менди, учитывая стоимость и качество, то пожалуй самый лучший. А вот самые удачные трансферы у Челси это именно тренерские: Жозе, Диматео, Папа Карло, отчасти Хидинк ГусЬ,Конте,(Лэмпса в счёт не берём, хотя и при нём неплохо играли но без трофеев), Тухель. Каждый из этих тренеров оставил след в Пенсионом фонде. А трансферы игроков - полнейший провал, почти что каждый, в соотношении цена и качество, ценник был в два раза дороже, как минимум.

Новое руководство,однозначно ссорпить деньгами не будут, деньги честно заработанные,кровным путём,а не нефте-бюджетные.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 22:58
В основное время ставил на Челси
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:51
Реал прошел синих чисто на ошибках последних, про ЛФК и МС смешно- там тренеры работают вторую пятилетку.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:35
я скажу так.....по сути Тухэль в Челси ни чем не отличается от того же Ди Матео .......... на багаже предшественника и при фарте выиграл ЛЧ, а дальше по сути провал.......в этом сезоне в чемпионате отстали безбожно от МС и Ливерпуля, проиграли два финала кубок лиги и кубок англии Клоппу, проиграли Реалу дома в ЛЧ, игра в итоге стала решающей ........ Тухэлю повезло что Абрамович больше не владелец Челси....я думаю его бы по хорошему уволили после такого....... провала в сезоне.......
Roman73
Roman73
сегодня в 22:30
Ливерпуль-- Квадропуль ???
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:29
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    АПЛ вряд ли осилят, тока если Сити лажанутся, ЛЧ надо брать, иначе эти 2 второстепенных превратятся в 92л, чего им не желаю
    drug01
    drug01
    сегодня в 22:21
    Ждали лучшею игру???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 22:11
    Квардупл выглянул из-за угла...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 22:11
    Наконец то, спустя столько лет смогли выиграть Кубок Англии. Молодцы!
    L. F. С.
    L. F. С.
    сегодня в 22:02
    Победааааа!!!!
    2 трофей эхэхей!
    С победой)
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 22:02
    Челси с третьим подряд проигранным финалом Кубка Англии.
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    А к чему готов?
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 21:59
    С победой, Красных. Заслужили!
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 21:58
    Уже к 60мин понял что будут пенальти. С Челси постоянно напряженные игры. Всех красных с победой!
    vlasovca
    vlasovca
    сегодня в 21:58
    Всех красных с кубком!!!
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 21:58
    Посмотрим, каким будет Челси в следующем сезоне с новыми владельцами
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 21:56
    Отличный матч выдали команды, особенно в основное время, за что им огромное спасибо!
    Если в финале ЛЧ Ливерпуль будет играть так же как сегодня в первом тайме, то у Реала могут возникнуть большие проблемы....
    Челси удачи! Ливерпуль с победой!!!
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    сегодня в 21:55
    Челси был лучше.... Ливер вообще сдулся в доп. время...
    Migelito
    Migelito
    сегодня в 21:54
    Не матч, а мучение. Хотя может мне показалось так из за того, что просмотр прерывался из за тупок каждые пять минут. С победой, красные!
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 21:53, ред.
    Жаль, что проиграли второй финал и упустили шанс выиграть Кубок. Аспи и Маунт промазали свои пенали.
    Но, в целом хорошая и боевая игра получилась, с достаточным количеством голевых моментов со стороны обеих команд!
    С Ливерпулем все 4 игры в текущем сезоне выдались упорными и ничейными (в основное время) 1:1 2:2 0:0 0:0
    Челси в этом сезоне остался с двумя трофеями Суперкубком Европы и клубным чемпионатом мира. При всех проблемах которые обрушились на клуб в последние месяцы, хотя бы так.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 21:53
    ну поздравляю болельщиков Ливерпуля, болелам Челси сочувствую. Игра конечно не айс, но победа,есть победа.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 21:52
    Всё как и должно было случится.
    Челси реально сейчас не готов ни к кубку , ни чемпионству . Мои поздравления всем болельщикам Ливерпуля !
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 21:52
    Ливерпуль чемпион Сити 77 еше два тура осталось две ничьи Сити
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:51
    Такая нудятина получилась...
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